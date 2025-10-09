Tháng 9/2025, giá trị giao dịch trên UPCoM giảm 48%

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Hà Anh
09/10/2025, 16:18
Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 9 đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo thị trường UPCoM trong tháng 9/2025 ghi nhận xu hướng giảm của chỉ số và thanh khoản.
Cụ thể: chỉ số UPCoM-Index kết thúc tháng tại phiên ngày 30/9/2025 đạt 110,01 điểm, giảm 0,99 điểm so với mức 111 điểm cuối tháng 8/2025.
Khối lượng giao dịch bình quân đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 797,28 tỷ đồng/phiên, giảm 47,0% so với mức 1.504,83 tỷ đồng/phiên của tháng 8/2025.
Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2025 tiếp tục ghi nhận trạng thái bán ròng, với khối lượng mua vào đạt hơn 8,06 triệu cổ phiếu và bán ra đạt gần 32 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 280,3 tỷ đồng trong khi giá trị bán ra lên tới 823,07 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng hơn 542,8 tỷ đồng trong tháng.
Tổng giá trị giao dịch tự doanh trên thị trường UPCoM trong tháng 9/2025 đạt 568,83 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 200,8 tỷ đồng của tháng 8/2025. Trong đó, giá trị mua vào đạt 139,76 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 429,06 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng 289,3 tỷ đồng trong tháng.
Thị trường UPCoM trong tháng 9/2025 ghi nhận 02 doanh nghiệp mới đăng ký giao dịch và 05 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch.
Tính đến ngày 30/9/2025, toàn thị trường có 883 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa bình quân toàn thị trường trong tháng đạt khoảng 1.450 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với mức 1.345 nghìn tỷ đồng của tháng trước.
14:02, 07/10/2025
Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu Tập đoàn Tether, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, tạo kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước...
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vừa lên tiếng cảnh báo về khả năng thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh giảm mạnh...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay mạnh lên đáng kể, hỗ trợ nhóm Vin vốn đã khỏe từ sáng. Sự cộng hưởng hiếm hoi của hai nhóm dẫn dắt này giúp VN-Index lấy lại độ cao đầu phiên sáng và “chắc chân” trên ngưỡng 1700 điểm. Duy chỉ có dòng tiền lại chưa bùng nổ tương xứng.
Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang giao dịch với mức định giá khá hợp lý, khoảng 13 lần P/E dự phóng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: