Tăng cường hợp tác Việt Nam – WB trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và ứng phó khí hậu

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillio, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị WB mở rộng hỗ trợ cho Việt Nam trong hạ tầng, năng lượng sạch, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời trao đổi về các khó khăn triển khai dự án và định hướng hợp tác thời gian tới.

Chiều ngày 25/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Carlos Felipe Jaramillio phụ trách Đông Á Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự hỗ trợ của WB đối với Việt Nam trong thời gian qua. Từ năm 1993 đến nay, WB luôn là một trong những nhà tài trợ quốc tế có quy mô hỗ trợ lớn nhất cho Việt Nam.

Tính đến hết năm 2024, WB đã tài trợ 180 chương trình, dự án với tổng vốn hơn 26 tỷ USD, trong đó giá trị vay đã ký kết đạt khoảng 23 tỷ USD. Các dự án này góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực kho bạc, ngân hàng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Phó Chủ tịch WB cùng các đại biểu dự buổi làm việc - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho biết Báo cáo "Việt Nam trỗi dậy – Con đường hướng tới tương lai thu nhập cao" vừa được WB công bố đã đưa ra bốn khuyến nghị then chốt: đầu tư chiều sâu cho con người và chuyển đổi số; mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư công; củng cố quản lý và giám sát tài chính để giảm rủi ro hệ thống; thúc đẩy chuyển đổi xanh gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách thể chế.

Đề xuất định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị WB tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực có nhu cầu cấp bách như hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng sạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, thích ứng biến đổi khí hậu.

Việt Nam cũng mong muốn WB tiếp tục đồng hành trong hợp tác ODA, vốn ưu đãi, các mô hình tài chính phát triển mới cho hạ tầng giao thông và thích ứng ven biển; triển khai các khoản vay khí hậu theo phương thức "đồng lợi ích khí hậu".

Về hoạt động cho vay, Phó Thủ tướng trao đổi với Phó Chủ tịch WB về một số khó khăn liên quan đến triển khai dự án, chi phí vốn vay và các chương trình viện trợ không hoàn lại; đồng thời đề nghị WB áp dụng linh hoạt hơn các điều kiện, tiêu chuẩn về đấu thầu, môi trường, xã hội; xem xét áp dụng lãi suất phù hợp với từng khoản vay; đồng thời linh hoạt xử lý các khác biệt về chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng đề nghị Phó Chủ tịch WB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng WB tại Việt Nam để thúc đẩy hiệu quả các sáng kiến hợp tác và hiện thực hóa những ưu tiên chung.

Đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam, Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillio cùng các đồng nghiệp đã trao đổi với Phó Thủ tướng về nhiều nội dung hợp tác: cải cách nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án; huy động nguồn lực nhà nước và tư nhân cho các dự án lớn; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ cao trong hạ tầng; ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

Các bên cũng trao đổi về triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và khai thác mỏ.