Trang chủ Kinh tế xanh

Tập đoàn doanh thu 200 tỷ USD tìm hiểu cơ hội, mong muốn đầu tư vào năng lượng xanh tại Bắc Ninh

Hoàng Anh

09/09/2025, 15:08

Tập đoàn Sumec có doanh thu 200 tỷ USD và một số doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, đưa các ngành nghề sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero tại Bắc Ninh...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ngày 8/9 đã làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, bà Shilei, Chủ tịch Công ty TNHH Sumec Machinery & Electric (Trưởng đoàn) đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và năng lượng từ các quốc gia khác nhau.

Bà Shilei cho biết Sumec thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc với ngành nghề kinh doanh chính gồm: Thiết bị điện, thiết bị máy phát điện, điện tử, may mặc, nhập khẩu và xuất khẩu thiết bị, giao dịch hàng hóa...

Đến cuối năm 2024, Sumec có 13 công ty con cấp hai, 37 nhà máy công nghiệp do Tập đoàn sở hữu tại hơn 160 quốc gia và khu vực, với hơn 16 nghìn nhân viên chuyên ngành; doanh thu khoảng 200 tỷ USD. Hiện Tập đoàn Sumec đang thực hiện triển khai dự án máy phát điện năng lượng xanh tại Việt Nam.

Lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng xanh là một trong những quan tâm mong muốn đầu tư của các doanh nghiệp. Ảnh minh họa.
Lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng xanh là một trong những quan tâm mong muốn đầu tư của các doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Với những nền tảng thế mạnh tiềm năng đó, Sumec và một số doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, đưa các ngành nghề sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực phát điện với năng lượng mới, vật liệu mới, đảm bảo năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero tại Bắc Ninh.

Bà Shilei hy vọng sự hợp tác đầu tư tại Bắc Ninh sẽ là bước đệm quan trọng cho sự phát triển thành công của chuỗi ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nêu rõ: Bắc Ninh hiện nay có hệ thống các khu công nghiệp tốt, được đầu tư hạ tầng giao thông thuận tiện, hiện đại bậc nhất Việt Nam; kết nối với những vùng kinh tế trọng điểm, chiến lược của cả nước.

Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng các hạ tầng xã hội đảm bảo đồng bộ, hiện đại phục vụ các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài sinh sống, làm việc tại tỉnh.

Thu hút các doanh nghiệp FDI liên doanh, liên kết đầu tư công nghệ cao, năng lượng xanh là một trong những chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và bà Shilei, Chủ tịch Công ty TNHH Sumec Machinery & Electric trao đổi tại buổi tiếp). Nguồn: Bacninh.gov.vn.
Thu hút các doanh nghiệp FDI liên doanh, liên kết đầu tư công nghệ cao, năng lượng xanh là một trong những chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và bà Shilei, Chủ tịch Công ty TNHH Sumec Machinery & Electric trao đổi tại buổi tiếp). Nguồn: Bacninh.gov.vn.

Trên cơ sở xác định thu hút các doanh nghiệp FDI liên doanh, liên kết đầu tư công nghệ cao, năng lượng xanh là một trong những chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu hợp tác đầu tư tại Bắc Ninh.

Ông Tuấn cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tích cực tìm hiểu, triển khai các dự án theo mô hình liên doanh liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh. Trong quá trình tìm hiểu đầu tư, các doanh nghiệp có thể phán ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời về Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe ý kiến đề xuất của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp, giới thiệu cho các doanh nghiệp lựa chọn, tìm hiểu địa điểm đầu tư tại các khu công nghiệp. Sở Công Thương nghiên cứu, vận dụng chính sách cho các doanh nghiệp nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, năng lượng xanh… theo mô hình liên doanh, liên kết với người nước ngoài.

Theo thống kê, đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thu hút khoảng 3.290 dự án FDI, với tổng số vốn đạt khoảng 45,4 tỷ USD đến từ 44 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trên toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 1.455 dự án đầu tư của các đối tác Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 11 tỷ USD. Các dự án FDI của Trung Quốc chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, các ngành dịch vụ phục vụ và công nghiệp dân dụng.

Từ khóa:

Bắc Ninh đầu tư Kinh tế xanh năng lượng xanh Tập đoàn Sumec Trung Quốc

