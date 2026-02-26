Nghiên cứu cơ chế đặc thù về nhân lực cho cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị nghiên cứu đề xuất thêm cơ chế đặc thù để tạo điều kiện, thu hút cán bộ làm việc, gắn bó lâu dài khi cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân...

Tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đã chủ trì cuộc họp bàn về vấn đề nhân lực làm việc tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết đơn vị cử luân phiên tối thiểu 1/3 nhân lực cần thiết vận hành cơ sở 2 có trình độ chuyên môn cao xuống làm nòng cốt. Hiện tại, có 620 viên chức, người lao động đăng ký xuống làm việc tại cơ sở 2 giai đoạn 1.

Bệnh viện thành lập Hội đồng xét tuyển nhân lực, đến ngày 24/2/2026 đã hoàn tất thủ tục tuyển dụng 878 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y và triển khai phương án đào tạo đối với từng chuyên môn, theo chuyên khoa cụ thể. Cùng với đó đó, bệnh viện xây dựng kế hoạch tuyển dụng hơn 200 nhân lực khối hành chính, hậu cần để đáp ứng yêu cầu vận hành.

Đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã xây dựng Đề án vị trí việc làm phân khai theo số giường kế hoạch được giao, gắn với cơ cấu tổ chức cơ sở 2, gồm 12 bộ phận chuyên môn và 10 phòng chức năng hỗ trợ. Bệnh viện đã lên phương án và hoàn tất tuyển dụng nhân lực theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 2026-2027 với 300 giường, số nhân lực dự kiến 483 người, đã tuyển dụng được 215 người. Trong thời gian này sẽ luân chuyển, điều chuyển 401 người từ cơ sở 1 đến cơ sở 2. Bệnh viện đã làm việc với các địa phương, đơn vị nhà trường về tuyển dụng nhân lực, chủ động các phương án đưa, đón nhân viên, đăng ký hành nghề và đào tạo cán bộ phục vụ vận hành cơ sở 2 trong thời gian tới.

Bộ Y tế họp bàn về vấn đề nhân lực cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của hai bệnh viện về phương án nhân lực cũng như các nội dung liên quan, sẵn sàng đưa cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị hai bệnh viện khẩn trương chủ động xây dựng Đề án vị trí việc làm, kế hoạch số lượng nhân lực làm việc và cơ cấu, chức danh nghề nghiệp tại cơ sở 2 đầy đủ, chi tiết, phù hợp với kế hoạch nguồn nhân lực theo lộ trình, giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, vật tư y tế. Đồng thời, xây dựng phương án nhân sự phải có danh sách dự kiến luân phiên cụ thể để triển khai tại cơ sở 2.

Thứ trưởng cũng yêu cầu hai bệnh viện thực hiện rà soát, xây dựng phương án, đề xuất bổ sung lãnh đạo cấp phó, người đứng đầu để bảo đảm cho công tác điều hành cơ sở 2.

Với cán bộ luân chuyển phải có kế hoạch, thời gian, vị trí luân chuyển cụ thể, rõ ràng. Tổ chức Công đoàn cần có giải pháp gặp gỡ, chia sẻ động viên để cán bộ yên tâm làm việc, tiếp nhận vị trí công tác. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xin thôi việc, bỏ việc, ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, nhân lực là cốt lõi cho sự vận hành cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Do đó, ông đề nghị hai đơn vị cùng các Cục, Vụ liên quan nghiên cứu đề xuất thêm cơ chế đặc thù để tạo điều kiện, thu hút cán bộ làm việc, gắn bó lâu dài, góp phần chung vào sự ổn định, vững mạnh khi cơ sở 2 của hai bệnh viện đi vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.