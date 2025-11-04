Thứ Ba, 04/11/2025

Dân sinh

Thách thức lớn của ngành y tế Việt Nam: Thiếu điều dưỡng

Châu Anh

04/11/2025, 15:07

Việt Nam hiện có khoảng 140.000 đến 150.000 điều dưỡng, tương ứng 14 đến 15 điều dưỡng trên 10.000 dân. Tỷ lệ này đang thuộc nhóm thấp của ASEAN. Trong khi đó, con số này ở các nước trong khu vực và trên thế giới cao hơn rất nhiều...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, hiện nay, đội ngũ điều dưỡng đang giữ vai trò then chốt trong hệ thống y tế Việt Nam, từ tuyến xã, phường đến các bệnh viện tuyến cuối.

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt điều dưỡng cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng chuyên môn so với yêu cầu thực tế và so với mặt bằng chung của khu vực cũng như thế giới.

Việt Nam hiện có khoảng 140.000 đến 150.000 điều dưỡng, tương ứng 14 đến 15 điều dưỡng trên 10.000 dân. Tỷ lệ này đang thuộc nhóm thấp của ASEAN. Trong khi đó, con số này ở các nước trong khu vực và trên thế giới cao hơn rất nhiều.

Thái Lan khoảng 20–25 điều dưỡng trên 10.000 dân; Malaysia khoảng 30–35; Singapore trên 70; các nước OECD trung bình từ 80 đến 120 điều dưỡng trên 10.000 dân.

Theo khảo sát gần đây của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trung bình một điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực phải chăm sóc từ 3 - 4 người bệnh trong cùng một ca trực.

Trong khi đó, tại nhiều nước phát triển như Hoa Kỳ, Australia hay các nước châu Âu, tỷ lệ này thường chỉ từ 1 điều dưỡng cho 1 - 2 người bệnh, tùy theo mức độ nặng. Tỷ lệ thấp hơn giúp điều dưỡng có đủ thời gian theo dõi sát diễn biến, chăm sóc toàn diện và phòng ngừa sự cố y khoa.

Tại các quốc gia phát triển, phần lớn điều dưỡng có trình độ đại học trở lên. Tại Australia có gần 23% điều dưỡng tốt nghiệp sau đại học, tại Mỹ con số này khoảng 20%.

Nhiều nước ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Philippines đã có hệ thống đào tạo chuyên sâu và điều dưỡng thực hành nâng cao phát triển mạnh. 

Tại Việt Nam điều dưỡng cao đẳng chiếm gần 50%, đại học khoảng 38–40%, điều dưỡng sau đại học còn rất thấp, chỉ khoảng dưới 2%. 

Hiện nhiều trường đã chủ động đổi mới chương trình, tiếp cận chuẩn năng lực khu vực ASEAN và từng bước hội nhập quốc tế.

TS Vương Ánh Dương cho rằng, để phát triển đội ngũ điều dưỡng cả về số lượng và chất lượng, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ và lâu dài, có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành và địa phương.

Thứ nhất, về nhân lực, cần xác định rõ khối lượng và tính đặc thù của công việc điều dưỡng để xây dựng định mức và vị trí việc làm phù hợp, làm cơ sở tăng cường tuyển dụng và bố trí đủ điều dưỡng tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ưu tiên bảo đảm đủ điều dưỡng tại các khoa trọng điểm như hồi sức tích cực, cấp cứu, sơ sinh, lão khoa… tiến tới thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện mà không phải huy động sự hỗ trợ của người nhà.

Cùng với đó, tiếp tục chuẩn hóa trình độ đào tạo theo hướng nâng chuẩn và chuyên sâu; khuyến khích điều dưỡng học liên thông lên đại học, sau đại học và thúc đẩy đào tạo chuyên khoa sâu.

Thứ hai, về năng lực và quản lý nghề nghiệp, cần nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị điều dưỡng ở các cấp; tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, đạo đức nghề nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc người bệnh.

Thứ ba, về chính sách và điều kiện làm việc, đây là yếu tố then chốt để giữ chân và tạo động lực cho điều dưỡng. Cần tiếp tục cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi và phúc lợi phù hợp với tính chất đặc thù nghề nghiệp; đồng thời đầu tư xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt tại các khoa có áp lực cao và vùng khó khăn.

Việc bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần sẽ giúp điều dưỡng yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài.

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều vấn đề nóng về y tế

09:39, 03/11/2025

09:39, 03/11/2025

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều vấn đề nóng về y tế

Cần có giải pháp mạnh mẽ để cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế

16:20, 30/10/2025

16:20, 30/10/2025

Cần có giải pháp mạnh mẽ để cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế

Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 198 hợp tác phát triển nhân lực y tế chất lượng cao

13:09, 30/10/2025

13:09, 30/10/2025

Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 198 hợp tác phát triển nhân lực y tế chất lượng cao

Tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) quy định thêm phương thức thông báo thi hành án bằng phương tiện điện tử nhằm giải quyết khó khăn, giảm thiểu chi phí và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là trong các vụ đại án...

Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo một hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng thống nhất, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…

Bộ Nội vụ đề xuất chính sách tiền lương phù hợp khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Bộ Nội vụ đề xuất chính sách tiền lương phù hợp khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu phù hợp, tính khả thi và đề xuất chính sách tiền lương, thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng ngân sách của nhà nước...

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đề xuất nâng mức giá trị tài sản phải kê khai

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đề xuất nâng mức giá trị tài sản phải kê khai

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng điều chỉnh nâng mức kê khai giá trị tài sản thu nhập từ 50 triệu lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá, tài sản khác và nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng...

Nhiều tổ chức phối hợp bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ tổn thương

Nhiều tổ chức phối hợp bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ tổn thương

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với 7 tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng quy chế phối hợp nhằm bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công với hình thức đa dạng, nội dung xuyên suốt...

1

Tháo gỡ hàng nghìn kiến nghị, vướng mắc về đất đai tại 34 địa phương

Chính sách

2

Warren Buffett có thể đã bán thêm cổ phiếu Apple

Thế giới

3

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Tiêu điểm

4

Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

Dân sinh

5

Khi dòng người - dòng vốn cùng dịch chuyển: “Nam tiến” không chỉ là xu hướng đầu tư

Bất động sản

