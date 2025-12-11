Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng trong vùng phát thải thấp

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 11/12/2025
Tuấn Dũng
11/12/2025, 15:37
Hà Nội khẳng định việc cấm xe máy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp sẽ triển khai theo lộ trình, chỉ áp dụng với phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới sau 1/7/2026, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ và hạ tầng để giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp...
Phát biểu tại tọa đàm “Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?” do UBND Hà Nội phối hợp báo Dân trí tổ chức mới đây, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết vùng phát thải thấp là một “bước đi tổng hợp” với lộ trình dài hạn, không phải giải pháp đơn lẻ.
Trong đó, việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện là nội dung có tác động rộng nhất, liên quan đến hàng triệu người, vì vậy thành phố phải chuẩn bị đầy đủ hành lang pháp lý, cơ chế hỗ trợ, hạ tầng kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông.
Ông Long cho hay Sở Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện với mục tiêu bảo đảm người dân không rơi vào tình huống khó khăn, đồng thời xây dựng dự thảo nghị quyết khuyến khích đầu tư bến xe, bãi đỗ xe. Thành phố cũng nghiên cứu phát triển hệ thống trạm sạc tại khu dân cư, đi kèm bộ tiêu chuẩn và phương án cấp điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện xanh.
Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng, vùng phát thải thấp chỉ hoạt động hiệu quả khi đồng bộ với hạ tầng gửi xe ngoại vi, điểm trung chuyển và hệ thống giao thông công cộng. Hà Nội định hướng tăng xe buýt điện mini tại khu vực phố nhỏ, mật độ cao; đồng thời coi mạng lưới 15 tuyến đường sắt đô thị, dài hơn 600 km, là “xương sống” trong việc giảm phương tiện cá nhân.
Trước ý kiến cho rằng lộ trình chuyển đổi diễn ra quá nhanh, ông Long cho biết thành phố không áp dụng dàn trải mà xác định rõ hai nhóm phương tiện cần chuyển đổi trước, kèm các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện của người dân và doanh nghiệp.
Cụ thể, nhóm xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh vận tải – bao gồm phương tiện dùng ứng dụng gọi xe – sẽ chuyển đổi 20% trước 1/1/2027, 50% trước 1/1/2028 và hoàn thành 100% trước 1/1/2030. Nhóm taxi và xe dưới 8 chỗ kinh doanh vận tải phải sử dụng năng lượng sạch đối với tất cả phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới từ 1/7/2026; đạt 50% trước 1/1/2028 và hoàn thành 100% trước 1/1/2030.
Ông Long nhấn mạnh các tỷ lệ này được xây dựng trên cơ sở làm việc với doanh nghiệp và đơn vị liên quan, cho phép giai đoạn 2026–2030 để chủ động sắp xếp, không yêu cầu thay đổi đồng loạt.
Liên quan thông tin “cấm xe công nghệ chạy xăng từ 1/7/2026”, ông cho rằng đây là cách diễn đạt chưa đầy đủ. Quy định chỉ áp dụng với phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới sau thời điểm này; những phương tiện đang hoạt động, còn niên hạn và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật không bị yêu cầu chuyển đổi ngay.
“Thành phố không đặt ra việc chuyển đổi đồng loạt để ưu tiên bất kỳ loại phương tiện nào. Lộ trình được thiết kế theo chu kỳ tự nhiên của quá trình thay thế xe, nhằm tránh gây áp lực đột ngột cho người dân và doanh nghiệp”, ông Long nói.
Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với 425/436 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 89,85% tổng số đại biểu Quốc hội), Luật mới gồm 7 Chương, 52 Điều, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026...
TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển TOD dọc tuyến metro số 2, ưu tiên thí điểm tại 5 vị trí để hình thành các không gian đô thị gắn với giao thông công cộng, tối ưu sử dụng đất và giảm áp lực hạ tầng...
Luật Quy hoạch (sửa đổi) được thông qua giúp hoàn thiện quy định về hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền trong hoạt động quy hoạch...
Chiều 10/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Kết quả cho thấy 441/447 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 93,23% tổng số đại biểu.
TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ hơn 800 dự án tồn đọng, tập trung xử lý các vướng mắc pháp lý, đất đai và tài chính công. Tỷ lệ xử lý đã đạt khoảng 80%, song thành phố tiếp tục được yêu cầu rà soát đầy đủ, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí và sớm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: