Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Như Nguyệt
07/01/2026, 18:50
Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.
Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng hai Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao cũng như trách nhiệm to lớn đối với hai Thẩm phán.
Chủ tịch nước khẳng định hai Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, hệ thống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới, Chủ tịch nước đề nghị hai phó chánh án tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật, cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, lãnh đạo ngành Tòa án thực hiện mục tiêu cao nhất.
Đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thực hiện thắng lợi mục tiêu "xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
Chủ tịch nước lưu ý hai phó chánh án cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao giữ vững, phát huy các thành tựu và truyền thống vẻ vang của ngành Tòa án nhân dân đã đạt được trong 80 năm qua.
Cùng với đó, không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện hệ thống pháp luật,; góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra, cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết và thống nhất cao cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao tập trung lãnh đạo ngành Tòa án làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình Tòa án 3 cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ Thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp.
Luật Báo chí năm 2025 bổ sung nhiều quy định mới, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; thúc đẩy kinh tế báo chí.
Ngày 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, tổ chức triển khai quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm để bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng…
Năm 2025 so với cùng kỳ 2024, thu ngân sách đạt 2.650,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3%; chi 2.424,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5%. Cùng đó, ngành tài chính tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp duy trì ổn định vĩ mô. Năm 2026, Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục đổi mới tư duy và là động lực dẫn dắt tăng trưởng….
Luật Thương mại điện tử với những nội dung mới mang tính đột phá như định vị pháp lý các nền tảng, quản lý livestream bán hàng và thương mại điện tử xuyên biên giới...được kỳ vọng sẽ tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong kỷ nguyên số…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: