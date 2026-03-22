Tencent đặt cược vào AI “trợ lý thông minh”

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent đang đẩy mạnh chiến lược trí tuệ nhân tạo với kế hoạch tích hợp các tác tử AI (AI agents) vào siêu ứng dụng WeChat...

Động thái này được kỳ vọng sẽ mở ra một cách thức tương tác hoàn toàn mới cho hàng trăm triệu người dùng, không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Tencent đang tăng tốc đầu tư AI, dù vẫn duy trì thế mạnh cốt lõi từ mảng game và hệ sinh thái số.

Theo lãnh đạo Tencent, công ty đang hướng tới việc đưa các tác tử AI - những chương trình có thể thực hiện các tác vụ thực tế như gửi email, đặt vé máy bay - vào WeChat. Đây được xem là bước tiến tiếp theo của trí tuệ nhân tạo, sau làn sóng chatbot như ChatGPT.

Nếu được triển khai, các tác tử này có thể làm thay đổi đáng kể cách người dùng tương tác với WeChat - nền tảng vốn đã tích hợp nhiều dịch vụ từ nhắn tin, thanh toán số đến thương mại điện tử và nội dung số.

Chủ tịch Tencent, Martin Lau, cho biết công ty kỳ vọng xây dựng các tác tử AI trong phiên bản Weixin (tên gọi của WeChat tại Trung Quốc), tận dụng mối liên kết chặt chẽ giữa nền tảng và người dùng. Theo ông, hệ sinh thái này sẽ mang tính đa dạng cao, bao gồm mini-program, nội dung, thương mại, mạng xã hội và thanh toán, dù chưa công bố thời điểm triển khai cụ thể.

Cùng ngày, Tencent công bố kết quả kinh doanh cho thấy lợi nhuận ròng năm 2025 đạt 224,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 32,6 tỷ USD), tăng 16% so với cùng kỳ và vượt dự báo của giới phân tích do Bloomberg khảo sát.

Dù đẩy mạnh AI, mảng trò chơi điện tử vẫn là động lực tăng trưởng chính của công ty. Tencent hiện là nhà phát hành game lớn nhất thế giới, sở hữu các tựa eSports nổi tiếng như League of Legends, đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như điện toán đám mây và giải trí.

Trong những năm gần đây, Tencent được đánh giá là một “người chơi thận trọng” trong lĩnh vực AI, dù nhà sáng lập Pony Ma đã nhiều lần nhấn mạnh việc gia tăng đầu tư. Ông Pony Ma cho biết các mảng kinh doanh cốt lõi với khả năng tạo dòng tiền ổn định đang giúp công ty có đủ nguồn lực để tài trợ cho các khoản đầu tư AI ngày càng lớn.

Không đứng ngoài xu hướng, Tencent cũng tham gia cuộc đua phát triển tác tử AI cùng các đối thủ lớn như Alibaba, Baidu và ByteDance. Công ty đã ra mắt ứng dụng WorkBuddy nhằm thử nghiệm các mô hình tác tử trong thực tế.

Đáng chú ý, Tencent còn tích cực tham gia làn sóng công nghệ xoay quanh OpenClaw - nền tảng tác tử AI đang thu hút sự quan tâm lớn trong giới công nghệ. Công ty cung cấp các giải pháp cài đặt đơn giản và chi phí hợp lý để người dùng triển khai các tác tử này trên hạ tầng đám mây.

Đầu tháng 3, bộ phận điện toán đám mây của Tencent đã tổ chức một sự kiện thiết lập OpenClaw tại trụ sở, thu hút hơn 1.000 người tham dự, và dự kiến tiếp tục triển khai các sự kiện tương tự trên khắp Trung Quốc.

Tencent đánh giá sự tiến bộ của mô hình ngôn ngữ lớn chủ lực, cùng với các công cụ như WorkBuddy và sản phẩm mới QClaw, là những tín hiệu tích cực cho thấy các khoản đầu tư vào AI có thể mở ra những cơ hội tăng trưởng mới.

Ở một diễn biến khác, tờ Financial Times cho biết Nhà Trắng đang xem xét liệu các khoản đầu tư của Tencent vào các công ty game tại Mỹ và Phần Lan có thể gây rủi ro an ninh quốc gia. Các cuộc thảo luận tập trung vào cổ phần của Tencent tại Epic Games - nhà phát triển trò chơi Fortnite, cùng với Riot Games và Supercell, đặc biệt liên quan đến vấn đề bảo mật dữ liệu người dùng Mỹ.

Phản hồi về vấn đề này, ông Martin Lau cho biết Tencent đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với cơ quan quản lý Mỹ trong thời gian qua, đồng thời nhận định rủi ro hiện ở mức “có thể kiểm soát” và tình hình đang tiến triển theo hướng tích cực.

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong khi Mỹ vẫn duy trì các quy trình xem xét chặt chẽ, nhiều khu vực khác trên thế giới lại sẵn sàng chào đón các khoản đầu tư của Tencent vào lĩnh vực trò chơi điện tử.