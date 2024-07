Tăng hơn 20% trong nửa đầu năm, giá vàng được dự báo khó bứt phá trong ngắn hạn

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (1/7) trong trạng thái giảm nhẹ. Sau khi tăng mạnh mẽ trong quý 2 và nửa đầu năm, giá vàng đã chững lại gần đây và được giới chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục giằng co trong ngắn hạn.

Lúc gần 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2,8 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, tương đương giảm hơn 0,1%, giao dịch ở mức 2.324,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 71,3 triệu đồng/lượng.

Trong quý 2 vừa qua, giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mọi thời đại ở ngưỡng 2.450 USD/oz. Cả quý, giá vàng tăng 5%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm lên 21%. Tháng 6 vừa qua là tháng tăng giá thứ 5 liên tiếp của kim loại quý này.

Tuy vậy, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư ở vùng giá kỷ lục, việc Trung Quốc tạm dừng mua vàng dự trữ trong tháng 5, căng thẳng địa chính trị dịu bớt ở Trung Đông, và xu hướng tăng giá của đồng USD do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn cắt giảm lãi suất đã khiến xung lực tăng của giá vàng giảm xuống trong thời gian gần đây. Vì lý do này, giá vàng đã giằng co trong vùng từ 2.300-2.350 USD/oz trong phần lớn thời gian của tháng 6.

Sau tuần vừa rồi, nhà phân tích thị trường cấp cao Alex Kuptsikevich của công ty FxPro bày tỏ bi quan về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn, nhấn mạnh việc giá vàng đã giảm dưới ngưỡng bình quân 50 ngày.

“Vàng và các tài sản khác có thể đang đứng ở một ngã tư đường, giữa một bên là số liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng và lạm phát giảm tốc ở Mỹ, và một bên là Fed chưa hề mềm mỏng. Đây là sự kết hợp tồi tệ nhất đối với tâm lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư, và có thể dẫn tới một cuộc bán tháo trên diện rộng trên thị trường, trong đó vàng cũng bị bán tháo”, ông Kuptsikevich phát biểu trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Marc Chandler của công ty Bannockburn Global Forex lại cho rằng sau khi tăng được khoảng 0,5% trong tuần vừa rồi - dù có lúc không giữ được mốc 2.300 USD/oz - giá vàng có khả năng tiếp tục tăng trong tuần này.

“Giá vàng đã hồi từ dưới mốc 2.300 USD/oz… và lấy lại toàn bộ những gì đã mất trong tuần trước. Nếu vượt được vùng 2.350-2.360 USD/oz, giá vàng có thể hồi về 2.400 USD/oz. Hai sự kiện vĩ mô có thể đẩy giá vàng tăng là cuộc bầu cử ở Pháp và báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ”, vị chuyên gia nói.

Sau vòng đầu tiên của cuộc bầu cử sớm ở Pháp diễn ra vào cuối tuần vừa rồi, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen được dự báo giành chiến thắng lịch sử trước đảng của Tổng thống Emmanuel Macron. Thất bại này của ông Macron có thể dẫn tới biến động trong cán cân quyền lực ở Pháp, cũng như các chính sách kinh tế ở nền kinh tế thuộc hàng lớn nhất ở châu Âu này, từ đó ảnh hưởng tới thị trường tài chính khu vực và toàn cầu.

Vào ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 6. Một báo cáo yếu hơn dự báo sẽ củng cố khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9, và giá vàng sẽ hưởng lợi, và ngược lại.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chủ tịch Kevin Grady của công ty Phoenix Futures and Options dự báo giao dịch trên thị trường vàng toàn cầu sẽ tiếp tục thưa thớt trong tuần này do yếu tố mùa vụ, và điều này đồng nghĩa với mức độ biến động của giá vàng có thể tăng lên. “Nhiều nhà giao dịch đang đi nghỉ hè, nên các giao dịch thuật toán sẽ khiến thị trường giằng co mạnh hơn. Tuần tới lại có nhiều số liệu kinh tế quan trọng, mà những người làm việc tại các bàn giao dịch sẽ chủ yếu là các nhà giao dịch trẻ nên mức độ ham thích rủi ro chắc chắn sẽ không lớn. Giao dịch sẽ ít”, ông Grady nói.

Tuy nhiên, nhìn trong dài hạn, giới chuyên gia dự báo triển vọng tăng của giá vàng còn lớn. Một cuộc khảo sát được công bố kết quả vào tuần vừa rồi của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 29% số nhà đầu tư chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ dự kiến tăng phân bổ vốn vào vàng trong 12-18 tháng tới. Khoảng 85% số nhà đầu tư được khảo sát nói họ đã phân bổ vốn vào vàng trong năm nay, tăng từ mức 60% vào năm 2018 và 76% vào năm 2019.

Trong một báo cáo mới công bố của ngân hàng Bank of America, nhà phân tích Michael Widmer nâng dự báo giá vàng, cho rằng giá kim loại quý này có thể đạt mức 3.000 USD/oz trong 12-18 tháng tới. Dù vậy, ông Widmer dự báo nhà đầu tư sẽ không ồ ạt mua vàng chừng nào còn chưa nhận được tín hiệu rõ ràng về khởi động chu kỳ hạ lãi suất từ Fed.

Tuần vừa rồi, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,8 tấn vàng, tương đương giảm 0,33%, đưa mức nắm giữ về gần 829,1 tấn vàng. Bán ròng vẫn là xu hướng của quỹ này từ đầu năm tới nay.