Bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đã giao nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa.

Trong Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết 30/NQ-CP, Chính phủ nêu định hướng để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 80-NQ/TW.

Trong nhóm nhiệm vụ này, có nội dung quy định “Ngày Văn hóa Việt Nam” người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 112 Bộ Luật lao động.

Trước đó, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết đã có công văn gửi Vụ Pháp chế của Bộ này đề xuất đưa nội dung bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019, nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về việc chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam – ngày nghỉ lễ hằng năm, hưởng nguyên lương.

Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động đang có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong một năm. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ. Tất cả các ngày nghỉ lễ, Tết này, người lao động đều được hưởng nguyên lương.

Như vậy, nếu Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được bổ sung vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.

Bên cạnh đề xuất sửa đổi Bộ luật Lao động, Chương trình hành động còn giao nhiệm vụ xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài ra, trong nhóm nhiệm vụ này còn đề xuất, xây dựng các luật về: hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa. Tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa.