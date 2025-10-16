Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2025: Làn sóng khởi nghiệp và những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, làn sóng khởi nghiệp 9 tháng năm 2025 vẫn diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này là một thực tế đầy khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh kinh tế đầy biến động với cả cơ hội và thách thức.

Số lượng doanh nghiệp mới thành lập đạt 145 nghìn, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký hơn 1,42 triệu tỷ đồng. Đồng thời, 86,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 41,3%.

Sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp mới thành lập không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của thị trường nội địa mà còn cho thấy những nỗ lực không ngừng của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, và bán buôn bán lẻ dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp mới. Vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp mới đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm trước.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này là một thực tế khắc nghiệt: hàng nghìn doanh nghiệp vẫn phải rời bỏ cuộc chơi, đối mặt với những thách thức không nhỏ từ áp lực cạnh tranh và các rào cản thực tiễn. Trong 9 tháng cũng có 99,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 22,3 nghìn doanh nghiệp giải thể.

Theo phản ánh, các doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn và đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt.

Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ như giảm thuế VAT, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cùng các gói tín dụng ưu đãi. Tuy nhiên, thủ tục hành chính phức tạp và chi phí không chính thức vẫn là rào cản lớn.

Để giải quyết những thách thức hiện tại và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả.

