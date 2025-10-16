Tăng trưởng 9 tháng ấn tượng và “bài toán” về đích cả năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Với mức tăng trưởng ấn tượng 8,23% trong quý 3/2025, tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2025 đạt 7,85%, mức tăng cao thứ hai kể từ năm 2011 và chỉ sau mức tăng trưởng đột biến của năm 2022 khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Song, để tiến sát mục tiêu trên 8% cho cả năm, quý 4/2025 đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc để tháo gỡ các điểm nghẽn và tận dụng tối đa các cơ hội...
Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận những dấu hiệu tăng trưởng ấn tượng, với GDP tăng 7,85%, chỉ đứng sau mức tăng đột biến của năm 2022. Đặc biệt, quý 3/2025 chứng kiến mức tăng trưởng 8,23%, cho thấy hiệu quả của các chính sách vĩ mô và niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào nền kinh tế. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% cho cả năm, quý 4/2025 đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn và tận dụng cơ hội.
Trong 9 tháng đầu năm, cả ba khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng đồng đều. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là đầu tàu với mức tăng 8,69%, đóng góp 3,46 điểm phần trăm. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,92%, trong khi ngành khai khoáng phục hồi mạnh mẽ sau hai năm tăng trưởng âm. Khu vực dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 8,49%, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung với 4,15 điểm phần trăm.
Nhìn từ phía cầu, tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng khoảng 9,5%. Đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng khi vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 11,6%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng khoảng 16%, với xuất siêu kỷ lục 16,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, nền kinh tế đang khai thác mạnh mẽ các động lực mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo và năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% cho cả năm, quý 4/2025 cần vượt qua nhiều thách thức. Cầu tiêu dùng từ các thị trường lớn bên ngoài vẫn còn yếu, trong khi hàng rào bảo hộ và tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng siết chặt. Biến động tỷ giá và dòng vốn quốc tế có thể gây áp lực lên chi phí nhập khẩu và nợ ngoại tệ của doanh nghiệp.
Để vượt qua thách thức, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, thị trường và chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư công phải là mũi nhọn, sản xuất - xuất khẩu cần được hỗ trợ tối đa, và khơi thông cầu nội địa thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng và quảng bá du lịch...
