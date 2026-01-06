Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí, lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Giá vàng trong nước và thế giới
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa…
Dự thảo đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa (bao gồm cả cảng, bến thủy nội địa chuyên dùng), gồm: phí trọng tải tàu, thuyền; lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa; phí trình báo đường thủy nội địa; phí bảo đảm hàng hải thu đối với tàu biển.
Đối tượng chịu phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa là các phương tiện thủy nội địa, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển (gọi là phương tiện) ra, vào hoạt động tại các cảng, bến thủy nội địa đã được cơ quan nhà nước công bố cấp phép hoạt động, trừ trường hợp được miễn phí, lệ phí theo quy định.
Mức thu phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa như sau:
Ngoài ra, dự thảo nêu không thu phí trọng tải và lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa đối với các phương tiện mang cấp VR-SI, VR-SII và VR-SIII.
Song song đó là miễn phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa đối với trường hợp: phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tế); phương tiện của cơ quan hải quan đang làm nhiệm vụ; phương tiện của cơ quan thanh tra giao thông, cảng vụ đường thủy nội địa.
Phương tiện tránh bão, cấp cứu; phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải toàn phần dưới 10 tấn hoặc chở khách dưới 13 ghế; phương tiện vận chuyển phòng chống lụt bão.
19:16, 20/11/2025
Năm 2025 so với cùng kỳ 2024, thu ngân sách đạt 2.650,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3%; chi 2.424,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5%. Cùng đó, ngành tài chính tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp duy trì ổn định vĩ mô. Năm 2026, Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục đổi mới tư duy và là động lực dẫn dắt tăng trưởng….
Tinh thần thiện nguyện đã trở thành một giá trị cốt lõi và là một phần không thể thiếu trong văn hóa của Standard Chartered Việt Nam. Trong chia sẻ gần đây, bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho biết ngân hàng đã khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho nhân viên tham gia các hoạt động vì cộng đồng một cách tự nguyện và thường xuyên. Hàng năm, mỗi nhân viên đều được nghỉ ba ngày hưởng nguyên lương để làm thiện nguyện...
Sáng 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua với nhiều điểm mới.
Trong hai phiên (5-6/1/2026), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận mức tăng phổ biến là 5,2 triệu đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào tăng từ 5,2 triệu đến 5,7 triệu đồng/lượng…
Khép lại năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực với đà tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng 8,46% trong quý 4/2025, tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt 8,02%. Cùng với đó, tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm trước; trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lên tới 930,05 tỷ USD, tăng mạnh 18,2% so với năm trước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: