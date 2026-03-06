Cá nhân cho thuê nhà có thể khai thuế một lần hoặc hai lần mỗi năm

Triển khai Nghị định 68/2026/NĐ-CP, Cục Thuế yêu cầu các địa phương phổ biến nhiều quy định mới. Trong đó, đáng chú ý là quy định cho phép cá nhân cho thuê bất động sản được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm hoặc khai một lần theo năm….

Cục Thuế vừa ban hành công điện gửi lãnh đạo cơ quan thuế các cấp về việc triển khai Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Để bảo đảm nghị định được thực hiện đồng bộ và kịp thời, Cục Thuế đề nghị tập trung triển khai 5 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, liên quan đến việc thông báo doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động.

“Trường hợp doanh thu lũy kế của hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập vượt 500 triệu đồng, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh doanh thu theo quy định tại Điều 10 của Nghị định” (Cục Thuế)

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và có doanh thu thực tế không quá 500 triệu đồng phải thông báo doanh thu phát sinh từ thời điểm bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30/6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất vào ngày 31/7 cùng năm.

Đồng thời, doanh thu phát sinh trong 6 tháng cuối năm phải được thông báo chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch kế tiếp.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm và có doanh thu không quá 500 triệu đồng, thời hạn thông báo doanh thu thực tế phát sinh là chậm nhất ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Thứ hai, về khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Theo đó, cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động này có thể lựa chọn hình thức khai thuế hai lần trong năm tính thuế hoặc khai một lần cho cả năm.

Nếu lựa chọn khai hai lần, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trong khi đó, với trường hợp khai thuế một lần theo năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 31/1 của năm sau, Công điện nêu rõ.

Thứ ba, về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng trong năm 2026. Cục Thuế cho biết đối với người nộp thuế thực hiện khai thuế theo tháng, hồ sơ khai thuế của các tháng 1, 2 và 3 năm 2026 phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào ngày 20/4/2026.

Thứ tư, nguyên tắc xử lý khi chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai.

Quy định không sử dụng doanh thu khai thuế của năm 2026 để hồi tố nghĩa vụ thuế của các năm trước cũng được áp dụng với các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh khiến doanh thu khoán biến động từ 50% trở lên. (Cục Thuế)

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán đến hết năm 2025 và đã được xác định mức thuế khoán theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khi chuyển sang hình thức kê khai từ ngày 1/1/2026, cơ quan thuế sẽ không sử dụng doanh thu khai năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng không xử phạt vi phạm hành chính đối với nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán trước đây, ngoại trừ trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Thứ năm, xác định hàng tồn kho và tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên trong năm 2025 hoặc từ năm 2026 lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp trên thu nhập, người nộp thuế phải xác định và ghi nhận giá trị hàng tồn kho, máy móc, thiết bị đang phục vụ hoạt động kinh doanh tại thời điểm ngày 31/12/2025 để làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế năm 2026

Các thông tin này phải được lập thành bảng kê theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành, lưu giữ tại hộ kinh doanh và gửi một bản điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng hồ sơ khai thuế quý I năm 2026 đối với trường hợp khai theo quý, hoặc chậm nhất ngày 20/4/2026 đối với trường hợp khai theo tháng.