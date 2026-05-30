Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste
Hà Lê
30/05/2026, 09:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Timor-Leste, đồng thời nhấn mạnh dư địa hợp tác còn lớn khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.
Ngày 29/5, nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với Timor-Leste cũng như tiến trình phát triển của ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste; sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và phối hợp chặt chẽ với Timor-Leste trong các diễn đàn ASEAN.
Tổng thống José Ramos-Horta chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.
Tổng thống José Ramos-Horta khẳng định Việt Nam luôn là người bạn gần gũi, đối tác tin cậy của Timor-Leste và mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.
Tổng thống Timor-Leste trân trọng cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành và ủng hộ Timor-Leste trong suốt tiến trình gia nhập ASEAN.
Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Timor-Leste thời gian qua, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hoạt động của Đại sứ quán tại Dili từ tháng 4/2026, coi đây là dấu mốc quan trọng, mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường trao đổi, kết nối và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác cụ thể.
Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các kênh hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển và hội nhập quốc tế.
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Timor-Leste có nhu cầu lớn như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, đồng thời hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các tiến trình hợp tác của ASEAN.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương; tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động phức tạp.
