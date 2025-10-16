Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2025: Làn sóng khởi nghiệp và những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Khánh Vy
16/10/2025, 02:01
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, làn sóng khởi nghiệp 9 tháng năm 2025 vẫn diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này là một thực tế đầy khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh kinh tế đầy biến động với cả cơ hội và thách thức.
Số lượng doanh nghiệp mới thành lập đạt 145 nghìn, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký hơn 1,42 triệu tỷ đồng. Đồng thời, 86,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 41,3%.
Sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp mới thành lập không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của thị trường nội địa mà còn cho thấy những nỗ lực không ngừng của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.
Các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, và bán buôn bán lẻ dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp mới. Vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp mới đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm trước.
Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này là một thực tế khắc nghiệt: hàng nghìn doanh nghiệp vẫn phải rời bỏ cuộc chơi, đối mặt với những thách thức không nhỏ từ áp lực cạnh tranh và các rào cản thực tiễn. Trong 9 tháng cũng có 99,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 22,3 nghìn doanh nghiệp giải thể.
Theo phản ánh, các doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn và đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt.
Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ như giảm thuế VAT, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cùng các gói tín dụng ưu đãi. Tuy nhiên, thủ tục hành chính phức tạp và chi phí không chính thức vẫn là rào cản lớn.
Để giải quyết những thách thức hiện tại và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-41-2025.html
Theo số liệu cơ quan chức năng, tính đến 14/10/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài mới đạt 18,68% kế hoạch Thủ tướng giao. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính tổ chức họp đa ngành tìm cách đẩy nhanh tiến độ giải ngân...
Tham vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm củng cố thị trường vốn, mà còn kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Song “đổi mới cao” cần song hành với “ổn định cao” để tạo nền tảng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối khu vực và thế giới…
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng, có tổng vốn hơn 9.881 tỷ đồng nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, hình thành mạng lưới bến thuỷ, phương tiện, không gian du lịch hiện đại dọc các con sông, vừa được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư...
Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 769 dài gần 30 km giúp kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đến sân bay Long Thành, vừa được phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát bước lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở...
Bộ Xây dựng đề xuất sửa Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/02/2024 của Chính phủ về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận. Theo đó, sẽ phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế triệt để về sở xây dựng các địa phương...
