Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand trên tinh thần Đối tác Chiến lược toàn diện

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Christopher Luxon tháng 2/2025 vừa qua; đặc biệt là việc hai bên ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tích cực xây dựng chương trình hành động để triển khai khuôn khổ quan hệ mới, góp phần hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận đạt được, cũng như những nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng đã thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong trao đổi với phía Mỹ liên quan đến vấn đề thuế đối ứng, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4/4/2025, các biện pháp Việt Nam đã triển khai nhằm tạo điều kiện thúc đẩy thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như các biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với tình hình, như lãi suất ưu đãi, hỗ trợ gói tín dụng, giảm thuế, phí, cắt giảm chi phí hành chính...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trước những biến động của tình hình kinh tế - thương mại quốc tế, Việt Nam bình tĩnh, không hoang mang, cũng không chủ quan lơ là, sẵn sàng chủ động thích ứng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phương châm của Việt Nam là kiên trì, chủ động đối thoại, hợp tác với Mỹ và các đối tác để giải quyết khó khăn, vướng mắc trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tránh đối đầu, làm phức tạp thêm tình hình.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi xanh, số, tìm động lực tăng trưởng mới, cũng như tiếp tục đa dạng hóa thị trường tiềm năng cho xuất khẩu hàng hóa.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những diễn biến tích cực, trong đó có việc Tổng thống Donald Trump vừa công bố tạm hoãn áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực trao đổi với các cơ quan liên quan của Mỹ nhằm hướng tới một khuôn khổ hợp tác thương mại bảo đảm lợi ích hài hòa của cả hai bên trên, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các nước cần thúc đẩy đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ liên kết kinh tế đa phương.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Việt Nam và New Zealand tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ thương mại mà hai nước hiện là thành viên, bao gồm Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đồng thời, hai bên cũng như tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại - đầu tư song phương trên tinh thần Đối tác Chiến lược toàn diện; tiếp tục đa dạng hóa các mặt hàng xuất - nhập khẩu của hai bên, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm 2026.

Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ông nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia cũng như trên toàn cầu.

Thủ tướng Christopher Luxon nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước cả trên bình diện song phương và các khuôn khổ hợp tác đa phương trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, đóng góp vào việc duy trì hệ thống thương mại đa phương mở, bao trùm, công bằng và dựa trên luật lệ.