Trang chủ Dân sinh

Bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Thu Hằng

26/02/2026, 14:13

Chính phủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động, quy định Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đã giao nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa.

Trong Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết 30/NQ-CP, Chính phủ nêu định hướng để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 80-NQ/TW.

Trong nhóm nhiệm vụ này, có nội dung quy định Ngày Văn hóa Việt Namngười lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 112 Bộ Luật lao động.

Trước đó, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết đã có công văn gửi Vụ Pháp chế của Bộ này đề xuất đưa nội dung bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019, nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về việc chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam – ngày nghỉ lễ hằng năm, hưởng nguyên lương.

Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động đang có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong một năm. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ. Tất cả các ngày nghỉ lễ, Tết này, người lao động đều được hưởng nguyên lương.

Như vậy, nếu Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được bổ sung vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.

Bên cạnh đề xuất sửa đổi Bộ luật Lao động, Chương trình hành động còn giao nhiệm vụ xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” giai đoạn 2026 - 2030. 

Ngoài ra, trong nhóm nhiệm vụ này còn đề xuất, xây dựng các luật về: hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa. Tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa. 

Người lao động đồng tình khi chọn 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ

20:14, 13/01/2026

20:14, 13/01/2026

Người lao động đồng tình khi chọn 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

18:54, 01/01/2026

18:54, 01/01/2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Bộ luật Lao động 2019 lao động Ngày Văn hóa Việt Nam nghỉ lễ Nghị quyết 30/NQ-CP

Nhân lực - Việc làm

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

Bộ Xây dựng vừa thông tin về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, trong đó, đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội...

TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC

TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC

Dự kiến từ ngày 10/3/2026, Đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra công tác triển khai chống đánh bắt IUU tại TP.HCM. Trước mốc thời gian này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu lực lượng chức năng thành phố mạnh tay hơn, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm, “làm tới tận cùng, phạt thật nặng” để tạo tính răn đe...

Hơn 3,5 triệu người đã nhận gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm trước Tết

Hơn 3,5 triệu người đã nhận gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm trước Tết

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành chi trả cho khoảng 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, với tổng số tiền gần 45.000 tỷ đồng...

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là trách nhiệm chính trị của ngành y tế

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là trách nhiệm chính trị của ngành y tế

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tập trung củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển bảo hiểm y tế bền vững; bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế...

1,5 triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề mỗi năm

1,5 triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề mỗi năm

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn mỗi năm, trong đó 70% là đào tạo nghề phi nông nghiệp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng "phòng tuyến kép" cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

1

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Chứng khoán

2

"Cá mập" Pyn Elite: Thị trường sẽ giằng co biến động trong suốt năm nay

Chứng khoán

3

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Chứng khoán

4

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Tài chính

5

Mỹ siết trừng phạt Iran trước vòng đàm phán mới

Thế giới

