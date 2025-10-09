Tháng 9/2025, giá trị giao dịch trên UPCoM giảm 48%

Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 9 đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo thị trường UPCoM trong tháng 9/2025 ghi nhận xu hướng giảm của chỉ số và thanh khoản.

Cụ thể: chỉ số UPCoM-Index kết thúc tháng tại phiên ngày 30/9/2025 đạt 110,01 điểm, giảm 0,99 điểm so với mức 111 điểm cuối tháng 8/2025.

Khối lượng giao dịch bình quân đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 797,28 tỷ đồng/phiên, giảm 47,0% so với mức 1.504,83 tỷ đồng/phiên của tháng 8/2025.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2025 tiếp tục ghi nhận trạng thái bán ròng, với khối lượng mua vào đạt hơn 8,06 triệu cổ phiếu và bán ra đạt gần 32 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 280,3 tỷ đồng trong khi giá trị bán ra lên tới 823,07 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng hơn 542,8 tỷ đồng trong tháng.

Tổng giá trị giao dịch tự doanh trên thị trường UPCoM trong tháng 9/2025 đạt 568,83 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 200,8 tỷ đồng của tháng 8/2025. Trong đó, giá trị mua vào đạt 139,76 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 429,06 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng 289,3 tỷ đồng trong tháng.

Thị trường UPCoM trong tháng 9/2025 ghi nhận 02 doanh nghiệp mới đăng ký giao dịch và 05 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch.

Tính đến ngày 30/9/2025, toàn thị trường có 883 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa bình quân toàn thị trường trong tháng đạt khoảng 1.450 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với mức 1.345 nghìn tỷ đồng của tháng trước.