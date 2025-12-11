Thứ Năm, 11/12/2025

Trang chủ Dân sinh

Người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Thu Hằng

11/12/2025, 13:39

Từ ngày 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác cũng được tăng mức hưởng...

Người hưởng trợ cấp hưu trí từ 75 tuổi được bảo hiểm y tế thanh toán 100% khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: Tuấn Dũng.
Người hưởng trợ cấp hưu trí từ 75 tuổi được bảo hiểm y tế thanh toán 100% khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: Tuấn Dũng.

Sáng 11/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

TĂNG TỶ LỆ THANH TOÁN CHO MỘT SỐ NHÓM ƯU TIÊN

Nghị quyết của Quốc hội cho phép mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. Nghị quyết xác định thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ Bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác. Quỹ Bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

Thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Quốc hội giao Chính phủ quy định đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; danh mục bệnh và lộ trình thực hiện phù hợp với việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027. Phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí thực hiện từ năm 2030.

Quy định được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm với quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cho phép tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế, và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

LƯƠNG BÁC SĨ ĐƯỢC XẾP BẬC 2 NGAY KHI TUYỂN DỤNG

Nghị quyết cũng quy định chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế. Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ảnh: Quochoi.vn.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ảnh: Quochoi.vn.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như sau: 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; tối thiểu 70% đối với trường hợp khác.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định chính sách bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế. Người nào có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, buộc phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại nơi người đó cư trú, hoặc tại nơi người đó làm việc, hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người đó có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế.

Cần có quy định rõ ràng về lộ trình hướng tới miễn viện phí cho người dân

15:44, 02/12/2025

Cần có quy định rõ ràng về lộ trình hướng tới miễn viện phí cho người dân

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân

10:37, 16/09/2025

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

14:57, 13/09/2025

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

