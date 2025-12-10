Tăng tốc thi công đưa cao tốc Cần Thơ - Cà Mau về đích dúng hẹn vào 19/12

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Thanh Thuỷ
10/12/2025, 15:40
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đoạn tuyến cuối của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng…
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ tốc độ cao Cần Thơ - Cà Mau là đoạn tuyến cuối trong dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Nhằm đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 19/12/2025 như Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, hoàn thiện trục giao thông huyết mạch nối liền một dải từ Lạng Sơn đến Cà Mau, Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công 4 gói thầu xây lắp đang chạy nước rút trên công trường, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để đẩy mạnh thi công, đưa Dự án về đích.
Theo các nhà thầu thi công trên cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, công trường đang dồn lực hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như sơn kẻ đường, lắp tôn lượn sóng và biển báo. Song song với việc tăng tốc thi công các mũi còn lại, ban quản lý cũng siết kiểm tra chất lượng để bảo đảm dự án vận hành an toàn, hiệu quả khi đưa vào khai thác.
Theo Ban Trường Sơn Nam (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn), gói thầu của đơn vị thi công với chiều dài 20 km, đến ngày 8/12/2025 đã cơ bản thực hiện trên 99,5% khối lượng công trình trên tuyến chính, 0,05% còn lại sơn kẻ đường với chiều dài khoảng hơn 10 km là sẽ hoàn thành toàn tuyến.
Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung 1.150 máy móc thiết bị, 2.100 nhân công, tập trung tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp với tinh thần quyết tâm cao nhất là đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, đến nay đạt khoảng trên 94% khối lượng công trình tuyến chính.
Những hạng mục cần tập trung trong những ngày tới như, công tác thi công cấp phối đá dăm hoàn thiện trước ngày 14/12, thi công bê tông nhựa và phần cầu hoàn thiện trước ngày 17/12 và thi công hệ thống an toàn giao thông hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước ngày 18/12.
Nhà thầu đang tập trung cao điểm để triển khai các mũi thi công ở hạng mục còn lại. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, các Ban cũng tăng cường kiểm tra về chất lượng công trình nhằm đảm bảo dự án đưa vào khai thác hiệu quả bền vững.
Việc thông xe cao tốc Cần Thơ - Cà Mau không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà còn mở ra cơ hội mới về thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế - văn hóa và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các tỉnh miền Tây với các vùng kinh tế trọng điểm.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km, được chia thành 2 dự án thành phần gồm Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km, tổng mức đầu tư gần 9.800 tỷ đồng) và Hậu Giang - Cà Mau (73 km, tổng mức đầu tư hơn 17.700 tỷ đồng). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 19/12/2025.
Đặc biệt, tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 25/4/2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Chủ đầu tư và nhà thầu phải rút ngắn tối đa thời gian thi công, “không được phép chậm trễ dù chỉ một ngày”.
