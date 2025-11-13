Thứ Sáu, 14/11/2025

Tăng cường hợp tác tuyên giáo, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Trung

Lý Hà

13/11/2025, 23:42

Tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 13/11, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết hội đàm với Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác tuyên giáo, tăng cường giao lưu lý luận và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lý Thư Lỗi. Ảnh: QĐND
Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lý Thư Lỗi. Ảnh: QĐND

Ngày 13/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã hội đàm với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại hội đàm, đồng chí Trịnh Văn Quyết hoan nghênh đồng chí Lý Thư Lỗi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam và đánh giá cao thành công Hội thảo Lý luận lần thứ 20 giữa hai Đảng; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đối với quan hệ Việt - Trung.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: QĐND
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: QĐND

Chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc thời gian qua, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng, Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XX đề ra; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; chúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thắng lợi, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Lý Thư Lỗi khẳng định sẵn sàng cùng đồng chí Trịnh Văn Quyết, cũng như Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam củng cố quan hệ công tác tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Trung - Việt không ngừng phát triển.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, trong đó hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng phát huy vai trò quan trọng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lý Thư Lỗi nhất trí phát huy vai trò tiên phong, định hướng chiến lược của quan hệ kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước trong giai đoạn mới; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghiên cứu lý luận, xây dựng Đảng.

Hai bên trao đổi một số phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo đó, hai Ban nhất trí duy trì hợp tác thường xuyên, với trọng tâm là tăng cường giao lưu về lý luận và tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống và thành quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước;

Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan truyền thông, giao lưu giữa các đoàn thể quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho sự phát triển bền vững, lâu dài của quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, bảo đảm phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

Từ khóa:

hòa bình và ổn định Hội thảo Lý luận lần thứ 20 hợp tác truyền thông quan hệ Việt - Trung

