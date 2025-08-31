Chủ Nhật, 31/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Tập đoàn CT Group cho phép nhân viên nghỉ 5 ngày nhân lễ Vu Lan báo hiếu

Quốc Khánh

31/08/2025, 19:20

Khi cộng đồng mạng đang có nhiều luồng ý kiến xung quanh việc xin nghỉ phép thêm sau dịp Đại lễ 2/9 bận rộn năm nay, để báo hiếu cha mẹ dịp Vu Lan, cùng nhau quây quần bên người thân thì có một doanh nghiệp đã thực hiện điều này mỗi năm mà ít người biết đến…

Tập đoàn dành nhiều chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên.
Tập đoàn dành nhiều chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên.

Mỗi khi mùa Vu Lan đến, câu chuyện về lòng biết ơn và phút báo hiếu cha mẹ như những giọt mưa tinh khiết trên mảnh đất khô hạn lâu ngày. Năm nay, mùa Vu Lan liền kề Đại lễ Quốc khánh 2/9, kỳ nghỉ lễ Vu Lan tại Tập đoàn CT Group đã nối dài thành 8 ngày liên tục, thậm chí kỳ nghỉ này còn được so sánh dài hơn cả Tết Nguyên đán thông thường (chỉ khoảng 7 ngày).

Không khí vui như Tết tại văn phòng, ánh lên trong ánh mắt rực rỡ của chị Thùy Linh trong ngày làm việc trước kỳ nghỉ Lễ. Chuẩn bị cho chuyến xe rời thành phố về quê, chị Linh hớn hở chia sẻ: “Làm việc tại Tập đoàn bao nhiêu năm là tôi có bấy nhiêu lần được nghỉ Lễ Vu Lan dài ngày. Năm nay, tôi bất ngờ hơn khi kỳ nghỉ kéo dài đến 8 ngày. Thông thường, những nơi khác chỉ có Tết mới đủ thời gian về thăm bố mẹ nhưng ở đây rất đặc biệt, tôi như có thêm kỳ nghỉ Tết dài nữa vậy…”

Giữa những ánh mắt đang sáng ngời mong ngóng chuyến xe trở về, vẫn có những con người chọn ở lại trong mùa lễ để giữ cho nhịp công việc không ngưng trệ. Trong số ấy có chị Tường Vi. Mấy năm trước, Tường Vi thường thu xếp để về nhà sớm bên gia đình trong dịp Vu Lan. Nhưng riêng năm nay, chị muốn ở lại vì phải cùng nhà máy chạy xuyên Lễ chuẩn bị cho các đơn hàng lớn ở mảng UAV, tinh thần là san sẻ cùng tập thể.

“Ở lại thật ra cũng có nhiều cái hay, vừa có thêm thu nhập để báo hiếu, lại còn có thể đóng góp thêm cho Tập đoàn. Những ngày qua, ba mẹ tôi theo dõi tin tức của Tập đoàn trên thời sự, quá tự hào với lối xóm vì Việt Nam mình xuất khẩu được cả máy bay, do con mình tham gia”, chị Tường Vi chia sẻ.

Câu chuyện của những con người ấy khiến nhiều người trong chúng ta nhận ra rằng: Làm việc và nghỉ ngơi vốn không phải hai cực đối lập, mà là hai nửa song hành để đời sống thêm trọn vẹn. Công việc có thể mang lại thu nhập, địa vị, sự đủ đầy; tuy nhiên, chỉ khi trái tim được sưởi ấm bởi gia đình và tình thân, con người mới có đủ năng lượng và cảm hứng để làm việc sáng tạo, bền lâu.

Từ rất lâu, “Work–life balance” không chỉ là khẩu hiệu treo nơi bức tường văn phòng mà ở CT Group đã trở thành một nét văn hoá bền lâu, được cụ thể hoá bằng kỳ nghỉ Vu Lan. Đó là khoảng lặng để mỗi người tạm gác bộn bề, trở về bên gia đình, rồi quay lại với công việc bằng một nguồn năng lượng mới mẻ và sự gắn bó sâu hơn.

Nghĩ đến đó, chúng ta lại liên tưởng đến những giọt mưa tinh khiết giữa bao cuộc sống công nghiệp hiện đại như những cánh đồng khô nẻ, những mảnh đất bị nung nóng nứt toác dưới nắng thiêu đốt. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa cảm nhận được những giọt mưa tinh khiết rơi xuống trong lòng, để thấy tâm hồn mình trong trẻo trở lại?

Và rồi, mùa Vu Lan khẽ lần này sẽ đặc biệt hơn, hòa chung với không khí cả nước về Đại lễ 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Trong niềm hân hoan đó, kỳ nghỉ kéo dài hơn như cơn mưa dịu dàng đánh thức sự sống trên đất khô, để những mầm non lại vươn lên xanh biếc… Tựa như cơn mưa ấy, những ngày nghỉ Vu Lan giờ đây trở thành giọt lành cho tâm hồn, tưới mát sau những tháng ngày tất bật, nhắc mỗi người dừng lại để thương, để trở về. Và khi quay lại với công việc, họ mang trong mình một tinh thần mới mẻ, cùng một trái tim đầy yêu thương.

Được biết, nghỉ Lễ Vu Lan là chính sách thường niên trong loạt chương trình của chính sách phúc lợi 360 độ dành cho cán bộ nhân viên CT Group, luôn được duy trì như một nét văn hóa tốt đẹp. Đặc biệt khi năm nay, Tập đoàn này liên tục có những bước ngoặt bất ngờ trong hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và gây được tiếng vang lớn trong nước và quốc tế.

Không chỉ ở chị Tường Vi mà còn rất nhiều cán bộ nhân viên chia đều ca nghỉ, làm việc không kể ngày đêm, vất vả rất nhiều để kịp tiến độ nhiều dự án, sự kiện. Dẫu mệt, nhưng toàn thể cán bộ nhân viên ai nấy đều tự hào bởi ở họ luôn biết rằng mình đang làm những việc có ý nghĩa, tạo ra những giá trị rất lớn cho bản thân, cho Tập đoàn và cho cả đất nước.

Thực tế, có rất ít những doanh nghiệp dù bận rộn cho những đơn hàng, luôn cam kết vì khách hàng mà dám dành cả quỹ thời gian va dám dành thêm ngày nghỉ, tăng thêm phúc lợi không chỉ là sự khích lệ mà còn là sự sẻ chia, nét văn hóa doanh nghiệp gắn liền với lòng hiếu thảo trong mỗi gia đình… Để rồi hình thành văn hóa đoàn kết, yêu thương, trách nhiệm với công việc, cuộc sống.

Từ tấm lòng của người lãnh đạo, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group nhấn mạnh: Sống đẹp là lý tưởng của mọi người trong Tập đoàn. Lòng biết ơn là nét đẹp cốt lõi của nhân loại, nhất là đối với các bậc sinh thành. Để rồi từ sự an yên, gắn bó nơi gia đình, họ sẽ trở lại công việc với năng lượng dồi dào hơn, tinh thần trách nhiệm sâu sắc hơn, từ đó lan tỏa thành sức mạnh cống hiến cho cộng đồng và xã hội, cho dân tộc.

Có thể nói rằng món quà đặc biệt này của CT Group dành tặng cho toàn thể cán bộ nhân viên là minh chứng sống động cho một triết lý quản trị nhân văn hiếm hoi trong doanh nghiệp. Không chỉ đem lại sự gắn bó, hạnh phúc cho cán bộ nhân viên, mà còn khơi nguồn cảm hứng về một doanh nghiệp biết dung hòa giữa phát triển kinh doanh bền vững và bồi dưỡng giá trị tinh thần.

Và hơn thế nữa, đó cũng là thước đo mới mẻ của một doanh nghiệp tiến bộ: không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn nuôi dưỡng bình yên; không chỉ dạy con người cách làm việc giỏi, mà còn nhắc nhở họ cách yêu thương giỏi. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có thêm nhiều đơn vị như Tập đoàn CT Group cùng lan tỏa những chính sách đầy ý nghĩa, để tinh thần hiếu hạnh mãi sáng trong mỗi người con Việt Nam.

Tập đoàn CT Group Vneconomy

