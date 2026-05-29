Mô hình “Human + AI” có thể giúp năng lực nhân sự tăng lên 10 lần

Nếu mô hình Agentic Enterprise – doanh nghiệp tự vận hành - được nhân rộng trên quy mô toàn nền kinh tế, Việt Nam có thể hình thành một lực lượng lao động hoàn toàn mới với năng suất gấp nhiều lần…

Trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam – châu Á 2026 (Vietnam – Asia DX Summit 2026) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vừa tổ chức, ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, trong một bài tham luận của mình đã gây ấn tượng mạnh với nhận định mô hình Agentic Enterprise - doanh nghiệp tự vận hành 24/7 với sự cộng tác giữa con người và AI Agent, được xem là xu hướng đang tái định nghĩa cách doanh nghiệp vận hành và là chìa khóa góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm, tăng năng suất lao động bình quân 8,5%/năm và nâng tỷ trọng kinh tế số lên 30% GDP vào năm 2030, yêu cầu đặt ra cho nền kinh tế không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA

Theo ông Quang, chuyển đổi số mạnh mẽ của Chính phủ và Nhà nước đang tạo nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển. Ông Quang phân tích sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI Agent, đang mở ra một mô hình vận hành doanh nghiệp hoàn toàn mới: Agentic Enterprise – doanh nghiệp tự vận hành.

Trong mô hình này, mỗi vị trí trong doanh nghiệp đều có thể được hỗ trợ bởi một AI Agent có khả năng tự lập kế hoạch, xử lý tác vụ và phối hợp với các AI Agent khác để giải quyết công việc phức tạp. Khác với mô hình vận hành truyền thống phụ thuộc vào thời gian làm việc của con người, AI Agents có thể hoạt động liên tục 24/7, không giới hạn bởi ca làm việc, cuối tuần hay ngày lễ.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể duy trì trạng thái “doanh nghiệp không ngủ”, tức là luôn vận hành - luôn phản hồi - luôn tạo ra giá trị. Bên cạnh đó, khi mô hình “Human + AI” được triển khai, năng lực của mỗi nhân sự có thể tăng lên ít nhất 10 lần. Điều này đồng nghĩa một doanh nghiệp chỉ có 10 người nhưng vận hành theo mô hình Agentic Enterprise hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả tương đương doanh nghiệp 100 người theo cách truyền thống.

“Nếu mô hình Agentic Enterprise được nhân rộng trên quy mô toàn nền kinh tế, Việt Nam có thể hình thành một lực lượng lao động hoàn toàn mới với năng suất gấp nhiều lần, từ đó, tạo ra lượng giá trị và của cải vật chất vượt trội. Khi đó, mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số hoàn toàn khả thi”, vị Tổng Giám đốc MISA nhận định.

Nếu trước đây một doanh nghiệp muốn xử lý khối lượng công việc lớn hơn thường phải tăng thêm nhân sự, thì với AI Agent, cùng một đội ngũ có thể đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần. Đây là điểm khác biệt quan trọng: AI không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp làm được nhiều việc hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn với cùng nguồn lực.

Lấy ví dụ từ thực tế triển khai tại chính doanh nghiệp mình, ông Quang cho biết AI Agent đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong vận hành. Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, AI Agent có thể hỗ trợ từ 70% đến 100% khối lượng công việc ở một số khâu như phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình và kiểm thử. Nhờ đó, thời gian phát triển sản phẩm mới có thể được rút ngắn từ 3–6 tháng xuống còn 1–2 tháng.

Trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, AI Support Agent đang xử lý tự động khoảng 70% yêu cầu hỗ trợ. Số lượng yêu cầu được xử lý mỗi ngày tăng từ khoảng 6.000 lên hơn 18.000, tương đương mức tăng năng suất gấp 3 lần. Ở khối back-office, AI Agent cũng cho thấy hiệu quả nổi bật. Với nghiệp vụ xử lý hồ sơ nhân sự, thời gian xử lý có thể giảm từ khoảng 1 giờ xuống còn 5 phút.

Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy Đào Quang Bính chia sẻ với ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA về bộ giải pháp AI Made in Vietnam Askonomy dành cho doanh nghiệp và tổ chức - Ảnh Việt Dũng.

Trong kế toán, việc xử lý hóa đơn được rút ngắn từ khoảng 8 giờ xuống còn 30 phút nhờ AI tự động kiểm tra, trích xuất, đối chiếu và đồng bộ dữ liệu. Các kết quả này cho thấy AI Agent không còn là công nghệ thử nghiệm, mà đã trở thành một công cụ thực tiễn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành và gia tăng năng suất lao động.

Không chỉ được kiểm chứng trong nội bộ, mô hình ứng dụng AI Agent cũng đang mang lại kết quả tích cực cho khách hàng ở nhiều lĩnh vực. Một doanh nghiệp bán đồ uống sau khi ứng dụng AI vào bán hàng trực tuyến đã tăng số lượng đơn hàng gấp 3 lần chỉ sau một quý. Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở đào tạo ghi nhận số lượng tuyển sinh tăng 3,5 lần nhờ AI hỗ trợ tư vấn và chăm sóc học viên.

Điểm cốt lõi của các case study này là AI được ứng dụng vào đúng bài toán vận hành của doanh nghiệp, với quy trình thật và kết quả thật. Đây là nền tảng để doanh nghiệp không chỉ tối ưu chi phí, mà quan trọng hơn là mở rộng năng lực phục vụ, tăng quy mô hoạt động và tạo thêm giá trị kinh tế.

“Mỗi doanh nghiệp Việt Nam, dù lớn hay nhỏ đều có thể trở thành một Agentic Enterprise. Khi đó, con người sẽ được giải phóng khỏi các tác vụ lặp lại để tập trung vào chiến lược, sáng tạo và tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng để hiện thực hóa mô hình doanh nghiệp 01 người vận hành mà Nghị quyết số 86/NQ-CP về “Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo” đã được Chính phủ ban hành”, Tổng Giám đốc MISA nhìn nhận.