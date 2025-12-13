Chính phủ yêu cầu tăng tốc điều hành, tạo đà thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 406/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, tăng tốc, bứt phá trong điều hành, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2025, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.

Trong Nghị quyết, Chính phủ nhận định bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nợ công tại nhiều quốc gia ở mức cao. Ở trong nước, khó khăn và thuận lợi đan xen nhưng thách thức vẫn là chủ yếu, nhất là trong những tháng cuối năm 2025 khi khối lượng công việc còn rất lớn.

THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Trước yêu cầu đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; vừa tăng tốc, bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, vừa tạo đà, tạo lực, tạo thế cho năm 2026.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khẩn trương phổ biến, quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết của Chính phủ và các quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động của thiên tai, bão lũ, các cơ quan liên quan phải kịp thời rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, kiên định mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát dòng vốn tín dụng, định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nợ xấu; điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp diễn biến thị trường nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Về tài khóa, Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; chống thất thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước ít nhất 25% so với dự toán; đồng thời rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, doanh nghiệp và ngân hàng yếu kém, qua đó giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG CẤP HÀNG HOÁ, KÍCH CẦU TIÊU DÙNG CUỐI NĂM, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình thị trường, có giải pháp phù hợp để ổn định cung – cầu, phát triển sản xuất trong nước; bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Song song với đó, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư, kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026 với Pakistan, Kuwait, các nước Trung Đông, Brazil, khu vực Nam Mỹ, Algeria; đồng thời khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết.

Cùng với đó, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão lũ; hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà bị đổ, sập, bị nước cuốn trôi trước ngày 31/01/2026. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai của cộng đồng và chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã.

Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bảo đảm an toàn trong các tình huống khẩn cấp; chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dân cư phù hợp với biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan.

Về thể chế, Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; hoàn thành xử lý các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật trong năm 2025. Dự kiến sửa đổi, bổ sung 319 văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phấn đấu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động.

Cùng với đó là tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học – công nghệ; thu hút FDI chất lượng cao, ODA thế hệ mới, tài chính xanh; triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng”, hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản.