Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

TDH góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm

Hoài An

15/09/2025, 19:16

Công ty con này dự kiến có tên CTCP Thực phẩm ThuDuc House với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó TDH sẽ nắm 50% vốn, tương đương 5 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu TDH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TDH trên TradingView.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc góp vốn thành lập CTCP Thực phẩm ThuDuc House.

Cụ thể: Hội đồng Quản trị TDH đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm.

Công ty con này dự kiến có tên CTCP Thực phẩm ThuDuc House với vốn điều lệ 10 tỷ đồng - trong đó, TDH sẽ nắm 50% vốn, tương đương 5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Lương Thụy Vy - Phó Tổng giám đốc TDH được cử làm người đại diện quản lý phần vốn góp của TDH tại pháp nhân mới thành lập.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ông Trần Thành Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết bốn nhóm công việc chính cần phải giải quyết trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, liên quan đến vấn đề thuế: Trong vòng 4 tháng kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào tháng 02/2025, Thuduc House đã có bước tiến quan trọng khi phán quyết sơ thầm của Tòa án trong vụ án liên quan đến truy thu thuế cỏ lợi cho ThuDucHouse và vấn đề này sẽ dự kiến xử lý dứt điểm vào quý 3/2025.

Hai là, đánh giá các dự án cũ, dự án còn tồn đọng và đưa ra kế hoạch đầu tư phát triển trong thòi gian tới. Theo đó, ThuDuc House sẽ thực hiện 2 dự án trọng điềm tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, một dự án khu nhà ở thương mại quy mô 10 ha tại khu vực Hiệp Bình Chánh, dự kiến gồm 10 tòa chung cư với tổng cộng hơn 3.000 căn hộ, tích hợp trường học các cấp và công viên mảng xanh ven sông, hướng tới phân khúc trung - cao cấp. Và một dự án trung tâm thương mại Phước Long Town tọa lạc trên khu đất rộng gằn 2.000 m2 tại trục đường Tăng Nhơn Phú. Dự kiến cung cấp hơn 6.000 m2 sàn kinh doanh và được phát triển theo mô hình “All-in-one” — tích hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí cho cả gia đình.

Ba là, tái cấu trúc toàn diện và xây dựng bộ máy quản trị hệ thống đổi mới, tinh gọn, hiệu quả, sáng tạo; đồng thời triển khai một số hoạt động kinh doanh mới. Trong vòng 4 tháng qua, ThuDuc House đã mở rộng sang lĩnh vực hàng gia dụng, ký kết hợp đồng phân phối chính thức với các thương hiệu uy tín quốc tế, đồng thời dự kiến sẽ mở rộng thêm lĩnh vực phân phối trái cây nhập khẩu. Mục tiêu của lĩnh vực phân phối không phải tạo ra lợi nhuận lớn mà là tạo ra dòng tiền ổ định, giúp duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày cho ThuDuc House.

Cuối cùng là liên quan đến vấn đề tài sản: ThuDuc House sẽ tiếp tục đánh giá lại một số khoản đầu tư chưa hợp lý của các năm trước, tuy nhiên các khoản rủi ro này, ThuDuc House đã trích lập dự phòng. Trong thời gian tới, ThuDuc House sẽ quyết liệt đưa ra các biện pháp giải quyết tối ưu.

Sau đó vào ngày 19/5, TDH đã ký kết thỏa thuận phân phối với BSH Germany - Bosch nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh và hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản - tiêu dùng gia đình tại Việt Nam và đến ngày 30/5, Thuduc House Distribution (TDHD), công ty thuộc hệ thống Thuduc House, chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Carrier - tập đoàn toàn cầu dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp điều hòa không khí và làm mát thông minh.

Trên thị trường, HOSE đã có quyết định về việc chuyển cổ phiếu TDH từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa:

Bosch Carrier chứng khoán CTCP Thực phẩm ThuDuc House diện cảnh báo góp vốn lập công ty con lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 là con số âm TDH

