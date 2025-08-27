Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng, ghi nhận những đóng góp tích cực trong chương trình an sinh trọng điểm Quốc gia

Thu Hà

27/08/2025, 12:00

Ngày 26/8/2025, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Techcombank đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Techcombank cùng các doanh nghiệp vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.
Techcombank cùng các doanh nghiệp vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.

Theo Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản xóa nhà tạm, không còn hộ nghèo. Nhờ sự đồng lòng của toàn xã hội, chương trình đã hoàn thành sớm 5 năm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà, huy động gần 25.000 tỉ đồng và hàng triệu ngày công. Trong đó, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Techcombank đã đóng góp 100 tỷ chung tay cùng ngành Ngân hàng và cả nước để “xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, khẳng định thêm ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước.

Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank luôn nhất quán chiến lược và cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ xã hội từ đóng góp nguồn lực tài chính, đến các giải pháp kinh tế, từ an sinh xã hội, ứng phó thiên tai đến tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường xanh hóa như trồng rừng, phát triển sản phẩm như bộ đôi thẻ xanh Techcombank Visa Eco cho phép khách hàng theo dõi và bù đắp lượng CO2, hay phát hành Trái phiếu xanh và xây dựng khung trái phiếu phù hợp với ICMA, thể hiện cam kết tài chính đối với sự phát triển bền vững và ESG.

Các sự kiện thể thao cộng đồng quy mô quốc tế như Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank và Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank được Ngân hàng đầu tư và trở thành giải chạy biểu trưng của hai Thành phố, cũng đã góp phần cùng cộng đồng thúc đẩy phong cách sống khỏe, tinh thần vượt trội và trách nhiệm xã hội.

Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank (thứ 3, từ trái sang) đại diện Ngân hàng tham dự và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.
Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank (thứ 3, từ trái sang) đại diện Ngân hàng tham dự và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.

Đại diện Ngân hàng Techcombank, ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc, cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Techcombank xác định việc thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Techcombank đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Đồng hành cùng Chính phủ và Ngành ngân hàng vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới cũng là mục tiêu và cam kết dài hạn của Techcombank”.

Việc được Thủ tướng trao Bằng khen khẳng định vai trò tiên phong của Techcombank trong việc đồng hành cùng Chính phủ phát triển đất nước, hướng đến bền vững, toàn diện, mang lại hạnh phúc cho người dân mọi miền Tổ quốc.

Từ khóa:

Techcombank Vneconomy

Đọc thêm

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Chính phủ Nhật Bản vừa dự toán chi 32,38 nghìn tỷ yên (220 tỷ USD) để chi trả lãi và gốc của các khoản nợ công trong năm tài khóa 2026. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay…

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Trong phiên giao dịch ngày 27/8, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, tuỳ từng thương hiệu giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng tới 500 nghìn đồng/lượng ...

Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng, ghi nhận những đóng góp tích cực trong chương trình an sinh trọng điểm Quốc gia

Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng, ghi nhận những đóng góp tích cực trong chương trình an sinh trọng điểm Quốc gia

Ngày 26/8/2025, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Techcombank đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Huế thu ngân sách hơn 9.600 tỷ đồng trong 8 tháng, tăng hơn 24%

Huế thu ngân sách hơn 9.600 tỷ đồng trong 8 tháng, tăng hơn 24%

Chiều 26/8, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2025. Các số liệu cho thấy, Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với nhiều lĩnh vực nổi bật từ du lịch, công nghiệp, nông nghiệp.

Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng

Trong thời gian còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Đầu tư

2

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Doanh nghiệp

3

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Tài chính

5

Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: