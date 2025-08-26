Thứ Ba, 26/08/2025

Nhà đầu tư

Tập đoàn CIP và Petrovietnam hợp tác triển khai dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam

Khánh Vy

26/08/2025, 10:35

Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), thông qua Quỹ Growth Market Fund II, sẽ hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát triển một dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam ở khu vực Nam Trung bộ...

Lễ trao thỏa thuận cùng phát triển một dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam giữa CIP và Petrovietnam.
Lễ trao thỏa thuận cùng phát triển một dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam giữa CIP và Petrovietnam.

Dựa trên Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo được ký kết vào tháng 3/2024, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), thông qua Quỹ Growth Market Fund II, và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa chính thức trao thỏa thuận cùng phát triển một dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam.

Đây dự kiến là một trong những dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của đất nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Lê Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam và ông Robert Helms - Thành viên HĐQT Tập đoàn CIP trao thỏa thuận phát triển chung dưới sự chứng kiến của bà Mette Ekeroth - Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV của Petrovietnam, ông Jesper Krarup Holst – Tổng giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Copenhagen Offshore Partners cùng các lãnh đạo cấp cao của hai bên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Robert Helms cho biết thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác của CIP với Petrovietnam. Với kinh nghiệm và chuyên môn của CIP trong việc phát triển các dự án điện gió ngoài khơi trên toàn cầu kết hợp cùng chuyên môn, chuỗi cung ứng và hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước của Petrovietnam, hai bên sẽ có lợi thế cùng nhau triển khai một trong những dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của Việt Nam.

“Quan trọng hơn, quan hệ đối tác này sẽ tạo dựng nền tảng cho các dự án điện gió ngoài khơi trong tương lai, đồng thời đặt nền móng xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh, tạo ra giá trị kinh tế lâu dài và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam”, ông Robert nói.

Thay mặt Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự hợp tác giữa Petrovietnam và CIP mang tính bổ sung lẫn nhau, Petrovietnam có nền tảng kỹ thuật, nhân lực và cơ sở hạ tầng trên bờ và trên biển trong khi CIP có công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và năng lực huy động vốn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam mong muốn thỏa thuận không chỉ góp phần phát triển thành công các dự án điện gió ngoài khơi, mà còn tạo dựng một chuỗi công nghiệp hỗ trợ trong nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng lượng sạch mới của khu vực.

Trước đó, vào ngày 7/3/2024, Petrovietnam và CIP đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Kể từ đó, nhóm công tác của hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ kiến thức và chuyên môn, đồng thời tìm kiếm cơ hội cùng phát triển dự án cụ thể. Đội ngũ nhân sự của CIP tại Việt Nam cũng đã hỗ trợ các công ty thành viên của Petrovietnam tham gia đấu thầu cho các dự án điện gió ngoài khơi của CIP trong khu vực.

Theo quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, Việt Nam sẽ có 6.000 MW điện gió ngoài khơi năm 2030 và 17.500 MW đến năm 2035. Đến năm 2050, công suất điện này dự kiến đạt 113.000-139.000 MW.

Nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy triển vọng tích cực về tính khả thi và hiệu quả đầu tư cho điện gió ngoài khơi. Từ năm 2012 đến nay, suất đầu tư có xu hướng giảm mạnh, từ mức 255 USD/MWh xuống còn khoảng 80 USD/MWh. Với đà giảm giá như vậy, chi phí điện gió ngoài khơi có thể chỉ còn khoảng 58 USD/MWh vào năm 2030.

Điều này sẽ giúp khoảng cách chi phí so với các nguồn điện truyền thống ngày càng được rút ngắn, từ đó thể hiện tính cạnh tranh ngày càng cao và tiềm năng thương mại hóa của điện gió ngoài khơi. Đây sẽ là yếu tố quan trọng thu hút sự tham gia đầu tư của khối tư nhân và quốc tế.

Phái đoàn năng lượng Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác điện gió ngoài khơi tại Vương quốc Anh

22:42, 23/06/2025

Phái đoàn năng lượng Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác điện gió ngoài khơi tại Vương quốc Anh

Điện gió ngoài khơi Việt Nam: Tiềm năng lớn nhưng vẫn chưa thể bứt phá

20:24, 14/12/2024

Điện gió ngoài khơi Việt Nam: Tiềm năng lớn nhưng vẫn chưa thể bứt phá

Ngành điện gió ngoài khơi “khát” nhân lực chất lượng cao

17:07, 03/04/2024

Ngành điện gió ngoài khơi "khát" nhân lực chất lượng cao

