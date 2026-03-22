Tencent đặt cược vào AI “trợ lý thông minh”

Động thái này được kỳ vọng sẽ mở ra
một cách thức tương tác hoàn toàn mới cho hàng trăm triệu người dùng, không chỉ
tại Trung Quốc mà còn trên toàn cầu.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Tencent đang tăng tốc đầu tư AI,
dù vẫn duy trì thế mạnh cốt lõi từ mảng game và hệ sinh thái số.
Theo lãnh đạo Tencent, công ty đang
hướng tới việc đưa các tác tử AI - những chương trình có thể thực hiện các tác
vụ thực tế như gửi email, đặt vé máy bay - vào WeChat. Đây được xem là bước
tiến tiếp theo của trí tuệ nhân tạo, sau làn sóng chatbot như ChatGPT.
Nếu được triển khai, các tác tử này
có thể làm thay đổi đáng kể cách người dùng tương tác với WeChat - nền tảng vốn
đã tích hợp nhiều dịch vụ từ nhắn tin, thanh toán số đến thương mại điện tử và
nội dung số.
Chủ tịch Tencent, Martin Lau, cho
biết công ty kỳ vọng xây dựng các tác tử AI trong phiên bản Weixin (tên gọi của
WeChat tại Trung Quốc), tận dụng mối liên kết chặt chẽ giữa nền tảng và người
dùng. Theo ông, hệ sinh thái này sẽ mang tính đa dạng cao, bao gồm
mini-program, nội dung, thương mại, mạng xã hội và thanh toán, dù chưa công bố
thời điểm triển khai cụ thể.
Cùng ngày, Tencent công bố kết quả
kinh doanh cho thấy lợi nhuận ròng năm 2025 đạt 224,8 tỷ nhân dân tệ (tương
đương 32,6 tỷ USD), tăng 16% so với cùng kỳ và vượt dự báo của giới phân tích
do Bloomberg khảo sát.
Dù đẩy mạnh AI, mảng trò chơi điện
tử vẫn là động lực tăng trưởng chính của công ty. Tencent hiện là nhà phát hành
game lớn nhất thế giới, sở hữu các tựa eSports nổi tiếng như League of Legends,
đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như điện toán đám mây và giải
trí.
Trong những năm gần đây, Tencent
được đánh giá là một “người chơi thận trọng” trong lĩnh vực AI, dù nhà sáng lập
Pony Ma đã nhiều lần nhấn mạnh việc gia tăng đầu tư. Ông Pony Ma cho biết các
mảng kinh doanh cốt lõi với khả năng tạo dòng tiền ổn định đang giúp công ty có
đủ nguồn lực để tài trợ cho các khoản đầu tư AI ngày càng lớn.
Không đứng ngoài xu hướng, Tencent
cũng tham gia cuộc đua phát triển tác tử AI cùng các đối thủ lớn như Alibaba, Baidu
và ByteDance. Công ty đã ra mắt ứng dụng WorkBuddy nhằm thử nghiệm các mô hình
tác tử trong thực tế.
Đáng chú ý, Tencent còn tích cực
tham gia làn sóng công nghệ xoay quanh OpenClaw - nền tảng tác tử AI đang thu
hút sự quan tâm lớn trong giới công nghệ. Công ty cung cấp các giải pháp cài
đặt đơn giản và chi phí hợp lý để người dùng triển khai các tác tử này trên hạ
tầng đám mây.
Đầu tháng 3, bộ phận điện toán đám
mây của Tencent đã tổ chức một sự kiện thiết lập OpenClaw tại trụ sở, thu hút
hơn 1.000 người tham dự, và dự kiến tiếp tục triển khai các sự kiện tương tự
trên khắp Trung Quốc.
Tencent đánh giá sự tiến bộ của mô
hình ngôn ngữ lớn chủ lực, cùng với các công cụ như WorkBuddy và sản phẩm mới
QClaw, là những tín hiệu tích cực cho thấy các khoản đầu tư vào AI có thể mở ra
những cơ hội tăng trưởng mới.
Ở một diễn biến khác, tờ Financial
Times cho biết Nhà Trắng đang xem xét liệu các khoản đầu tư của Tencent vào các
công ty game tại Mỹ và Phần Lan có thể gây rủi ro an ninh quốc gia. Các cuộc
thảo luận tập trung vào cổ phần của Tencent tại Epic Games - nhà phát triển trò
chơi Fortnite, cùng với Riot Games và Supercell, đặc biệt liên quan đến vấn đề
bảo mật dữ liệu người dùng Mỹ.
Phản hồi về vấn đề này, ông Martin
Lau cho biết Tencent đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với cơ quan
quản lý Mỹ trong thời gian qua, đồng thời nhận định rủi ro hiện ở mức “có thể
kiểm soát” và tình hình đang tiến triển theo hướng tích cực.
Ông cũng nhấn mạnh
rằng trong khi Mỹ vẫn duy trì các quy trình xem xét chặt chẽ, nhiều khu vực
khác trên thế giới lại sẵn sàng chào đón các khoản đầu tư của Tencent vào lĩnh
vực trò chơi điện tử.