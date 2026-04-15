TCBS: Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 1.458 tỷ đồng

Doanh thu đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nền tảng tăng trưởng bền vững trong bối cảnh môi trường vĩ mô còn nhiều biến động. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 11% so với quý 1/2025, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng phù hợp với kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được đề ra.

TCBS giữ vững vị thế công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu hàng đầu thị trường, đồng thời ghi nhận hiệu quả sử dụng vốn vượt trội với ROE 15,4%, ROA 7,8% và CIR đạt 14,8% - thuộc nhóm thấp nhất ngành, phản ánh năng lực vận hành tối ưu dựa trên nền tảng công nghệ.

Trên các mảng kinh doanh cốt lõi, TCBS củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường. Cụ thể, Công ty giữ vững vị trí số 1 về thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 86% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng); duy trì Top 3 trên HOSE với thị phần môi giới cổ phiếu 8,9% và Top 2 trên HNX với 9,5%.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu toàn thị trường với dư nợ vượt 44,7 nghìn tỷ đồng. Các mảng phân phối trái phiếu và chứng chỉ quỹ cũng giữ vững năng lực cạnh tranh, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm - ngân hàng toàn diện của Techcombank.

Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - với TCBS là đơn vị sáng lập và góp vốn là một trong 7 doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép cung cấp tổ chức thị trường tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, và là một trong 5 hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá đáp ứng đầy đủ và hợp lệ theo quy trình cấp phép, khẳng định sự sẵn sàng của TCBS trong việc nắm bắt cơ hội tại thị trường còn nhiều tiềm năng này.

Về công nghệ và chuyển đổi AI, TCBS ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc chuyển dịch sang mô hình AI Agentic (AI tác nhân), đồng thời mở rộng hệ sinh thái AI nội bộ tạo nền tảng để tự động hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn dựa trên công nghệ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, với thu nhập đạt 1.211 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 69% so với cùng kỳ và đóng góp 52% tổng thu nhập thuần. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 44,7 nghìn tỷ đồng (tăng 47% so với quý 1/2025).

Tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 98%, thấp hơn đáng kể so với mức trần Ủy ban Chứng khoán quy định là 200%, tạo dư địa tăng trưởng mảng này cho các kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục triển khai chính sách lãi suất cạnh tranh, nổi bật là gói 7,89%/năm dành cho khách hàng giải ngân lần đầu, nhằm mở rộng tệp khách hàng trong môi trường lãi suất cao.

Môi giới và lưu ký chứng khoán: Thu nhập mảng môi giới và lưu ký đạt 85 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Song song với chính sách Zero-fee, TCBS chủ động nâng cấp hạ tầng giao dịch phục vụ khách hàng tổ chức, đón đầu làn sóng vốn ngoại khi thị trường chính thức được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (FTSE Secondary Emerging Market) từ tháng 9/2026. Các tính năng mới được triển khai bao gồm: đặt lệnh qua Bloomberg, giao dịch thỏa thuận có điều kiện (DarkPool), và đặt lệnh thuật toán theo chiến lược TWAP & Iceberg.

Nền tảng giao dịch quỹ Fundmart tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với 31 quỹ từ các công ty quản lý uy tín, chiếm 55% NAV thị trường quỹ mở nội địa, khẳng định vị thế là nền tảng phân phối quỹ số hàng đầu. Trong kỳ, giá trị phân phối chứng chỉ quỹ đạt gần 3,3 nghìn tỷ đồng, với trung bình 12 nghìn lượt khách hàng tham gia đầu tư mỗi tháng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tháng 3 ghi nhận mức kỷ lục hơn 15 nghìn khách hàng tham gia giao dịch, cao nhất từ trước tới nay.

Ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận thu nhập thuần 526 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý đạt khoảng 28 nghìn tỷ đồng, tương đương 86% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng), củng cố vị thế dẫn đầu của TCBS trong lĩnh vực tư vấn và thu xếp vốn trên thị trường.

Kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Thu nhập thuần từ mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đạt 527 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động của môi trường lãi suất cao. TCBS kỳ vọng mảng này sẽ cải thiện trong các quý tới khi Công ty bắt đầu phân phối nhóm trái phiếu mới phát hành quý 1/2026 với lãi suất cạnh tranh hơn.

Trong kỳ, TCBS đã phân phối gần 18,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm thu nhập cố định. Hệ thống giao dịch trái phiếu thứ cấp trực tuyến iConnect tiếp tục được khách hàng đón nhận tích cực, với tổng giá trị giao dịch trong quý 1 đạt gần 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với quý 1 năm 2025.

Về mặt hạ tầng, TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên vượt qua các vòng đánh giá của HNX để kết nối trực tuyến với hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX, thay thế hoàn toàn quy trình nhập lệnh thủ công. Bước tiến này rút ngắn đáng kể thời gian xử lý giao dịch, với năng lực xử lý lên tới hàng nghìn lệnh mỗi phút.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của TCBS đạt 88.665 tỷ đồng và 45.466 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 3% so với cuối năm 2025. Các chỉ số an toàn tài chính tiếp tục được duy trì trong ngưỡng thận trọng. Tỷ lệ tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,89 lần; tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 98%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối đa theo quy định.

Về cơ cấu nguồn vốn, TCBS tiếp tục đa dạng hóa và mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế nhằm củng cố thanh khoản và nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường. Trong quý 1 năm 2026, Công ty ký kết khoản vay chuyển đổi dài hạn trị giá 50 triệu USD với DEG - Tổ chức tài chính phát triển trực thuộc KfW (Ngân hàng Tái thiết Đức).

Đồng thời, tháng 4/2026, TCBS lập kỷ lục với khoản vay hợp vốn 488 triệu USD - mức cao nhất từng được ghi nhận đối với một công ty chứng khoán tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp TCBS thiết lập kỷ lục trong việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

DẤU ẤN WEALTHTECH

Quý 1/2026, TCBS ghi nhận tăng trưởng mạnh cả về quy mô khách hàng và mức độ tương tác trên nền tảng số với hơn 53.700 tài khoản mở mới (tăng 124% so với cùng kỳ).

Năng lực bảo mật và quản trị rủi ro tiếp tục được khẳng định theo tiêu chuẩn vận hành toàn cầu với các chỉ số quốc tế ở mức cao như Microsoft Secure Score (83,92/100) và AWS Foundation Security Best Practices (84/100).

TCBS lan tỏa văn hóa “AI First” trên toàn doanh nghiệp, với việc triển khai dịch tự động 4 ngôn ngữ Anh, Hàn, Nhật, Trung trên TCInvest, giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thu hút dòng vốn quốc tế. Song song, hệ sinh thái AI nội bộ (AI Studio) tiếp tục được mở rộng với các giải pháp như OCR Suite (số hóa dữ liệu), Image Generation (sáng tạo hình ảnh), Guardrail (bảo vệ dữ liệu nhạy cảm) và Tool Hub (tự động hóa quy trình). Việc triển khai công cụ Kiro IDE cho 100% nhân sự công nghệ cũng đánh dấu bước chuyển sang mô hình AI Agentic.

Bước sang quý 2/2026, TCBS định hướng trở thành doanh nghiệp “AI Native”, vận hành với các nhóm tinh gọn và từng bước thể chế hóa mô hình AI Agentic trong toàn bộ hệ thống.

Những đổi mới trong công nghệ và vận hành đã được ghi nhận qua các giải thưởng từ Tạp chí The Asset: Dự án Trí tuệ nhân tạo tài chính xuất sắc nhất Việt Nam, Thương vụ IPO tốt nhất Việt Nam, Thương vụ vay hợp vốn tốt nhất trong lĩnh vực chứng khoán.