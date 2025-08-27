Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng, ghi nhận những đóng góp tích cực trong chương trình an sinh trọng điểm Quốc gia
Thu Hà
27/08/2025, 12:00
Ngày 26/8/2025, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Techcombank đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Theo Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản xóa nhà tạm, không còn hộ nghèo. Nhờ sự đồng lòng của toàn xã hội, chương trình đã hoàn thành sớm 5 năm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà, huy động gần 25.000 tỉ đồng và hàng triệu ngày công. Trong đó, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Techcombank đã đóng góp 100 tỷ chung tay cùng ngành Ngân hàng và cả nước để “xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, khẳng định thêm ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước.
Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank luôn nhất quán chiến lược và cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ xã hội từ đóng góp nguồn lực tài chính, đến các giải pháp kinh tế, từ an sinh xã hội, ứng phó thiên tai đến tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường xanh hóa như trồng rừng, phát triển sản phẩm như bộ đôi thẻ xanh Techcombank Visa Eco cho phép khách hàng theo dõi và bù đắp lượng CO2, hay phát hành Trái phiếu xanh và xây dựng khung trái phiếu phù hợp với ICMA, thể hiện cam kết tài chính đối với sự phát triển bền vững và ESG.
Các sự kiện thể thao cộng đồng quy mô quốc tế như Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank và Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank được Ngân hàng đầu tư và trở thành giải chạy biểu trưng của hai Thành phố, cũng đã góp phần cùng cộng đồng thúc đẩy phong cách sống khỏe, tinh thần vượt trội và trách nhiệm xã hội.
Đại diện Ngân hàng Techcombank, ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc, cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Techcombank xác định việc thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Techcombank đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Đồng hành cùng Chính phủ và Ngành ngân hàng vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới cũng là mục tiêu và cam kết dài hạn của Techcombank”.
Việc được Thủ tướng trao Bằng khen khẳng định vai trò tiên phong của Techcombank trong việc đồng hành cùng Chính phủ phát triển đất nước, hướng đến bền vững, toàn diện, mang lại hạnh phúc cho người dân mọi miền Tổ quốc.
