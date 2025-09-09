Tập đoàn doanh thu 200 tỷ USD tìm hiểu cơ hội, mong muốn đầu tư vào năng lượng xanh tại Bắc Ninh
Hoàng Anh
09/09/2025, 15:08
Tập đoàn Sumec có doanh thu 200 tỷ USD và một số doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, đưa các ngành nghề sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero tại Bắc Ninh...
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương
Quốc Tuấn ngày 8/9 đã làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác
đầu tư tại tỉnh.
Tại buổi làm việc, bà Shilei, Chủ tịch Công ty TNHH Sumec
Machinery & Electric (Trưởng đoàn) đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Bắc Ninh,
đặc biệt là hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thu hút nhiều doanh nghiệp
lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và năng lượng từ các quốc gia khác
nhau.
Bà Shilei cho biết Sumec thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc
với ngành nghề kinh doanh chính gồm: Thiết bị điện, thiết bị máy phát điện, điện
tử, may mặc, nhập khẩu và xuất khẩu thiết bị, giao dịch hàng hóa...
Đến cuối năm 2024, Sumec có 13 công ty con cấp hai, 37 nhà
máy công nghiệp do Tập đoàn sở hữu tại hơn 160 quốc gia và khu vực, với hơn 16
nghìn nhân viên chuyên ngành; doanh thu khoảng 200 tỷ USD. Hiện Tập đoàn Sumec
đang thực hiện triển khai dự án máy phát điện năng lượng xanh tại Việt Nam.
Với những nền tảng thế mạnh tiềm năng đó, Sumec và một số
doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, đưa các ngành nghề sản xuất, đặc
biệt là lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng
xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero tại Bắc Ninh.
Bà Shilei hy vọng sự hợp tác đầu tư tại Bắc Ninh sẽ là bước
đệm quan trọng cho sự phát triển thành công của chuỗi ngành công nghiệp công
nghệ cao, năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc
Tuấn nêu rõ: Bắc Ninh hiện nay có hệ thống các khu công nghiệp tốt, được đầu tư
hạ tầng giao thông thuận tiện, hiện đại bậc nhất Việt Nam; kết nối với những
vùng kinh tế trọng điểm, chiến lược của cả nước.
Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây
dựng các hạ tầng xã hội đảm bảo đồng bộ, hiện đại phục vụ các chuyên gia, doanh
nghiệp nước ngoài sinh sống, làm việc tại tỉnh.
Trên cơ sở xác định thu hút các doanh nghiệp FDI liên doanh,
liên kết đầu tư công nghệ cao, năng lượng xanh là một trong những chiến lược
quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lãnh đạo tỉnh
Bắc Ninh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Trung Quốc
tìm hiểu hợp tác đầu tư tại Bắc Ninh.
Ông Tuấn cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tích cực
tìm hiểu, triển khai các dự án theo mô hình liên doanh liên kết với các doanh
nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh. Trong quá trình tìm hiểu đầu tư, các doanh nghiệp
có thể phán ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời về Ban Quản lý các
Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe ý kiến đề xuất của doanh
nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
chủ trì phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp, giới thiệu cho các doanh nghiệp
lựa chọn, tìm hiểu địa điểm đầu tư tại các khu công nghiệp. Sở Công Thương
nghiên cứu, vận dụng chính sách cho các doanh nghiệp nhằm thu hút doanh nghiệp
đầu tư công nghệ cao, năng lượng xanh… theo mô hình liên doanh, liên kết với
người nước ngoài.
Theo thống kê, đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thu hút khoảng 3.290 dự án FDI, với tổng số vốn đạt khoảng 45,4 tỷ USD đến từ 44 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Trên toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 1.455 dự án đầu tư của các đối tác Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 11 tỷ USD. Các dự án FDI của Trung Quốc chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, các ngành dịch vụ phục vụ và công nghiệp dân dụng.
Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh
14:26, 08/09/2025
Tăng cường hợp tác phát triển năng lượng xanh Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc
15:55, 25/04/2025
Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2025: Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới
Thêm nhiều cộng đồng dân cư Nghệ An được hưởng lợi qua giảm phát thải khí nhà kính từ rừng
19 cộng đồng cư dân ở Nghệ An được hưởng lợi từ nguồn thu Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA). Đây là một trong những bước triển khai cụ thể nhằm bảo đảm lợi ích cho người dân tham gia bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn...
Hà Nội đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặt trạm sạc xe điện cho phương tiện vận tải công cộng và cá nhân
Các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội đã đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặp trạm sạc dành cho xe điện phục vụ cả phương tiện vận tải công cộng lẫn xe cá nhân. Trong đó các phường khu vực bên trong Vành đai 1 đề xuất 115 vị trí lắp đặt trạm sạc; ngoài Vành đai 1 có 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc...
Việt Nam có thêm 3 Công viên Di sản và 2 thành phố vì môi trường ASEAN
Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là 3 Công viên Di sản ASEAN mới của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN nhiều nhất Đông Nam Á...
Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh
Đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững...
Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế
Sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế cũng như kinh nghiệm từ quốc gia đi trước giúp Việt Nam huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong quá trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.
Các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, quỹ tài chính chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn, quan điểm và khuyến nghị giải pháp để Việt Nam có thể huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế cho mục tiêu phát triển xanh, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và giảm phát thải carbon.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: