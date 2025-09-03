Từ 1/12/2025, tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ được điều chỉnh từ 540.000 đồng/người/tháng lên mức 1 triệu đồng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/12/2025. Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Bộ Nội đã hoàn thiện dự thảo Nghị định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975. Dự thảo hiện đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất quy định mức trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, thay vì quy định bằng mức tiền cụ thể như trước đây.

Đồng thời, gắn việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong theo sự điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, nhằm đảm bảo trợ cấp đối với thanh niên xung phong được điều chỉnh tự động, kịp thời mỗi khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mà không cần phải ban hành Nghị định riêng về điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong.

Theo dự thảo Nghị định, trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ được điều chỉnh từ 540.000 đồng/người/tháng lên mức 1.000.000 đồng/người/tháng (bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội) từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đó, mỗi thanh niên xung phong sẽ được tăng thêm 460.000 đồng/người/tháng. Thời điểm hưởng từ ngày 1/12/2025.

Dự kiến hai nhóm đối tượng được tăng mức mức trợ cấp lên 1.000.000 đồng là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Nhóm thứ hai là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6/10/2017 quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, đến thời điểm 1/4/2025, tổng số thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hằng tháng là 3.277 người (trong đó, số đang hưởng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg là 3.248 người; số đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP là 29 người).

Bộ Nội vụ tính toán, sau khi điều chỉnh trợ cấp hằng tháng, tổng số kinh phí tăng thêm một tháng khoảng trên 1,5 tỷ đồng. Số kinh phí tăng thêm một năm gần 18,9 tỷ đồng. Nếu tính bình quân 34 tỉnh, thành phố hiện nay, mỗi tỉnh chỉ tăng thêm hơn 44 triệu đồng/tháng và khoảng 530 triệu đồng/năm. Như vậy, nguồn lực từ ngân sách địa phương tăng không đáng kể so với trước khi điều chỉnh.

Bộ Nội vụ cho biết năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến lên bằng 540.000 đồng/tháng.

Thời gian qua, trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong chưa được điều chỉnh kịp thời với điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội (giữ nguyên mức trợ cấp từ năm 2016 đến nay là 540.000 đồng).

Trong cùng khoảng thời gian đó, mức lương cơ sở tại thời điểm 1/1/2016 là 1.150.000 đồng, nay đã được điều chỉnh lên 2.340.000 đồng (tăng hơn 2 lần); mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tại thời điểm 1/1/2016 là 1.318.000 đồng (Nghị định số 20/2015/NĐ-CP), thì nay đã tăng lên 2.789.000 đồng theo Nghị định số 77/2024/NĐ-CP (tăng hơn 2 lần).

Theo Bộ Nội vụ, với trợ cấp hằng tháng thấp như hiện nay, thì việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp đối với 2 nhóm đối tượng thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP là hết sức cần thiết, góp phần đảm bảo cuộc sống, giảm bớt khó khăn đối với lực lượng thanh niên xung phong, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho 2 cuộc kháng chiến của Tổ quốc, nay đã tuổi cao, sức yếu, lại rơi vào hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa.