Tập đoàn BRG vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thu Hà
05/09/2025, 11:25
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, Tập đoàn BRG đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho những đóng góp xuất sắc trong công tác xã hội và cộng đồng.
Hội nghị là sự kiện đặc biệt do Chính phủ tổ chức nhằm ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tập đoàn BRG là một trong số ít những doanh nghiệp được vinh danh tại hội nghị, khẳng định vai trò tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong các hoạt động vì cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của toàn xã hội.
Sau hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG đã khẳng định vị thế Tập đoàn Kinh tế Dịch vụ hàng đầu Việt Nam với dấu ấn thành tựu trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng thành phố thông minh, sân gôn, khách sạn tới sản xuất và thương mại bán lẻ...
Đặc biệt, ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Tập đoàn BRG luôn chú trọng đến chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, nổi bật là dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản phát triển, nơi sẽ ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại nhất với 6 tính năng gồm: năng lượng thông minh, quản trị thông minh, đời sống thông minh, sức khỏe - học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh.
Đồng thời, mục tiêu của dự án là trở thành thành phố thông minh trung hoà các-bon đầu tiên của Việt Nam và thế giới, một đô thị xanh, thông minh, bền vững với nhiều tiện ích, nâng tầm chất lượng sống cho người dân và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hà Nội.
Song song với các hoạt động kinh tế, Tập đoàn BRG luôn chú trọng đến trách nhiệm xã hội với các hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng và an sinh xã hội được thực hiện trên khắp cả nước.
Cụ thể, Tập đoàn BRG thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng thiết thực, triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo, trao tặng nhà tình nghĩa và đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội. Mới đây, vào ngày 19/08, Tập đoàn BRG tiếp tục ủng hộ cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Khuyến học xã Vĩnh Thanh 1 tỷ đồng.
Trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Tập đoàn BRG và Công ty thành viên trong hệ sinh thái đã đồng hành ủng hộ xây dựng hơn 2.900 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên Phủ, Khánh Hòa…
Tập đoàn BRG cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong công tác bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, đảm bảo ổn định đời sống cho 22.000 cán bộ nhân viên trên cả nước, qua đó đóng góp cho an sinh xã hội của 22.000 hộ gia đình.
Cùng với việc thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, Tập đoàn BRG còn tích cực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc tham gia các diễn đàn, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý SX và kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, phân phối sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản của các vùng miền (OCOP) trong hệ thống siêu thị BRGMart, FujiMart…
Với tôn chỉ “Mục tiêu cao nhất của kinh doanh là vì cộng đồng” và tầm nhìn phát triển bền vững, Tập đoàn BRG luôn ưu tiên triển khai các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu. Sự ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ đối với những đóng góp của Tập đoàn BRG trong công tác xã hội và cộng đồng sẽ là nguồn động lực lớn để Tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong kỷ nguyên vươn mình bứt phá, hướng đến một tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững cho toàn xã hội.
