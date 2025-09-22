Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Bạch Dương

22/09/2025, 08:00

Chỉ một sự cố trong hệ thống làm thủ tục đã gây hỗn loạn hàng loạt chuyến bay tại châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục nghìn hành khách và buộc các sân bay phải cắt giảm lịch trình...

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại Sân bay Brussels sau khi hệ thống bị tin tặc tấn công.
Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại Sân bay Brussels sau khi hệ thống bị tin tặc tấn công.

Một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm thủ tục lên máy bay đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại nhiều sân bay lớn của châu Âu vào cuối tuần qua, trong đó có Sân bay Brussels (Bỉ), Heathrow (Vương quốc Anh) và Brandenburg (Đức). Trong đó, sân bay Heathrow ít ảnh hưởng nhất, Berlin ảnh hưởng vừa phải, còn Brussels là nghiêm trọng nhất.

Theo thông báo từ Sân bay Brussels, vụ tấn công xảy ra vào tối 19/9 nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ hệ thống làm thủ tục và lên máy bay, buộc sân bay chỉ có thể xử lý hành khách bằng phương thức thủ công. 

CBS cho biết sự cố không bắt nguồn từ các hãng hàng không hay sân bay, mà xuất phát từ Collins Aerospace – đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục, in thẻ lên máy bay và thẻ hành lý tại nhiều sân bay trên thế giới.

Collins Aerospace xác nhận phần mềm MUSE, vốn được nhiều hãng hàng không sử dụng, đã bị tin tặc tấn công và gọi đây là ‘sự cố gián đoạn mạng’. Công ty khẳng định đã khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục hoàn toàn dịch vụ cho khách hàng.

Tại sân bay Brussels, phát ngôn viên Ihsane Chioua Lekhli cho biết, sáng thứ bảy đã có chín chuyến bay bị hủy, bốn chuyến phải chuyển hướng sang sân bay khác, gồm Ostend, và khoảng 15 chuyến bay bị trì hoãn ít nhất một giờ. Trước tình trạng xếp hàng dài và nguy cơ hủy chuyến muộn, sân bay đã buộc cắt giảm một nửa số chuyến khởi hành vào chủ nhật. 

Trong khi đó, sân bay Brandenburg (Đức) không hủy chuyến nào nhưng cảnh báo hành khách sẽ gặp chậm trễ và phải chờ đợi lâu hơn khi làm thủ tục. Sân bay cho biết đã tạm thời ngắt kết nối khỏi hệ thống bị ảnh hưởng để hạn chế rủi ro. Heathrow – sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu – cũng xác nhận không có chuyến bay nào bị hủy, đồng thời đánh giá sự gián đoạn ở mức “tối thiểu”.

Đến chủ nhật, nhiều sân bay đã nỗ lực khôi phục hoạt động bình thường. Sự gián đoạn giảm đáng kể so với ngày thứ Bảy, song vẫn còn một số chậm trễ, theo dữ liệu từ Cirium. 

Tại sân bay Heathrow, tình trạng được đánh giá ở mức “thấp”, Berlin ở mức “vừa phải”, trong khi Brussels chịu ảnh hưởng nặng nhất với các chậm trễ “đáng kể”.

Sân bay bận rộn nhất châu Âu, sân bay Heathrow ở London, cũng báo cáo không có sự hủy bỏ nào và cho biết sự gián đoạn là "tối thiểu".

Một số sân bay lớn nhất châu Âu, bao gồm cả sân bay Heathrow bận rộn nhất khu vực, đã chạy đua vào chủ nhật để khôi phục hoạt động bình thường cho hệ thống làm thủ tục tự động sau khi bị gián đoạn do tin tặc gây ra một ngày trước đó.

Sân bay Brandenburg tiếp tục áp dụng biện pháp thủ công để duy trì hoạt động và khẳng định chưa ghi nhận thêm chậm trễ hay hủy chuyến lớn.

Sân bay Heathrow cũng cho biết “phần lớn các chuyến bay đã hoạt động trở lại”.

Tuy nhiên, sân bay Brussels thừa nhận gián đoạn đã “ảnh hưởng lớn đến lịch bay”, với gần 20% chuyến khởi hành ngày chủ nhật bị hủy và yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục hủy tới 50% số chuyến vào thứ hai, do hệ thống vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Sân bay Dublin thông báo hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng. Nhiều sân bay khác tại châu Âu cũng xác nhận vẫn duy trì được luồng hành khách nhờ biện pháp khắc phục tạm thời.

Sự cố lần này tiếp nối chuỗi các vụ tấn công mạng nhằm vào nhiều lĩnh vực trọng yếu ở châu Âu, từ y tế cho đến công nghiệp ô tô. Gần đây, nhà sản xuất Jaguar Land Rover từng phải tạm ngừng sản xuất vì vi phạm an ninh mạng, trong khi Marks & Spencer bị thiệt hại hàng trăm triệu bảng Anh.

Trong bối cảnh ngành hàng không ngày càng phụ thuộc vào hệ thống số hóa và kết nối trực tuyến, nguy cơ bị tin tặc tấn công ngày càng gia tăng. Một báo cáo công bố tháng 6/2025 của Tập đoàn hàng không vũ trụ Pháp Thales cho biết, số lượng các cuộc tấn công mạng nhắm vào lĩnh vực hàng không đã tăng tới 600% chỉ trong vòng một năm, từ 2024 đến 2025.

Theo France 24, vụ việc tại các sân bay châu Âu lần này là minh chứng rõ ràng cho những rủi ro đó, khi chỉ một sự cố trong hệ thống làm thủ tục cũng đủ để gây hỗn loạn hàng loạt chuyến bay, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục nghìn hành khách và buộc các sân bay phải cắt giảm lịch trình.

