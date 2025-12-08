Tháng 11/2025: Giá trị giao dịch bình quân trên UPCoM tăng 13,08% so với tháng trước

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Hà Anh
08/12/2025, 08:54
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường UPCoM tháng 11/2025 ghi nhận xu hướng tăng điểm của chỉ số.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 35,79 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 19,76% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 796,6 tỷ đồng/phiên, tăng 13,08%.
Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng hơn 7 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 16,92 triệu cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị mua vào 377,3 tỷ đồng và giá trị bán ra hơn 1,67 nghìn tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1,29 nghìn tỷ đồng.
Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tích cực, tăng gấp 2,5 lần so với tháng 10 với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt 492,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 120,5 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 372 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng hơn 251.5 tỷ đồng trong tháng.
Trong tháng 11/2025, HNX đưa vào giao dịch cổ phiếu của 2 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 5 doanh nghiệp, trong đó 3 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch để chuyển niêm yết lên HOSE và 2 doanh nghiệp bị hủy đăng ký giao dịch theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.
Tại phiên giao dịch cuối tháng 11/2025, thị trường UPCoM có 878 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 0,81% so với tháng trước.
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.
Đồng yên Nhật Bản đang ở trong một thời kỳ giảm giá sâu, đặt ra những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường tài chính toàn cầu và cả nền kinh tế nước này...
Quỹ PYN Elite ghi nhận giảm 5,8%, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại, chủ yếu do diễn biến giá cổ phiếu Sacombank (STB).
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: