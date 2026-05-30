Vietjet hoàn tất thanh toán trái phiếu 1.036 tỷ đồng

Ngày 25/5 vừa qua, Vietjet đã thanh toán gần 1.036 tỷ đồng tiền gốc và lãi của trái phiếu mã VJCH2126001.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết CTCP Hàng không Vietjet (mã VJC-HOSE) vừa công bố thông tin thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với mã VJCH2126001.

Được biết, trái phiếu VJCH2126001 được phát hành ngày 24/05/2021, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/05/2026.

Trước đó, HĐQT VJC đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, Vietjet dự kiến phát hành 177,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:30 (100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới) và cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025 của công ty. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi hoàn tất đợt chia cổ tức này, Vietjet sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

Được biết, VJC đã công bố KQKD quý 1/2026 với doanh thu đạt 21 nghìn tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước; tương đương 18% dự báo cả năm của VCSC) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (+58% so với cùng kỳ năm trước; tương đương 20% dự báo cả năm của VCSC). VCSC đang xem xét lại các dự báo đối với VJC, và thực hiện thêm các đánh giá chi tiết.

Về mảng vận tải cốt lõi ghi nhận doanh thu đạt 19 nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước) trong quý 1/2026, nhờ được hỗ trợ bởi việc tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay và đà cải thiện hiệu quả vận hành. Đà tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu quốc tế (+24% so với cùng kỳ năm trước), qua đó bù đắp cho mức giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước của doanh thu trong nước và xu hướng đi ngang của doanh thu mảng phụ trợ.

Thông lượng hành khách đạt 7,2 triệu lượt (+5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hành khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt (+8% so với cùng kỳ năm trước). Hệ số tải đạt 85,0% (+5,0 điểm % so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu từ giao dịch bán và thuê lại tàu bay (SALB) đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (so với 0 đồng trong quý 1/2025 và 13,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2025). VCSC lưu ý rằng, riêng trong tháng 12/2025, VJC đã tiếp nhận 22 tàu bay, trong khi từ đầu năm 2026 đến nay, hãng đã nhận thêm 3 tàu bay A321neo, theo chia sẻ của ban lãnh đạo tại ĐHCĐ năm 2026.

Trong quý 1/2026, biên lợi nhuận ròng tăng 1,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước lên mức 4,8%. Dù biên lợi nhuận hoạt động giảm 45 bps so với cùng kỳ năm trước xuống mức 8.2%, lợi nhuận ròng vẫn được hỗ trợ bởi mức giảm 17% so với cùng kỳ năm trước của lãi/lỗ tài chính ròng.

Bên cạnh đó, VJC tiếp tục củng cố năng lực đội bay và các tiêu chuẩn an toàn trong dài hạn. Trong quý 1/2026, công ty đã ký hợp đồng đặt mua động cơ GTF trị giá 5,4 tỷ USD với Pratt & Whitney cho 44 tàu bay Airbus A320neo, đồng thời ký các thỏa thuận tài trợ vốn cho 6 tàu bay Boeing 737-8 (khoảng 965 triệu USD).

Ngoài ra, hãng cũng được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tái chứng nhận ISAGO cho hoạt động phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài đến năm 2028, qua đó đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.