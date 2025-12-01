Thứ Hai, 01/12/2025

Tập đoàn tài chính Manulife đạt thỏa thuận chuyển nhượng MVI Life tại Việt Nam cho Asahi Life

Minh Tú

01/12/2025, 13:00

Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn tài chính Manulife sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam…

Mọi quyền lợi về hợp đồng bảo hiểm của MVI Life sẽ tiếp tục được duy trì và đảm bảo sau khi giao dịch chuyển nhượng hoàn tất.
Mọi quyền lợi về hợp đồng bảo hiểm của MVI Life sẽ tiếp tục được duy trì và đảm bảo sau khi giao dịch chuyển nhượng hoàn tất.

Tập đoàn tài chính Manulife Financial Corporation, thông qua công ty trực thuộc là The Manufacturers Life Insurance Company, vừa thông báo đã ký kết thỏa thuận về việc chuyển nhượng MVI Life cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Asahi Mutual Life Insurance Company (gọi tắt là ‘Asahi Life’).

MVI Life, tiền thân là Aviva Việt Nam, được tập đoàn Manulife mua lại vào năm 2021. Kể từ đó, MVI Life hoạt động như một công ty bảo hiểm nhân thọ độc lập, vận hành tách biệt với Manulife Việt Nam. MVI Life ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm khoảng 93 triệu USD trong năm 2024 và có tổng tài sản ròng khoảng 134 triệu USD vào cuối năm 2024.

Phụ thuộc vào sự phê duyệt của Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý, sau khi giao dịch chuyển nhượng được hoàn tất, Tập đoàn Manulife sẽ tiếp tục thể hiện cam kết đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi là Manulife Việt Nam – doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999.

Ông Steve Finch, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Manulife châu Á, chia sẻ: “Thỏa thuận chuyển nhượng này phù hợp với định hướng chiến lược của chúng tôi và tái khẳng định cam kết lâu dài của Manulife đối với thị trường Việt Nam. Ngay sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết và hoàn tất giao dịch, chúng tôi sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua Manulife Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm trong hoạt động kinh doanh của Manulife Châu Á từ năm 1999 đến nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến các trải nghiệm dịch vụ vượt trội cùng các giải pháp sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và hoạch định tài chính của khách hàng”.

VnEconomy

Manulife Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đang phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng trên toàn quốc thông qua mạng lưới hơn 60 văn phòng, gần 1.000 nhân viên, và đội ngũ khoảng 50.000 tư vấn viên tài chính, cùng quan hệ hợp tác độc quyền với VietinBank. Riêng trong nửa đầu năm 2025, Manulife Việt Nam đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Công ty đã và đang không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh năng lực số hóa, cũng như phát triển mạnh chất lượng đội ngũ tư vấn để mang đến những giải pháp bảo vệ sức khỏe, tài chính và hưu trí toàn diện.

Được thành lập vào năm 1888, Asahi Life là công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời thứ hai tại Nhật Bản và thuộc nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại thị trường này. Hiện nay, công ty phục vụ hơn 3 triệu khách hàng với đội ngũ khoảng 19.000 nhân viên. Tại Việt Nam, Asahi Life định hướng mở rộng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh với vai trò là một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới, dựa trên nền tảng kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, cùng tám năm hiện diện thông qua hợp tác tư vấn, marketing, bán hàng và phát triển sản phẩm với các doanh nghiệp bảo hiểm lớn.

Tập đoàn Manulife và Asahi Life cam kết phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quá trình chuyển giao được diễn ra suôn sẻ cho khách hàng, đối tác và nhân viên. Mọi quyền lợi về hợp đồng bảo hiểm của MVI Life sẽ tiếp tục được duy trì và đảm bảo, đồng thời, MVI Life cam kết tiếp tục đồng hành và phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. Giao dịch sẽ được hoàn tất sau khi đáp ứng đầy đủ các phê duyệt và thủ tục theo quy định.

