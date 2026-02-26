Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh lớp 11 và 12

Song Hoàng

26/02/2026, 14:17

Việc khảo sát nhằm rà soát, đánh giá chất lượng học sinh lớp 11, 12, giúp các cơ quan quản lý giáo dục, các trường có biện pháp kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy - học, đồng thời tổ chức tốt việc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 11-13/3, học sinh lớp 11, 12 năm học 2025 - 2026 sẽ tham gia đợt khảo sát chất lượng.

Việc này nhằm rà soát, đánh giá chất lượng học sinh lớp 11, 12, giúp các cơ quan quản lý giáo dục, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có biện pháp kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy - học, đồng thời tổ chức tốt việc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 và tiếp tục nâng cao chất lượng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát học sinh lớp 11 vào ngày 11/3, gồm 2 môn: Ngữ văn (buổi sáng, 120 phút) và Toán (buổi chiều, 90 phút).

Cấu trúc đề kiểm tra thực hiện theo quy định về cấu trúc, định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với học sinh lớp 12, các em làm bài kiểm tra các môn Ngữ văn (sáng 12/3, 120 phút), Toán (chiều 12/3, 90 phút) và hai môn tự chọn vào sáng 13/3, mỗi môn 50 phút.

Mỗi học sinh đăng ký chọn 2 môn khảo sát trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tiếng Anh.

Với các môn Ngoại ngữ gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn, thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, các nhà trường không được thu bất kỳ khoản kinh phí nào của học sinh tham gia đợt khảo sát này.

Kết quả kiểm tra là căn cứ để Sở và các nhà trường rà soát, điều chỉnh biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không sử dụng điểm kiểm tra để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

Đây là năm thứ ba Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cho học sinh lớp 11 tham gia làm bài khảo sát chất lượng. Hằng năm, Hà Nội đều tổ chức hoạt động này nhưng chỉ áp dụng cho học sinh lớp 12.

Việc tổ chức khảo sát được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của học sinh, phụ huynh. Dù kết quả không sử dụng làm điểm kiểm tra, đánh giá học sinh, song các học sinh đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đợt khảo sát này đối với việc học tập cũng như đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Từ khóa:

đề kiểm tra học sinh lớp 11 học sinh lớp 12 khảo sát chất lượng học sinh không thu phí khảo sát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục và đào tạo hà nội

