Thông báo về Đại hội Đảng tới các Cơ quan đại diện ngoại giao, Tổ chức quốc tế

Chiều 7/1 tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thông báo chính thức về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, khẳng định ý nghĩa đặc biệt của Đại hội, định hướng phát triển đất nước và đường lối đối ngoại nhất quán trong giai đoạn mới.

Được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã đồng chủ trì buổi Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tham dự buổi thông báo có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao, các Tổ chức quốc tế tham dự. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi thông báo, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, với cơ hội và thách thức đan xen, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đây là dịp để tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và đánh giá 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, Đại hội XIV được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các mặt. Việc thông báo sớm, đầy đủ tới cộng đồng ngoại giao và các tổ chức quốc tế thể hiện tinh thần chủ động, minh bạch và nhất quán của Việt Nam trong đối ngoại, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Đồng chí Lê Hoài Trung đã giới thiệu chủ đề Đại hội XIV: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa”. Chủ đề này thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, hướng tới các mốc phát triển quan trọng của đất nước trong những thập niên tới.

Thông tin về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, đồng chí Lê Hoài Trung cho biết Báo cáo chính trị được xây dựng theo cách tiếp cận mới, lần đầu tích hợp nội dung của ba báo cáo lớn, qua đó phản ánh tư duy đổi mới, toàn diện và thống nhất. Văn kiện được chuẩn bị công phu, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác nhân sự Đại hội – nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng – được triển khai thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển.

Tại buổi thông báo, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng thông tin về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII và 40 năm Đổi mới. Giai đoạn 2021–2025, tăng trưởng kinh tế đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, gắn kết chặt chẽ hơn với tiến bộ và công bằng xã hội. Quốc phòng, an ninh được củng cố; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh tạo ra những chuyển biến mang tính đột phá.

Về định hướng thời gian tới, dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động xác định tập trung vào ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới. Đường lối đối ngoại tiếp tục kế thừa tinh thần độc lập, tự chủ của thời kỳ Đổi mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế. Việt Nam kiên định chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết công tác tổ chức Đại hội đến nay được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn và tuân thủ các quy định của Đảng. Đại hội XIV dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Nhân dịp này, lãnh đạo Việt Nam trân trọng mời đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội.

Tại buổi thông báo, nhiều đại sứ, trưởng cơ quan ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.