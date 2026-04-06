Tạo ra kỳ lân chăm sóc sức khoẻ từ xa nhờ AI

Tinh thần “lăn xả” khởi nghiệp khi được cộng hưởng với sức mạnh của AI đang tạo ra những kỳ tích kinh doanh mới...

Cách đây vài tuần, Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, đã dự đoán AI sẽ giúp cá nhân tạo dựng và vận hành một doanh nghiệp trị giá 1 tỷ USD. Điều đó có thể sẽ sớm thành hiện thực với câu chuyện của Medvi, một công ty chăm sóc sức khỏe từ xa, do Matthew Gallagher (41 tuổi) tại Los Angeles và anh trai đồng sáng lập.

Medvi dù không phải công ty công nghệ, nhưng được vận hành gần như hoàn toàn trên nền tảng AI. Trang web công ty do Matthew xây dựng bằng các công cụ lập trình AI; hình ảnh trên trang được tạo bởi AI; nội dung tiếp thị cũng do AI đảm nhiệm.

Thậm chí, các hoạt động bán hàng, tiếp cận khách hàng và chăm sóc khách hàng đều được tự động hóa ở mức cao.

Theo báo cáo của The New York Times, doanh nghiệp này dự kiến sẽ đạt doanh thu 1,8 tỷ USD vào cuối năm nay.

Nhà sáng lập của Medvi đã “vibe coding” (cách gọi vui việc lập trình dựa trên AI) bằng các công cụ như ChatGPT, Claude và Grok để xây dựng nền tảng số cho công ty. Ở mảng tiếp thị, các công cụ như Midjourney và Runway được dùng để tạo nội dung quảng cáo, trong khi ElevenLabs hỗ trợ giao tiếp với khách hàng. Tất cả được doanh nghiệp này “khâu nối” tạo thành một hệ thống vận hành gần như tự động.

Giai đoạn đầu, trước khi có thêm anh trai tham gia, nhà sáng lập Matthew gần như là nhân sự duy nhất của Medvi. Anh tự xoay xở mọi khâu, từ vận hành đến mở rộng thị trường.

Medvi được thành lập vào tháng 9/2024 với số vốn ban đầu chỉ 20.000 USD. Đến năm 2025, công ty đạt doanh thu khoảng 401 triệu USD, phục vụ 250.000 khách hàng. Còn trong năm nay năm 2026, con số này được dự báo chạm ngưỡng 1,8 tỷ USD.

Dù câu chuyện về Medvi hiện đang tạo ra tiếng vang lớn trong giới công nghệ, song không ít ý kiến vẫn đặt dấu hỏi về tính bền vững của mô hình này.

Trước hết, về bản chất, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ xa tại Mỹ nhiều năm qua vẫn bị nhìn nhận vận hành trên một “lằn ranh pháp lý” khá mong manh. Thay vì đến trực tiếp phòng khám, người dùng chỉ cần trao đổi qua điện thoại hoặc nền tảng số, sau đó đơn thuốc được sắp xếp và cung cấp với chi phí thấp hơn đáng kể so với kênh truyền thống.

Các công ty chăm sóc sức khỏe từ xa tại Mỹ từ lâu đã dựa vào những thị trường có nhu cầu cao như thuốc giảm cân, thuốc điều trị rụng tóc hay các sản phẩm liên quan đến sức khỏe sinh lý. Đây đều là những mảng mang lại biên lợi nhuận lớn. Medvi cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi cung cấp và tăng trưởng nhờ GLP-1.

GLP-1 là nhóm thuốc thường được chỉ định trong điều trị tiểu đường tuýp 2 và hỗ trợ giảm cân cho người thừa cân, béo phì. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thuốc này đòi hỏi phải có chỉ định và theo dõi chặt chẽ từ bác sĩ, không thể tùy tiện sử dụng.

Hiệu quả giảm cân đã khiến chúng đặc biệt được ưa chuộng. Tại Mỹ, giá của các loại thuốc này có thể lên tới 1.000 USD mỗi tháng. Trong khi đó, Medvi được cho là cung cấp với mức giá chỉ khoảng 300 USD. Khoảng chênh lệch này đã thu hút hàng trăm nghìn người tìm đến, bỏ qua quy trình khám chữa bệnh truyền thống. Nhờ đó, điều này được cho là đã giúp Medvi tăng trưởng bùng nổ trong thời gian ngắn

Trong số những người lên tiếng có Sheel Mohnot, một nhà đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon. Trên nền tảng X, ông cho rằng hoạt động tiếp thị của Medvi có dấu hiệu sai lệch: “Họ đang chạy hơn 800 quảng cáo sử dụng hình ảnh bác sĩ giả, cùng hàng nghìn quảng cáo khác với lời chứng thực và tổ chức không có thật”.

Theo ông, việc sử dụng hình ảnh và trích dẫn do AI tạo ra để giả mạo chuyên gia y tế là hành vi có thể vi phạm pháp luật, đặc biệt khi cùng một nội dung được gán cho nhiều “bác sĩ” không tồn tại.

Không dừng lại ở đó, Mohnot còn cho biết Medvi đã nhận được thư cảnh báo từ các cơ quan quản lý Mỹ vào tháng 2. Điều này cho thấy, phía sau câu chuyện tăng trưởng thần tốc cũng là những rủi ro pháp lý tác động sâu sắc đến tương lai của công ty này...