Tập trung hỗ trợ bà con vùng lũ Huế

Chiều tối 28/10, ngay sau khi đến Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các khu vực ngập sâu, thăm hỏi người dân vùng lũ và làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử.

Ngay sau khi xuống sân bay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình, động viên bà con nhân tại tuyến đường Chi Lăng, phường Phú Xuân – nơi chịu thiệt hại nặng do ngập sâu kéo dài. Tại đây, Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, cùng ý thức phòng chống thiên tai của người dân và chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo thành phố Huế thăm các bà con đang ngập lụt ở đường Chi Lăng

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dù đối mặt với lượng mưa kỷ lục, thành phố Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, việc điều hành vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi an toàn, hợp lý đã góp phần quan trọng giảm đỉnh lũ, tránh tình huống xấu nhất cho vùng hạ du.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con nhân dân

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền và lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn điện, nước, vệ sinh môi trường, sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống. Đồng thời, yêu cầu rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào thiếu đói, rét sau lũ.

LƯỢNG MƯA LẬP KỶ LỤC, THÀNH PHỐ BỊ NGẬP RỘNG

Tại buổi làm việc sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định thông tin: từ ngày 25 đến 28/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực đã hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn, có nơi vượt mức lịch sử quốc gia. Đỉnh Bạch Mã ghi nhận 2.690 mm, Khe Tre 1.485 mm, Hương Sơn 1.313 mm – trong đó lượng mưa 24 giờ tại Bạch Mã đạt 1.739,6 mm, cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam.

Phó Thủ tướng đã làm việc với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hương, sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập diện rộng tại 32 xã, phường, nhiều nơi ngập sâu 1–2 mét. Hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, giao thông nội đô tê liệt trong hai ngày 27 và 28/10.

Đến sáng 28/10, 1.759 hộ dân với hơn 4.500 người đã được sơ tán an toàn. Toàn thành phố huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, 2.000 công an cùng hàng nghìn lượt dân quân, đoàn viên thanh niên tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời dân và điều tiết giao thông.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định báo cáo tình hình mưa lũ trên địa bàn

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, các hồ thủy điện và thủy lợi vẫn bảo đảm an toàn, vận hành cắt lũ hiệu quả, giúp giảm đỉnh lũ từ 0,2–0,3 m so với kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đã gây 38 điểm sạt lở trên địa bàn.

“Công tác ứng phó mưa lũ lần này không chỉ là phòng chống thiên tai, mà còn là phép thử năng lực điều hành đô thị thông minh của Huế. Tất cả hệ thống thông tin, lực lượng và kênh truyền thông được huy động tối đa để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân”, ông Định nhấn mạnh.

HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN LỰC HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN

Trước thiệt hại lớn, thành phố Huế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn lương khô, 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất Benkocid để tiêu độc khử trùng; 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô, 50 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng, 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm, cùng 30 xuồng cứu hộ, 6 máy phát điện. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ 500 tỷ đồng khôi phục hạ tầng dân sinh và 1.000 tỷ đồng xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, đê kè bờ biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dù lượng mưa lập kỷ lục, song nhờ dự báo sớm và hệ thống cảnh báo hiệu quả, Huế đã chủ động ứng phó, hạn chế đáng kể thiệt hại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ đã ban hành 7 công điện chỉ đạo Quân khu 4 và Quân khu 5 triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm không để người dân bị cô lập kéo dài. Nguồn lực tại chỗ đủ khả năng ứng cứu, đồng thời bố trí sẵn lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thông tin về các lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá đợt mưa lũ lần này có tính lịch sử, với lượng mưa và mức ngập vượt nhiều mốc trước đây, gây thiệt hại lớn về đời sống và hạ tầng. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị tốt, công tác dự báo, điều hành, phối hợp từ Trung ương đến địa phương đã được thực hiện bài bản hơn so với năm 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, khẩn trương khắc phục sự cố điện, viễn thông, đồng thời cảnh giác với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Các địa phương phải kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm nguồn lương thực, thuốc men, nước uống và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất của thành phố Huế, nhất là đầu tư, cải tạo hạ tầng thủy lợi, hồ chứa như hồ Tả Trạch, sông Ô Lâu, nhằm nâng cao khả năng điều tiết nước, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời nhấn mạnh sau khi nước rút, cần khẩn trương vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ khôi phục sản xuất.

“Đây là giai đoạn thử thách năng lực của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cần đánh giá khả năng thích ứng để xây dựng tư duy phát triển bền vững, sống an toàn với thiên tai”, Phó Thủ tướng nói.