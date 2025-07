Công ty 158 năm tuổi phải đóng cửa sau cuộc tấn công ransomware

Vụ việc xảy ra tại công ty hậu cần Knights of Old Group của Anh (KNP Logistics) vào năm 2023. Câu chuyện của họ mới đây đã được làm thành bộ phim tài liệu Panorama.

Theo tờ The Times, cuộc tấn công nhằm vào Knights of Old bắt đầu từ ngày 26/6/2023, tin tặc đột nhập thành công vào hệ thống mạng của công ty, thông qua một tài khoản của nhân viên với mật khẩu yếu đến mức có thể dễ dàng đoán ra. Chúng nhanh chóng tiếp cận các hệ thống nhạy cảm của công ty và triển khai mã độc tống tiền.

Không dừng ở việc mã hóa dữ liệu, chúng còn đe dọa công bố thông tin nội bộ và dữ liệu khách hàng lên mạng. Đây là một chiến thuật tống tiền kép nhằm gia tăng áp lực buộc công ty phải trả tiền chuộc.

Dù tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu quốc tế và có mua bảo hiểm an ninh mạng, Knights of Old vẫn không thể gượng dậy sau những thiệt hại nặng nề về vận hành và uy tín mà cuộc tấn công mạng gây ra. Đến tháng 9/2023, công ty buộc phải ngừng hoạt động hoàn toàn, khép lại hành trình 158 năm và để lại một khoảng trống không nhỏ trong ngành hậu cần Anh quốc.

Khoảng 500 xe tải của doanh nghiệp có trụ sở tại Northamptonshire đã phải ngừng hoạt động, khiến 700 lao động mất việc, sau khi nhóm tin tặc tống tiền thực hiện cuộc tấn công.

Theo bộ phim, ngay sáng hôm sau vụ tấn công, công ty bảo hiểm an ninh mạng Solace Global đã nhận thông tin và đến xử lý. Paul Cashmore, đại diện Solace, cho biết nhóm kỹ thuật nhanh chóng phát hiện toàn bộ dữ liệu của KNP đã bị mã hóa, toàn bộ máy chủ, hệ thống sao lưu và phương án khôi phục thảm họa đều bị xóa sạch.

Theo công ty an ninh mạng Sophos, số vụ tấn công ransomware trên toàn cầu đã tăng vọt 105% chỉ trong một năm, từ năm 2022 đến 2023. Các nhóm tin tặc ngày càng hoạt động có tổ chức, thường tận dụng dữ liệu đánh cắp từ trước để thực hiện các đòn tấn công có mục tiêu, mức độ tinh vi và sát thương cao.

Sự phụ thuộc ngày càng lớn của nền kinh tế toàn cầu vào hạ tầng số khiến các doanh nghiệp trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công mạng. Khi ransomware ngày càng gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ tinh vi, không tổ chức nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm.