Khẳng định vị thế, tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ di sản văn hóa nhân loại
Chu Khôi
26/02/2026, 18:47
Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 được tổ chức tại Cung Trúc Lâm và mang ý nghĩa đặc biệt khi là mùa hội đầu tiên sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới...
Ngày 26/2/2026 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong cơn mưa xuân nặng hạt, hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách thập phương vẫn nô nức đổ về non thiêng Yên Tử dự Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026, dâng hương cầu bình an, tài lộc cho năm mới. Lễ hội Xuân Yên Tử không chỉ là sự kiện tâm linh mở đầu năm mới, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa di sản hòa vào nhịp sống đương đại, lan tỏa giá trị truyền thống tới cộng đồng trong nước và quốc tế.
Lễ khai hội năm nay được tổ
chức tại Cung Trúc Lâm và mang ý nghĩa đặc biệt khi là mùa hội đầu tiên sau khi
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được
UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới. Đây cũng là kỳ lễ hội có quy
mô lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình bảo
tồn và phát huy giá trị di sản.
Tham dự lễ khai hội có lãnh đạo tỉnh Quảng
Ninh, đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
DẤU MỐC MỚI CỦA DI SẢN THẾ
GIỚI GIỮA MƯA XUÂN NON THIÊNG
Trước giờ khai hội, không
gian dưới chân núi rộn ràng với các màn múa rồng lân, trình diễn nhạc cụ dân tộc,
trò chơi dân gian và giới thiệu văn hóa ẩm thực của đồng bào Dao Thanh Y. Những
hoạt động này không chỉ tạo không khí tưng bừng ngày xuân mà còn góp phần gắn kết
cộng đồng, giúp du khách vừa hành hương chiêm bái vừa thưởng thức các giá trị
văn hóa truyền thống đặc sắc. Mở đầu chương trình là nghi thức rước kiệu trang
nghiêm, thể hiện lòng thành kính hướng về tiền nhân và chư Phật.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ
tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Hội Xuân Yên Tử là nét đẹp
văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Lễ hội không chỉ khởi động cho một năm
phát huy mạnh mẽ giá trị khu di tích, mà còn khẳng định vị thế, tầm vóc của Yên
Tử trên bản đồ di sản văn hóa nhân loại. Cùng với niềm tự hào là trách nhiệm
cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý, bảo tồn đời sống tâm linh, tín ngưỡng
và không gian văn hóa di sản; phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với bảo tồn
bền vững.
Phát biểu tại sự kiện, ông
Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, khẳng định Yên Tử gắn liền
với tên tuổi và sự nghiệp của Trần Nhân Tông. Hơn bảy thế kỷ trước, sau hai lần
lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại giặc Nguyên - Mông, vị vua anh minh đã rời
ngai vàng lên Yên Tử tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòngthiền mang đậm
bản sắc dân tộc, đề cao tư tưởng “nhập thế”, hòa đạo với đời, lấy phụng sự nhân
sinh và đất nước làm phương châm hành đạo. Chính sự tiếp nối bền bỉ ấy đã làm
nên sức sống trường tồn của Yên Tử, nơi giá trị tâm linh hòa quyện cùng tinh thần
dân tộc Việt Nam.
Sau diễn văn khai hội, Ban
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì nghi thức chúc phúc
đầu năm, gửi lời cầu lộc, cầu bình an và thịnh vượng tới nhân dân. Kết thúc phần
nghi lễ, đoàn đại biểu và đông đảo phật tử hành hương leo núi chiêm bái hệ thống
chùa, am, tháp cổ, tìm về chốn tĩnh tại giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Không chỉ đổi mới trong
nghệ thuật trình diễn, công nghệ còn được ứng dụng trực tiếp vào công tác quản
lý. Trước dự báo lượng khách tăng mạnh sau khi được UNESCO ghi danh, tỉnh Quảng
Ninh đã lắp đặt hệ thống camera AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di
tích. Hệ thống này giúp kiểm soát lưu lượng, tăng cường an ninh và hỗ trợ điều
phối khi phát sinh tình huống, góp phần bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn
minh.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG PHONG PHÚ TRONG MÙA HỘI
Ngay trong ngày khai hội
Xuân 2026, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách đã hành hương về Yên
Tử. Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút
hàng vạn người tìm về vùng đất Phật linh thiêng để chiêm bái, vãn cảnh đầu năm.
Trong những ngày đầu xuân,
dù mưa phùn và sương mù dày đặc bao phủ núi rừng, dòng người hành hương vẫn
kiên trì vượt từng bậc đá, men theo những con đường phủ sương để tìm về chốn Tổ,
nơi khởi nguồn Thiền phái Trúc Lâm, gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn cho năm
mới. Sức hút của Yên Tử thể hiện rõ qua lượng khách tăng đột biến. Chỉ trong 9
ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14-22/2/2026), Khu di tích và danh thắng Yên Tử đã
đón khoảng 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm với nghi thức rước kiệu, gióng trống khai hội, dâng hương cầu quốc thái dân an, mùa lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động phong phú như triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; hội chợ OCOP và liên hoan ẩm thực với hơn 100 gian hàng; khóa tu “Yên Tử – suối nguồn tuệ giác” quy mô 3.000 người; không gian trải nghiệm “Xuân di sản - Tết làng Nương” cùng các hoạt động văn hóa dân gian.
Các sự kiện
được thiết kế theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh, giá trị di sản
và trải nghiệm du lịch hiện đại, phản ánh sự chuyển dịch từ tổ chức lễ hội đơn
thuần sang kiến tạo hệ sinh thái văn hóa – du lịch có chiều sâu.
Quần thể di tích Yên Tử là
sự hòa quyện giữa kiến trúc cổ kính và thiên nhiên kỳ vĩ. Những công trình như
chùa Đồng trên đỉnh núi linh thiêng, chùa Hoa Yên - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông
từng trụ trì, hay tháp Huệ Quang lưu giữ xá lị… đều toát lên vẻ mộc mạc, thanh
tịnh giữa rừng trúc, rừng mai và những hàng tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mỗi
độ xuân về, hành trình lên Yên Tử không chỉ là chuyến du xuân mà còn là cuộc
tìm về cội nguồn tâm linh và giá trị văn hóa dân tộc.
Đặc biệt, nhằm tri ân nhân
dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đồng hành trong quá trình bảo vệ, gìn giữ
và đưa Yên Tử trở thành Di sản văn hóa thế giới, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng
Ninh đã ban hành Nghị quyết 101/2026/NQ-HĐND, quyết nghị miễn 100% vé tham quan
danh lam thắng cảnh Yên Tử từ năm 2026 đến hết năm 2028 (không bao gồm vé cáp
treo). Bên cạnh đó, khu di tích còn miễn phí trông giữ ô tô, xe máy tại bến xe
Hạ Kiệu đến hết năm 2026; mua bảo hiểm cho toàn bộ du khách và lắp đặt hệ thống
AI nhận diện tự động người ra vào.
Lễ hội Xuân Yên Tử 2026: Dấu mốc lịch sử của Di sản văn hóa thế giới
10:53, 11/02/2026
Quảng Ninh thành lập Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử
16:14, 05/11/2025
Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri Thủ đô về các trụ cột phát triển
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri Thủ đô, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến đối ngoại, giáo dục, môi trường, khoa học – công nghệ, nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định chính trị – xã hội như điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Nghiên cứu cơ chế đặc thù về nhân lực cho cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị nghiên cứu đề xuất thêm cơ chế đặc thù để tạo điều kiện, thu hút cán bộ làm việc, gắn bó lâu dài khi cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân...
Hà Nội tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh lớp 11 và 12
Việc khảo sát nhằm rà soát, đánh giá chất lượng học sinh lớp 11, 12, giúp các cơ quan quản lý giáo dục, các trường có biện pháp kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy - học, đồng thời tổ chức tốt việc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12...
Bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Chính phủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động, quy định Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương…
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong 2026
Bộ Xây dựng vừa thông tin về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, trong đó, đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: