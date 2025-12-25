Thứ Năm, 25/12/2025

Đề xuất đầu tư 8.800 tỷ đồng mở đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Thanh Thủy

25/12/2025, 18:59

TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư gần 8.800 tỷ đồng xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối cao tốc và Vành đai 3, nhằm giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối cho cụm cảng biển lớn nhất Thành phố…

Khu vực cảng Cát Lái thường xuyên xảy ra ùn tắc do lưu lượng xe container ra vào rất lớn.
Khu vực cảng Cát Lái thường xuyên xảy ra ùn tắc do lưu lượng xe container ra vào rất lớn.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình UBND Thành phố phương án nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết nối đường Vành đai 3. Dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối giao thông đồng bộ, giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ cảng biển lớn nhất Thành phố.

Theo đề xuất, tuyến đường liên cảng có tổng chiều dài khoảng 5,9 km, quy mô mặt cắt ngang rộng 60 m. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối kết nối trực tiếp nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng cầu Bà Cua với quy mô 10 làn xe; riêng đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc và Vành đai 3 sẽ bố trí cầu cạn 4 làn xe, kết hợp 3 vị trí kết nối xuống phần đường đi thấp.

Dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 1.350 tỷ đồng, chi phí xây lắp khoảng 7.400 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt trong quý 1/2026, dự án sẽ khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Sở Xây dựng cho biết cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu nằm dọc sông Đồng Nai là cụm cảng trọng điểm, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện ra vào cảng chủ yếu lưu thông qua các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ để kết nối xa lộ Hà Nội và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Các tuyến đường này thường xuyên quá tải, ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng. Tình trạng kẹt xe kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cụm cảng mà còn làm tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tác động tiêu cực đến đời sống người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Theo Sở Xây dựng, việc đầu tư tuyến đường liên cảng kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 là rất cần thiết. Tuyến đường chuyên dụng này sẽ phân luồng xe hàng, rút ngắn hành trình, nâng cao năng lực giao thông ra vào cảng và tăng hiệu quả kết nối giao thông liên vùng.

Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) hiện là cảng lớn nhất cả nước với sản lượng chiếm 85% hàng container các tỉnh khu vực phía Nam và 50% cả nước. Đây là cảng container có lợi nhuận và quy mô hàng đầu Việt Nam, đồng thời lọt vào top 21 cảng hàng đầu thế giới. Gần đó, cảng Phú Hữu cách cảng Cát Lái 3 km cũng có lượng hàng hóa, container rất lớn nên các tuyến đường xung quanh như Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh... thường xuyên ùn tắc, giao thông rất phức tạp.

TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định mới về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

10:17, 25/12/2025

TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định mới về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình

17:14, 24/12/2025

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

09:48, 19/12/2025

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Từ khóa:

cảng Cát Lái cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận Đầu tư công dự án đường liên cảng hạ tầng Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Vành đai 3

Người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ 5 triệu đồng

Người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ 5 triệu đồng

Người dân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Mức hỗ trợ tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/vụ việc, đối với tổ chức tối đa 10 triệu đồng/vụ việc...

Phê duyệt gần 6.700 tỷ đồng cho di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Phê duyệt gần 6.700 tỷ đồng cho di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt dự án thành phần 1 về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1...

Hà Nội sẽ hoàn thành chuyển đổi phương tiện giao thông xanh chậm nhất trong năm 2030

Hà Nội sẽ hoàn thành chuyển đổi phương tiện giao thông xanh chậm nhất trong năm 2030

Thành phố Hà Nội nhất quán mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi xanh, trong đó cơ bản hoàn thành trong năm 2029...

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

Sáng 19/12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của Vietnam Airlines chở Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách hạ cánh xuống Sân bay Long Thành...

Hình ảnh Cảng hàng không quốc tế Vinh trong ngày mở cửa trở lại

Hình ảnh Cảng hàng không quốc tế Vinh trong ngày mở cửa trở lại

Sau gần 6 tháng nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã trở lại khai thác từ sáng 19/12. Các dự án cải tạo đồng bộ đường cất hạ cánh và nhà ga được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Nghệ An mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch...

