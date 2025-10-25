Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2025 theo thứ tự ưu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ thứ tự ưu tiên trong triển khai nhiệm vụ cuối năm 2025, tập trung vào những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của năm cuối nhiệm kỳ và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Sáng 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2025. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

RÀ SOÁT TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tại Hội nghị, Chính phủ tập trung rà soát các nhiệm vụ cả năm 2025; đặc biệt các chương trình, đề án, dự án đã triển khai, hoàn thành và những chương trình, đề án, dự án cần tập trung triển khai từ nay đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do vậy, khối lượng nhiệm vụ, công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương là rất lớn. Từ đầu năm đến ngày 24/10/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan, địa phương 9.831 nhiệm vụ, trong đó có 1.173 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành 8.150 nhiệm vụ, đạt 82,9%; 1.620 nhiệm vụ trong hạn, chiếm tỷ lệ 16,47%, 61 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành, chiếm tỷ lệ 0,62% và giảm 1,54% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025 - Ảnh: VGP

Trong gần 10 tháng của năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 335 văn bản quy phạm pháp luật; 652 văn bản chỉ đạo, điều hành; 2.385 báo cáo, tờ trình. Văn phòng Chính phủ phát hành 772 thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hơn 1.900 hội nghị, cuộc họp, làm việc, đi công tác địa phương, cơ sở - tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước; chỉ đạo tổ chức, triển khai 58 hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo chủ chốt và cấp cao (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước); ký 258 cam kết, thỏa thuận hợp tác trong các hoạt động đối ngoại cấp cao từ tháng 10/2024 đến nay.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp định kỳ hàng quý để rà soát việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế; tổ chức các hội nghị với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và thời gian tới.

Các đại biểu đánh giá trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và phải xử lý khối lượng lớn nhiệm vụ, công việc thường xuyên cũng như công việc đột xuất, phát sinh, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực và đạt những thành tựu nổi bật.

RÀ SOÁT CÔNG VIỆC THEO TINH THẦN 6 RÕ

Bên cạnh kết quả đạt được là chủ yếu, cơ bản, trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ của một số bộ, cơ quan, địa phương vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, việc triển khai một số nhiệm vụ chậm tiến độ, còn văn bản, đề án, báo cáo chưa bảo đảm chất lượng... Nguyên nhân của hạn chế nêu trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó, một phần do năng lực thực thi và tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, một phần do phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tính chất phức tạp, yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Chính phủ; rà soát lại công việc, chương trình, đề án, dự án theo tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Nhấn mạnh phải xác định các thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ được giao, Thủ tướng lưu ý tập trung xây dựng các chương trình, hành động thể chế hoá, thực hiện các Nghị quyết vừa được Bộ Chính trị ban hành như về phát triển kinh tế Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt tiêu chuẩn, tốc độ cao, điện hạt nhân, tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, các dự án điện…

Đặc biệt, các bên liên quan tập trung thúc đẩy những động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu Ý các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cnhiệm vụ được giao; theo dõi rà soát, đánh giá việc thực hiện theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.