TP.Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều vấn đề nóng về y tế

Đại diện Sở Y tế Thành phố đề xuất Bộ Y tế tiếp tục phân cấp cấp phép nhập khẩu thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt sau 01/7/2025. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn để Thành phố giải quyết chi phí vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2023 và năm 2024...

Đoàn công tác Bộ Y tế Vũ vừa có buổi làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh về công tác y tế trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, TP.Hồ Chí Minh đã nỗ lực sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế sau hợp nhất.

Hiện trên địa bàn Thành phố có 164 Bệnh viện, 38 Trung tâm Y tế khu vực, 168 Trạm Y tế tương đương các phường xã mới, 296 điểm y tế, 5 Trung tâm không giường bệnh, 110 Trung tâm Bảo trợ xã hội, cùng 1.000 hệ thống phòng khám chuyên khoa, đa khoa và gần 16.000 cơ sơ kinh doanh dược và nhà thuốc, tổng số giường bệnh của TP.Hồ Chí Minh là gần 50.000 giường…

Tại buổi làm việc nêu trên, ngành y tế TP.Hồ Chí Minh đã chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất Bộ Y tế một số nội dung như: Cập nhật danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng (P), các cơ sở tiêm chủng (X) được xác định trong danh sách mới sẽ được cấp tài khoản mới để sử dụng trong Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS).

Kiến nghị xây dựng quy chế hỗ trợ chuyên môn bắt buộc giữa tuyến trên và tuyến cơ sở. Theo đó sẽ rà soát, sửa đổi quy định chuyển tuyến, giao quyền cho bác sĩ y tế cơ sở quyết định chuyển hợp lý; tăng tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế khi người dân đăng ký và khám tại trạm y tế, nhằm giảm tình trạng vượt tuyến không cần thiết.

Thành phố cũng đề xuất Bộ Y tế tiếp tục phân cấp cấp phép nhập khẩu thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt sau 01/7/2025. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn để Thành phố giải quyết chi phí vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2023 và năm 2024; Đề xuất quy định về việc chỉ định xét nghiệm trước cho 1 số bệnh mạn tính; Bổ sung quy định hướng dẫn chi tiết cho hoạt động khám chữa bệnh tại nhà; Quy định các cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bệnh viện cấp chuyên sâu được liên thông danh mục kỹ thuật, giá thu và thanh toán BHYT…

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho biết, sau 3 tháng sáp nhập, mặc dù ngành y tế Thành phố đã ghi nhận được nhiều thành quả như: đảm bảo công tác phòng chống dịch, khống chế các ổ dịch, triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đi đầu trong chuyển đổi số trong khám chữa bệnh....

Tuy nhiên, ngành y tế cũng gặp không ít khó khăn cần sự hỗ trợ, chỉ đạo của Bộ Y tế như: hướng dẫn kiện toàn mô hình y tế theo chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số trong ngành y tế....

Thành phố là trung tâm y tế khu vực phía nam có nhiều điều kiện vượt trội nhưng cần sự quan tâm hỗ trợ từ Bộ Y tế để phát triển đồng đều, nhất là khi Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” ra đời đã mở ra nhiều ưu thế cho ngành y tế.

Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy kỳ vọng sự chung tay của Bộ Y tế tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho TP.Hồ Chí Minh sẽ sớm cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết 72, đặt con người vào trung tâm của phát triển, lấy sức khỏe nhân dân làm thước đo của tiến bộ xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của ngành y tế Thành phố; ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị và cho biết sẽ giao các đơn vị chuyên môn của Bộ cùng phối hợp, trao đổi, nghiên cứu tháo gỡ.