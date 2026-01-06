Standard Chartered: Tạo cảm hứng tích cực cho nhân viên

Tinh thần thiện nguyện đã trở thành một giá trị cốt lõi và là một phần không thể thiếu trong văn hóa của Standard Chartered Việt Nam. Trong chia sẻ gần đây, bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho biết ngân hàng đã khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho nhân viên tham gia các hoạt động vì cộng đồng một cách tự nguyện và thường xuyên. Hàng năm, mỗi nhân viên đều được nghỉ ba ngày hưởng nguyên lương để làm thiện nguyện...

Thưa bà, giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng nhất Việt Nam năm 2025 trong lĩnh vực ngân hàng" từ Tạp chí Kinh doanh Quốc tế có ý nghĩa như thế nào đối với Standard Chartered Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính cạnh tranh như hiện nay?

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Giải thưởng này là một sự ghi nhận vô cùng quý giá dành cho Standard Chartered Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính cạnh tranh và rất năng động. Đây là năm thứ tư liên tiếp Standard Chartered nhận giải thưởng uy tín này.

Giải thưởng này cũng đồng thời là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết vững chắc của chúng tôi tại thị trường Việt Nam, khẳng định quyết tâm theo đuổi những giá trị bền vững và nỗ lực mang lại sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng nơi ngân hàng hoạt động.

Việc Standard Chartered được vinh danh là “Thương hiệu truyền cảm hứng” là động lực để chúng tôi không ngừng tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đây là nguồn động lực to lớn để chúng tôi kiên trì thúc đẩy những thay đổi tích cực, đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.

Vậy, bà có thể chia sẻ cách Standard Chartered truyền cảm hứng đến nhân viên như thế nào?

Với chúng tôi, con người luôn là tài sản quý giá nhất. Việc tạo cảm hứng tích cực và tạo động lực làm việc cho nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu tại Standard Chartered. Ngân hàng luôn có các hoạt động nội bộ rất sáng tạo và thú vị nhằm gắn kết giữa các cá nhân và giữa nhân viên với tổ chức.

Sáng kiến thành lập Dàn hợp xướng Green & Blue (G&B) của Standard Chartered Việt Nam là một ví dụ điển hình. Ra đời năm 2024, khi ngân hàng kỷ niệm 120 năm hiện diện tại Việt Nam, G&B đã quy tụ 120 nhân viên từ nhiều phòng ban khác nhau trong cả hai miền Nam Bắc cùng tập hợp lại để học hát hợp xướng. Định kỳ mỗi tuần hai buổi, vào giờ nghỉ trưa, các thành viên của dàn hợp xướng lại cùng nhau luyện thanh.

Dàn hợp xướng Green & Blue tại liên hoan Thanh âm Di sản 2025.

Cũng chính nhờ hoạt động tập thể vượt ra ngoài công việc chuyên môn này đã giúp chúng tôi kết nối với nhau sâu sắc hơn, giảm căng thẳng sau mỗi giờ làm và cùng vun đắp cho một môi trường làm việc không chỉ hiệu quả mà còn tràn đầy năng lượng tích cực.

Chính những sáng kiến nhân văn này đã thúc đẩy sự gắn kết và tạo ra một nơi làm việc đầy cảm hứng, thúc đẩy nhân viên cống hiến hết mình. Cũng trong 2025, Standard Chartered Việt Nam được tổ chức quốc tế Great Place to Work trao chứng nhận là “Nơi làm việc tốt nhất”. Chứng nhận danh giá này một lần nữa khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc luôn mang đến một môi trường làm việc tích cực, đa dạng và hòa đồng tại Việt Nam.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đã kết nối cộng đồng và lan tỏa thông điệp yêu thương và gắn kết như thế nào? Yếu tố thể thao và văn hóa đã được tích hợp ra sao để tạo nên cảm hứng, thưa bà?

Trước hết, mong muốn của chúng tôi là giúp những người yêu chạy bộ có cơ hội tiếp cận với giải chạy Standard Chartered Marathon danh tiếng theo chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam. Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội (SCHM) sẽ không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là sân chơi của hòa nhập và gắn kết của thể thao và văn hóa. Đó cũng là cam kết lâu dài của Standard Chartered về giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội mà ngân hàng đã và đang thực hiện trong suốt hơn 120 năm qua tại Việt Nam.

Chúng tôi tích hợp các yếu tố thể thao và văn hóa một cách hài hòa, giúp người tham gia vừa được thử thách bản thân vừa được trải nghiệm vẻ đẹp của các di sản kiến trúc tại Hà Nội ngàn năm văn hiến. Yếu tố văn hóa được lồng ghép bằng các hoạt động nghệ thuật bên lề như “Liên hoan Hợp ca hợp xướng Thanh Âm Di Sản”, tạo nên một nét rất riêng mà chỉ có ở giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ giải chạy SCHM này, năm nào cũng có Leaders Run – đường chạy dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp. Toàn bộ doanh thu bán BIB chạy của Leader Run sẽ được dùng làm từ thiện. Năm nay, Quỹ Nghị lực sống đã nhận được số tiền quyên góp này để hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình “Khởi nghiệp kinh doanh số”.

Thêm vào đó, hàng trăm đôi giày từ chương trình “Trao giày cũ – Nhận yêu thương” mà chúng tôi quyên góp được tại Expo của SCHM hàng năm sẽ được gửi tới đồng bào vùng sâu vùng xa ngay sau khi kết thúc mùa giải.

Có lẽ điều ý nghĩa nhất là mỗi bước chạy của vận động viên đều mang tinh thần thiện nguyện, biến sự kiện thể thao này thành một hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp và khơi dậy tinh thần nhân ái. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc thể thao có thể trở thành cầu nối vững chắc để gắn kết cộng đồng và tạo cảm hứng tích cực.

Ngoài các sự kiện lớn, những hoạt động thiện nguyện hàng ngày của nhân viên đã đóng góp như thế nào vào danh hiệu "truyền cảm hứng" này?

Tinh thần thiện nguyện đã trở thành một giá trị cốt lõi và là một phần không thể thiếu trong văn hóa của Standard Chartered Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho nhân viên tham gia các hoạt động vì cộng đồng một cách tự nguyện và thường xuyên. Hàng năm, mỗi nhân viên đều được nghỉ ba ngày, hưởng nguyên lương để làm thiện nguyện.

Ngoài những hoạt động thiện nguyện nằm trong các sự kiện lớn như giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội, chúng tôi còn rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác, như dự án “Tự tin lập nghiệp” đào tạo và kết nối việc làm cho gần 1.500 thanh niên, dự án “Phụ nữ hợp tác – Kiến tạo tương lai” đã hỗ trợ gần 2.000 doanh nghiệp do nữ khởi nghiệp, hay dự án Goal đào tạo kỹ năng sống cho hơn 100.000 bé gái vị thành niên. Đây đều là các dự án trong khuôn khổ của Futuremakers - một sáng kiến toàn cầu của Standard Chartered nhằm hỗ trợ thanh niên ở các nước nước đang phát triển - đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo kỹ năng để tìm việc làm và khởi nghiệp.

Ngoài ra, chương trình Mentoring toàn cầu của Standard Chartered tạo ra một mạng lưới kết nối khổng lồ. Đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam có thể làm mentor cho sinh viên Singapore và ngược lại. Công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách, khiến mỗi nhân viên – dù ở đâu – đều có thể trở thành một phần của hành trình gieo tri thức.

Từ các chương trình hỗ trợ giáo dục đến các hoạt động bảo vệ môi trường, sự đóng góp thầm lặng và bền bỉ của nhân viên là vô cùng ý nghĩa.

Với vai trò Giám đốc Đối ngoại, bà đã nhận được nguồn cảm hứng nào từ những hoạt động nhân văn này và nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bà như thế nào?

Là người phụ trách đối ngoại, tôi có may mắn được trực tiếp tham gia vào tất cả các hoạt động từ thiện của ngân hàng, phải nói rằng nguồn cảm hứng tôi nhận được là vô cùng lớn. Nó chính là chất kết dính khiến tôi gắn bó với Standard Chartered suốt 15 năm qua.

Việc được làm trong một môi trường quốc tế mà ở đó các hoạt động kinh doanh luôn gắn liền với mục tiêu tạo ra sự khác biệt tích cực cho xã hội và tinh thần cống hiến, vì những điều tốt đẹp nơi ngân hàng hiện diện là tinh thần nhất quán từ cấp lãnh đạo tới nhân viên khiến tôi luôn cảm thấy tự tin mỗi ngày vì biết chắc mình đang làm những điều đúng đắn. Những điều này giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc sống có ý nghĩa, biết ơn và luôn sẵn sàng chia sẻ, khiến cuộc sống của tôi trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn rất nhiều.