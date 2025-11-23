Tập trung cao nhất ứng phó mưa lũ miền Trung, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng thiết yếu

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng trọng yếu. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu kích hoạt cao nhất các phương án phòng chống thiên tai.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Nam Phi với đầu cầu Trụ sở Chính phủ và các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5. Chủ trì ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ là Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Cùng dự có 4 Phó Thủ tướng: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Hồ Quốc Dũng ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại đầu cầu Tây Ninh. Cùng dự còn có các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh.

MƯA LŨ VƯỢT LỊCH SỬ, THIỆT HẠI NẶNG NỀ, CÁC NGÀNH HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ

Báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết từ ngày 16/11 đến nay, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã xảy ra mưa lũ lớn, trong đó tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xảy ra mưa lũ vượt lịch sử.

Từ ngày 21/11, mưa đã giảm; mực nước các sông đã xuống mức báo động 1. Hiện tình Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ); Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trị; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên. Dự báo, mưa lớn dịch chuyển ra khu vực Huế - Quảng Ngãi và đến ngày 25/11 mưa sẽ giảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung - Ảnh: VGP

Mưa lũ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, làm 102 người chết, mất tích. Ngoài ra, có 1.154 nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Về công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục, Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ khẩn cấp,

Các Bộ ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Báo cáo tại các điểm cầu trong nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ đã ban hành 12 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra. Bộ Quốc phòng thành lập 6 Đoàn công tác chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tính đến ngày 22/11/2025, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Y tế đã có 2 công điện chỉ đạo các Sở Y tế các địa phương bị ảnh hưởng chủ động, tập trung ứng phó với mưa lũ.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai.

Các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cấp 1310 tỷ đồng để hỗ trợ 4 địa phương gồm Đắk Lắk: 380 tỷ đồng, Gia Lai: 480 tỷ đồng, Khánh Hòa: 250 tỷ đồng, Lâm Đồng: 200 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành các Công điện để tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, trong đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG THIỆT HẠI NẶNG NỀ DO MƯA LŨ

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương đã có các báo cáo nhanh về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, tình hình lũ lụt trong đợt này đã vượt vũ lịch sử từ 1 đến 1,5 mét và vượt báo động 3 nhiều nơi từ 5 đến 7 mét, dù hiện tại mưa đã ngớt nhưng vẫn còn mưa và ngập tại 4 xã phường. Thiệt hại về người tại Đắk Lắk rất lớn với 65 người bị chết và mất tích (trong đó có 55 người chết và 10 người mất tích).

Toàn bộ các xã phường phía đông tỉnh (tỉnh Phú Yên cũ), bị ngập sâu 100%, và khoảng 80 đến 90% các nhà cấp bốn đang bị ngập rất sâu. Ngoài ra, toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 180.000 ha cũng bị thiệt hại.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP

Tỉnh đã huy động khoảng 21.000 người lực lượng chức năng (gần 8.000 quân đội, hơn 6.000 công an) cùng phương tiện để hỗ trợ, đã tiếp cận được 100% các hộ dân và thiết lập nhiều bếp ăn tập thể tại các xã phường. Tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng để khắc phục cấp bách và xin cấp thêm 2.000 tấn gạo nữa từ dự trữ quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo rằng nước đã rút nhanh từ chiều tối ngày 21/11 và đến sáng ngày hôm qua, tỉnh đã tiếp cận đến toàn bộ các điểm úng ngập. Thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, với 15 người chết, 20 người bị thương và 1 người mất tích. Có trên 16.000 hộ dân bị ảnh hưởng, với số người dân ảnh hưởng trên 50.000 người; hầu hết nhà dân ở các vùng ngập lụt khi trở lại cơ bản không còn gì. Thiệt hại về tài sản công sơ bộ khoảng 5.100 tỷ đồng và con số này là chưa đầy đủ.

Tỉnh đã khôi phục cơ bản điện, nước sinh hoạt và viễn thông, đồng thời huy động tổng thể trên 16.600 quân nhân, gần 10.000 cán bộ chiến sĩ công an và trên 10.000 lực lượng của địa phương tham gia chống lũ và cứu giúp người dân.

Đại diện tỉnh Gia Lai báo cáo rằng hiện nay nước đã rút và không còn điểm ngập. Thiệt hại ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng, với 3 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương. Gia Lai đã đảm bảo 100% người dân không bị thiếu đói, thiếu rét.

Gia Lai kiến nghị xin thêm thuốc tiêu độc khử trùng để khắc phục môi trường sau lũ, xin thêm 1.000 tấn gạo và đề xuất hỗ trợ kinh phí thêm khoảng 200 đến 300 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ có chính sách căn cơ để sớm xây dựng các khu tái định cư mới nhằm di dời toàn bộ người dân ở các khu vực triều cường và sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo lượng mưa lớn trong đợt này là chưa từng có sau 35 năm. Tỉnh có 5 người bị chết (trong đó 3 người do cây đổ) và 1 người bị thương, hàng nghìn hộ dân bị ngập nặng, 80 căn nhà bị trôi và khoảng 300 ha đất nông nghiệp cây công nghệ cao bị hư hại. Vấn đề đặc biệt quan tâm là việc sạt lở đất ở các cung đường lên Đà Lạt, nhưng hiện tại cơ bản các con đường về Đà Lạt đã được khơi thông.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh - Ảnh: VGP

Tỉnh đang tập trung khắc phục sạt lở đèo Mimosa và đèo Prenn để đi tạm trong khoảng 10 ngày nữa. Lâm Đồng khẳng định tất cả người dân trên địa bàn đã đảm bảo được cuộc sống ổn định, không đói, không rét.

Về kiến nghị, tỉnh đề nghị Bộ Công Thương kiểm soát việc xả lũ của các hồ đập, và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp, khảo sát toàn bộ các hồ đập và tổ chức di dân khỏi các khu vực hạ lưu nguy hiểm. Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc biệt trong vấn đề đất đai để tổ chức tái định cư cho người dân. Ngoài ra, Lâm Đồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách về giãn nợ, phân nợ cho người dân vay vốn nông nghiệp bị thiệt hại.

CHỈ ĐẠO KHẨN CỦA THỦ TƯỚNG: BÁM SÁT ĐỊA BÀN, ƯU TIÊN AN TOÀN NGƯỜI DÂN

Sau khi nghe báo cáo tình hình, trao đổi về các nhu cầu cần hỗ trợ, cứu trợ, nhất là các điểm bị chia cắt tại các địa phương; tình hình các tuyến giao thông, hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng trường lớp, trạm y tế; việc cấp phát hỗ trợ kinh phí, lương thực cho các địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt.

Thủ tướng Chính phủ giao các Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phụ trách tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phụ trách tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phụ trách tỉnh Khánh Hoà; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phụ trách tỉnh Lâm Đồng.

Đây là lần thứ hai, trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria - Ảnh: VGP

Các địa phương phân công lãnh đạo xuống tận các điểm nóng ở các xã, phường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo, khắc phục hậu quả, trên tinh thần bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sinh hoạt, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Cho biết, trong tiếp xúc với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị WHO hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả mưa lũ, Tổng Giám đốc WHO đã nhận lời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao gửi yêu cầu WHO kịp thời, đề nghị hỗ trợ những vấn đề khẩn cấp cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành thủ tục trước 10 giờ ngày 23/11/2025, thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, Khánh Hoà 150 tỷ, Lâm Đồng 300 tỷ đồng; hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Lâm Đồng 1.000 tấn. Thủ tướng nhắc nhở các địa phương thông báo các địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, trật tự và phân bổ hỗ trợ công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý.

Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường cho nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11/2025; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương rà soát, đề xuất sửa chữa trường lớp tại các cơ sở giáo dục, càng sớm càng tốt; cùng với đó tổng hợp, hỗ trợ học sinh sách vở cho các cháu đến trường. Bộ Y tế phối hợp với các địa phương khôi phục các thiệt hại, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh cho người dân xong trước 30/11/2025; huy động tối đa lực lượng tại chỗ làm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định tình hình nhân dân; đảm bảo an ninh, an toàn, an dân.

Nhấn mạnh con người là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình bị chết, mất tích, bị thương; khôi phục sản xuất, kinh doanh; chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp giống cây con, khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm tra lại, không để bất cứ địa phương nào bị chia cắt; nắm lại tình hình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo để người dân không thiếu ăn, thiếu mặc; huy động các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ vận chuyển hàng hoá, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương.

Nhắc nhở lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương không tham gia các hoạt động chưa cần thiết, tập trung cao độ cho việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời xử lý các vấn đề theo tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo theo dõi, vận hành hệ thống hồ đập đảm bảo an toàn; khôi phục lại toàn bộ hệ thống giao thông; khôi phục điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; khôi phục hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc không để gián đoạn khách hàng; có gói tín dụng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do mưa lũ; cung ứng hàng hoá, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu không để thiếu hàng, găm hàng, đội giá…

Thủ tướng yêu cầu tổng hợp lại thiệt hại để trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm bù lại ảnh hưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các cơ quan truyền thông bám sát địa bàn, tập trung phản ánh tình hình; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo tính liên tục, hệ thống, đồng bộ, thống nhất.

Giao việc rõ cho từng bộ, ngành trong việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các tỉnh, thành phố được Bộ Chính trị phân công giúp các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai phối hợp rà soát, hỗ trợ và tiếp nhận, phân bổ hiệu quả, tránh lãng phí; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bão lũ; đồng thời phân bổ hỗ trợ hợp lý, hiệu quả.