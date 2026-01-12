Công ty Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau khi Tổng giám đốc bị bắt

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 12/01/2026
Đỗ Hoàng
12/01/2026, 13:39
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026…
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thông tin doanh nghiệp này sẽ thực hiện tạm dừng sản xuất nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng trong vòng 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026, việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp này sẽ do ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc sản xuất, sẽ thực hiện điều hành tạm thời nhà máy.
Trước đó, ngày 10/1/2026, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thông báo Công ty đã nhận được thông báo giữ người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty.
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long xét thấy việc Tổng giám đốc vắng mặt trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất của nhà máy nên Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ cần thiết.
Cụ thể, ngày 10/1/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng với thời gian dự kiến là 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026.
Ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất, được giao quyền điều hành tạm thời Nhà máy Đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng trong thời gian Tổng giám đốc công ty tạm vắng mặt.
Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin, chủ động, minh bạch trong việc cung cấp thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Doanh nghiệp này cũng cam kết nỗ lực triển khai các giải pháp cần thiết để sớm ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Như VnEconomy đã thông tin, trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô đang có hành vi vận chuyển hơn 1.274 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi đi tiêu thụ.
Thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, công an đã niêm phong 4 kho chứa hàng với khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Ngày 19/11/2025, Hội đồng tiêu huỷ đã thực hiện tiêu huỷ đối với số thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi và các sản phẩm đã được chế biến từ loại thịt nhiễm dịch này.
Cụ thể, cơ quan chức năng đã tiêu huỷ hơn 133 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, hơn 7 tấn chả giò, 13.953 hộp “Pate cột đèn” được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh cùng hơn 13 tấn bì xô heo đông lạnh, hơn 14 tấn thịt và da gà đông lạnh nhập khẩu nhiễm khuẩn Salmonella spp.
Đến ngày 24/12/2025, công an đã khởi tố 9 người có hành vi thu mua, tiêu thụ số thịt lợn nhiễm dịch bệnh về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Mới đây, ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng), để phục vụ điều tra.
Cùng bị bắt với Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn còn có 3 cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp này gồm: bà Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), bà Bùi Thị Thoan (SN 1979, quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và bà Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào thuộc Phòng Quản lý chất lượng).
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
