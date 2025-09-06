Tây Ninh: “Cửa ngõ” kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu
Nguyệt Hà
06/09/2025, 20:30
Với sự tham gia của 142 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và các "ông lớn" phân phối như Amazon, Walmart, Aeon, Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025" đã khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh mới thành lập trong bản đồ thương mại quốc tế...
Ngày 6/9/2025, Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng
hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025" chính thức
khai mạc. Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức đã
thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với
quy mô tham gia vượt xa kỳ vọng ban đầu.
THÀNH
CÔNG VƯỢT KỲ VỌNG
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá cao sự tham gia
vượt kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời cho rằng với sự góp mặt của 142 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự hiện diện của những "gã khổng lồ" phân phối và thương mại điện tử như Central Retail, Aeon, Walmart, Lulu, Amazon, Coppel, Alibaba... đã khẳng định sức hút của Tây Ninh trong mắt nhà đầu tư quốc tế.
Đặc biệt, hội nghị còn có sự tham
gia trực tiếp của 27 Thương vụ và chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài -
một con số kỷ lục cho thấy sự quan tâm sâu sắc của hệ thống xúc tiến thương mại
Việt Nam đối với tiềm năng xuất khẩu của Tây Ninh.
Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, thành công này là kết quả của những nỗ lực
xúc tiến thương mại - đầu tư liên tục từ phía Bộ Công Thương và chính quyền địa
phương, kết hợp với lợi thế quy hoạch - hạ tầng và không gian phát triển mới mà
Tây Ninh đang sở hữu.
Việc tỉnh Tây Ninh được thành lập
mới vào ngày 1/7/2025 (trên cơ sở hợp nhất tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh cũ) đã
tạo ra một "siêu tỉnh" với những lợi thế độc đáo. Theo ước tính, quy mô kinh tế
năm 2025 của Tây Ninh đạt trên 352.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả
nước, và đang khẳng định vị thế của mình trong hệ thống kinh tế Việt Nam.
Với vị trí địa lý chiến lược nằm trên trục hành lang kinh tế Đông -
Tây, tiếp giáp TP.HCM và thuộc vùng Đông Nam Bộ năng động, tỉnh Tây Ninh còn sở hữu
đường biên giới gần 369 km với Campuchia và 4 cửa khẩu quốc tế. Đây không chỉ
là "cửa ngõ" quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là điểm kết nối
thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.
Những nỗ lực cải thiện môi trường
đầu tư của Tây Ninh đã được ghi nhận qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) luôn nằm trong top đầu cả nước. Đặc biệt, tỉnh đứng thứ ba cả nước năm
2024 và thứ hai trong suốt 20 năm triển khai PCI tại Việt Nam (2005-2024), đồng
thời được đánh giá là một trong 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm
2024.
ĐIỂM SÁNG MỚI TRÊN BẢN ĐỒ KINH TẾ
Trong khuôn khổ của hội nghị, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát
triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) đã trình bày báo cáo chuyên đề "Bức tranh
xuất khẩu 2025 - Thời cơ và thách thức", trong đó, phác họa một bức tranh phục
hồi và tái cấu trúc của xuất khẩu Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng đạt 12%
trong năm 2025.
Điểm sáng trong bức tranh này chính
là sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, đặc
biệt nhóm nông - thủy sản đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2025.
Việt Nam hiện đang tận dụng được cơ hội từ mạng lưới 17 FTA, xu thế đa dạng hóa
chuỗi cung ứng toàn cầu và cam kết chuyển đổi xanh.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận những
thách thức đang hiện hữu. Tình trạng bất ổn địa chính trị toàn cầu, xu hướng
bảo hộ thương mại gia tăng và tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe tại các
thị trường lớn đang đặt ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt
Nam.
Đối với tỉnh Tây Ninh, ông Tạ
Hoàng Linh đặc biệt nhấn mạnh những lợi thế vượt trội mà tỉnh đang sở hữu.
Trước hết là các ngành hàng chủ lực có tiềm năng lớn như cao su, sắn, hạt điều
- những mặt hàng đang được thị trường quốc tế quan tâm. Tiếp đến, hạ tầng
cửa khẩu - logistics của Tây Ninh đã được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận
lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Định hướng phát triển trung tâm chế
biến - xuất khẩu của khu vực cũng là một lợi thế quan trọng mà Tây Ninh đang
hướng tới. Với 46 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động
(tổng diện tích hơn 17.000 ha), trong đó có hơn 1.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp
nhận đầu tư, Tây Ninh đang khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất - chế biến
quan trọng của khu vực.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã đưa ra
những định hướng chiến lược để Tây Ninh có thể "bứt phá" trong lĩnh
vực xuất khẩu. Trọng tâm đầu tiên là nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp
của doanh nghiệp - yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh trên thị trường
quốc tế.
Đa dạng hóa thị trường và tận dụng
tối đa các Hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng được xác định là ưu tiên hàng
đầu. Với mạng lưới 17 FTA mà Việt Nam đã ký kết, Tây Ninh có nhiều cơ hội để
tiếp cận các thị trường mới với những ưu đãi về thuế quan.
Đầu tư hạ tầng - logistics trọng
điểm là yếu tố không thể thiếu để Tây Ninh trở thành trung tâm xuất khẩu của
khu vực. Song song đó, việc thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên
biên giới sẽ giúp doanh nghiệp Tây Ninh tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng
toàn cầu.
Cuối cùng, tăng cường hợp tác công -
tư và quốc tế sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp Tây Ninh phát huy tối đa tiềm
năng trong việc thu hút đầu tư và phát triển xuất khẩu.
Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc
thảo luận, mà còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Các chuyên gia
đã dành thời gian đối thoại về triển vọng thị trường và thương mại điện tử,
cũng như thảo luận về năng lực và nhu cầu kết nối chuỗi cung ứng giữa doanh
nghiệp địa phương và hệ thống phân phối quốc tế.
Đặc biệt, các phiên giao thương B2B
trực tiếp giữa doanh nghiệp địa phương và các hãng phân phối, nhà thu mua quốc
tế đã tạo cơ hội kết nối cụ thể. Chương trình khảo sát thực địa cũng giúp các
nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ hơn về tiềm năng và lợi thế của Tây Ninh.
Đáng chú ý, hội nghị còn chứng kiến
việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và các đối tác quốc
tế, tạo nền tảng pháp lý cho những hợp tác dài hạn trong tương lai.
TẦM NHÌN DÀI HẠN, CAM KẾT ĐỒNG HÀNH
Thứ trưởng Phan Thị Thắng tin tưởng với sự nỗ lực của
chính quyền địa phương, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và những hỗ trợ
từ phía Chính phủ, Tây Ninh sẽ trở thành địa phương dẫn đầu về
xuất khẩu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và "cửa ngõ" thương mại quốc tế
trọng điểm của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
"Bộ Công Thương sẽ tiếp tục
đồng hành cùng Tây Ninh trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, xúc tiến thương mại, mở
rộng thị trường và kết nối giao thương. Mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp
Tây Ninh tham gia hiệu quả và bền vững vào chuỗi cung ứng toàn cầu", Thứ trưởng Phan Thị Thắng cam kết. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tây Ninh và hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường và gia tăng hiện diện trong chuỗi giá trị quốc tế.
Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động
của hội nghị sẽ tạo ra xung lực hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Tây Ninh và
mạng lưới phân phối toàn cầu. Điều này không chỉ góp phần mở rộng thị trường mà
còn nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất - chế biến theo hướng xanh, số hóa và bền vững
- những yếu tố cần thiết để cạnh tranh trên thị trường quốc tế hiện đại.
Hội nghị "Kết nối chuỗi cung
ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025" đã
khép lại với nhiều kết quả khả quan. Sự kiện là bước khởi
đầu cho hành trình dài hơn của Tây Ninh trong việc khẳng định vị thế trên bản
đồ thương mại quốc tế. Với những lợi thế độc đáo và sự quyết tâm từ cả hệ thống
chính trị lẫn cộng đồng doanh nghiệp, Tây Ninh hoàn toàn có thể trở thành một
trong những "cửa ngõ vàng" kết nối Việt Nam với thế giới trong thời
gian tới.
