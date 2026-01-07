Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng hai Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao cũng như trách nhiệm to lớn đối với hai Thẩm phán.

Chủ tịch nước khẳng định hai Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, hệ thống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới, Chủ tịch nước đề nghị hai phó chánh án tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật, cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, lãnh đạo ngành Tòa án thực hiện mục tiêu cao nhất.

Đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thực hiện thắng lợi mục tiêu "xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Chủ tịch nước lưu ý hai phó chánh án cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao giữ vững, phát huy các thành tựu và truyền thống vẻ vang của ngành Tòa án nhân dân đã đạt được trong 80 năm qua.

Cùng với đó, không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện hệ thống pháp luật,; góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết và thống nhất cao cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao tập trung lãnh đạo ngành Tòa án làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình Tòa án 3 cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ Thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp.