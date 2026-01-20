Tết 2026 thêm vui với những hương vị quen mà lạ từ Perfetti Van Melle

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Khánh Huyền
20/01/2026, 15:00
Perfetti Van Melle giới thiệu bộ sưu tập quà Tết với thông điệp “Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà” với những giá trị truyền thống, những vị kẹo quen được làm mới bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn để thắt chặt kết nối nhiều thế hệ.
Nhắc đến Perfetti Van Melle, không thể không nhắc đến những vị kẹo huyền thoại gắn liền với “ký ức ngọt ngào” của nhiều gia đình Việt như Alpenliebe Sữa Caramen, Dâu Kem, hay vị kẹo sáng tạo đậm “DNA Việt” như Muối ớt cùng nhiều vị kẹo của loạt thương hiệu Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos, Golia.
Hướng về giá trị truyền thống của ngày Tết Việt, mùa Tết năm nay, Alpenliebe lan tỏa thông điệp “Yêu thương về nhà”, Chupa Chups gửi gắm lời chúc “May mắn đầu năm”, và Mentos mang đến tinh thần “Phấn khởi du xuân”.
Tết 2026, Alpenliebe ra mắt phiên bản Alpenliebe Caramel & Milk kẹo mềm, biến tấu từ dòng caramel đặc trưng với chất kẹo mềm dẻo tan chảy khi thưởng thức. Với người mê trái cây, kẹo Alpenliebe Kem Quả Mọng, Dưa hấu & Cam không thể thiếu trong mùa Tết Bính Ngọ 2026 này.
Alpenliebe Dưa hay Dứa là một điểm nhấn đầy mới mẻ và thú vị cho mùa lễ hội năm nay khi được sáng tạo trên concept “xé túi mù” đang “on trend”. Ăn kẹo không chỉ đơn giản là thưởng thức vị kẹo mà còn thôi thúc, đầy bất ngờ, tò mò, thêm vui, thêm hứng khởi những ngày đầu năm mới.
Đặc biệt, những fan trung thành của dòng kẹo nổi tiếng Alpenliebe Jelly “Bùng vị trái cây, mềm dai nhai đã” Tết này hẳn sẽ bùng nổ trải nghiệm khi có đến 3 phiên bản mới được ra mắt: Biển xanh long lanh - Tím đào - Tím nho. Màu sắc phiên bản nào cũng rực rỡ, sinh động, tươi vui với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh, cảm giác mềm dai nhai đã, bùng nổ vị trái cây, rất thích hợp để khai vị trong những khoảnh khắc gặp mặt, trò chuyện đầu năm cho một mùa Tết đầy tích cực, tươi mới.
Năm Bính Ngọ 2026 là năm của những chú Ngựa mạnh mẽ, bền bỉ. Theo Ngũ hành trong văn hóa Á Đông, Ngựa thuộc hành hỏa, biểu thị cho nguồn năng lượng luôn dồi dào, tinh thần “bất khả chiến bại”. Năm mới, người Việt thường chúc nhau “Mã đáo thành công” thay lời chúc hành trình cả năm suôn sẻ, thành công.
Những năm gần đây, Tết với người Việt không chỉ là tinh thần “ăn Tết” mà dần ưu tiên trải nghiệm, chia sẻ và kết nối cảm xúc. Hơn 30 năm đồng hành trong hành trình lưu giữ “ký ức ngọt ngào” của người Việt, Perfetti Van Melle không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và hòa nhập văn hóa bản địa, từ đó, không chỉ sáng tạo những hương vị kẹo đậm chất Việt mà ngay cả trong từng thiết kế bao bì cũng thể hiện sự thấu hiểu bản sắc sâu sắc.
Mùa Tết Bính Ngọ 2026, Perfetti Van Melle ra mắt những bộ quà Tết mang tính tương tác và trải nghiệm cao. Hộp Quà Chupa Chups Gieo quẻ mang đậm nét văn hóa cầu may đầu năm của người Việt. Mỗi hộp chứa 15 “thẻ” và 15 lời chúc. May mắn hơn, bạn còn có thể tìm thấy những chiếc “thẻ ngựa đỏ” - "sít rít" siêu quý hiếm mang theo nhiều điều bất ngờ thú vị. Dành tặng nhau Hộp quà Chupa Chups Gieo quẻ, chúng ta trao nhau những niềm vui nhỏ, những khởi đầu tốt đẹp, những điều hứng khởi mới, như một cách quan tâm, như lời chúc ý nhị chúng ta dành cho nhau.
Lấy cảm hứng từ lịch Tết truyền thống, Hộp Quà Tết Hạnh Phúc gồm nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn là một lời chúc đầu năm cùng mỗi loại kẹo mang ý nghĩa riêng, phù hợp cả với gia đình nhiều thế hệ từ ông bà, bố mẹ đến trẻ nhỏ. Chỉ trong một Hộp Quà, cả 4 thế hệ trong một gia đình có thể tương tác, trải nghiệm cùng nhau, và bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào cũng có thể tìm thấy “vị ngọt dành riêng cho mình”. Trong những ngày đầu năm chậm rãi, khi cả gia đình cùng được nghỉ ngơi bên nhau, những chiếc kẹo góp phần làm đầy, trọn hơn khoảnh khắc sum vầy.
Hộp Quà Sum Vầy như đưa chúng ta quay ngược thời gian. Những vị kẹo Perfetti Van Melle được nhiều người Việt yêu thích xuất hiện trong diện mạo chiếc hộp đỏ lục giác - những hộp mứt Tết truyền thống huyền thoại xưa. Như một lời nhắc nhớ về những giá trị truyền thống, về nét đẹp văn hoá Tết Việt nhưng không vì thế mà Hộp Quà Sum Vầy tạo cảm giác cũ kỹ, ngược lại, những vị kẹo sáng tạo mới bên trong hộp quà lại là sự kế thừa, phát huy giúp gìn giữ và lan toả những giá trị văn hoá Việt, tinh thần Việt.
Các set Quà Tết Perfetti Van Melle có mức giá hợp lý, phù hợp nhiều nhu cầu biếu tặng khác nhau. Mỗi set quà đều là một thông điệp được gửi trao từ Perfetti Van Melle đến người tặng và người nhận, hơn cả lời chúc “Mã đáo thành công” là mong muốn mang đến niềm vui, sự gắn kết cho cả gia đình, là chất xúc tác ngọt ngào cho niềm vui sum họp.
Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng tại các thành phố lớn, những mặt hàng đồ khô, đồ trang trí, đặc biệt là bánh mứt kẹo đã được bày bán ngập tràn tại các siêu thị và trên khắp các phố phường...
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội…
Những ngày gần đây, cam canh, cam Cao Phong, cam sành, bưởi diễn, roi đường… “đua nhau” phủ kín thị trường trái cây Việt. Để phục vụ nhu cầu đón Tết, nhiều sản phẩm độc lạ cũng được chào bán, như chuối hình bàn tay Phật, dưa hấu thỏi vàng…
Sự gắn bó của người dùng với những ký ức giản đơn của nửa đầu thập niên 2010 có thể được xem như một tín hiệu rõ ràng về điều người tiêu dùng tìm kiếm trong năm 2026: nhiều niềm vui hơn, ít trau chuốt hơn và bớt phân mảnh hơn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: