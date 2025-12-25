Đề xuất đầu tư 8.800 tỷ đồng mở đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư gần 8.800 tỷ đồng xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối cao tốc và Vành đai 3, nhằm giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối cho cụm cảng biển lớn nhất Thành phố…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình UBND Thành phố phương án nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết nối đường Vành đai 3. Dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối giao thông đồng bộ, giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ cảng biển lớn nhất Thành phố.

Theo đề xuất, tuyến đường liên cảng có tổng chiều dài khoảng 5,9 km, quy mô mặt cắt ngang rộng 60 m. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối kết nối trực tiếp nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng cầu Bà Cua với quy mô 10 làn xe; riêng đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc và Vành đai 3 sẽ bố trí cầu cạn 4 làn xe, kết hợp 3 vị trí kết nối xuống phần đường đi thấp.

Dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 1.350 tỷ đồng, chi phí xây lắp khoảng 7.400 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt trong quý 1/2026, dự án sẽ khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Sở Xây dựng cho biết cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu nằm dọc sông Đồng Nai là cụm cảng trọng điểm, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện ra vào cảng chủ yếu lưu thông qua các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ để kết nối xa lộ Hà Nội và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Các tuyến đường này thường xuyên quá tải, ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng. Tình trạng kẹt xe kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cụm cảng mà còn làm tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tác động tiêu cực đến đời sống người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Theo Sở Xây dựng, việc đầu tư tuyến đường liên cảng kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 là rất cần thiết. Tuyến đường chuyên dụng này sẽ phân luồng xe hàng, rút ngắn hành trình, nâng cao năng lực giao thông ra vào cảng và tăng hiệu quả kết nối giao thông liên vùng.