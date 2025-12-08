Tháng 11/2025: Giá trị giao dịch bình quân trên UPCoM tăng 13,08% so với tháng trước

Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường UPCoM tháng 11/2025 ghi nhận xu hướng tăng điểm của chỉ số.

Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 35,79 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 19,76% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 796,6 tỷ đồng/phiên, tăng 13,08%.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng hơn 7 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 16,92 triệu cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị mua vào 377,3 tỷ đồng và giá trị bán ra hơn 1,67 nghìn tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1,29 nghìn tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tích cực, tăng gấp 2,5 lần so với tháng 10 với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt 492,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 120,5 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 372 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng hơn 251.5 tỷ đồng trong tháng.

Trong tháng 11/2025, HNX đưa vào giao dịch cổ phiếu của 2 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 5 doanh nghiệp, trong đó 3 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch để chuyển niêm yết lên HOSE và 2 doanh nghiệp bị hủy đăng ký giao dịch theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 11/2025, thị trường UPCoM có 878 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 0,81% so với tháng trước.