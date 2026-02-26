Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian
Nguyễn Thuấn
26/02/2026, 16:29
Từ đường bộ cao tốc, cảng biển đến các dự án đô thị và năng lượng, Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Áp lực về thời gian đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác bồi thường, tái định cư được xác định là khâu then chốt.
Chiều 25/02/2026, Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm
tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án hạ tầng
quan trọng trên địa bàn.
TẬP TRUNG CAO CHO CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC
Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh
Thủy, các bước hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được khẩn trương triển
khai, cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào ngày
30/4/2026.
Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương
liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các địa
phương tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất, kiểm đếm, lập phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền,
vận động người dân đồng thuận, bảo đảm khởi công đúng mốc thời gian đề ra.
Với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, đến nay vẫn
chưa xác định được hướng tuyến chính thức, chủ đầu tư chưa cắm cọc giải phóng mặt
bằng nên các địa phương chưa thể kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các hộ
dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các địa phương đang chủ động thực hiện các bước
phê duyệt trích lục, trích đo, chuẩn bị phương án bồi thường và triển khai các
khu tái định cư, phấn đấu đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu tại Cảng hàng không
cơ bản bảo đảm tiến độ phần thi công trong hàng rào. Riêng công tác giải phóng
mặt bằng ngoài hàng rào, đặc biệt liên quan đến đất quốc phòng và di dời công
trình quốc phòng, còn chậm do chưa thống nhất phương án di dời, hoàn trả. Công
tác trích đo địa chính đang được hoàn thiện.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò cơ bản
đáp ứng tiến độ. Trong khi đó, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh –
Nam Đàn còn vướng ở khâu bàn giao mặt bằng khi một số hộ dân đã nhận tiền bồi
thường nhưng chưa bàn giao đất, không đạt mốc thời gian trước ngày 15/01/2026
theo chỉ đạo.
Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đang triển khai các bước
chuẩn bị để khởi công vào ngày 30/4/2026. Dự án Khu du lịch văn hóa – lịch sử
thuộc “Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã
Kim Liên đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật.
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG LÀ KHÂU QUYẾT ĐỊNH
Đối với Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã
biên giới, cả 10/10 dự án đã hoàn thành và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư. Hiện có 4 dự án đang trình Sở Xây dựng thẩm định; 6 dự án
trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn
thành trong tháng 02/2026.
Hợp phần bồi thường, di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng
Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành các hạng mục chính, bao gồm
giải phóng mặt bằng toàn bộ lòng hồ để phát huy hiệu quả dự án. Các hạng mục phụ
trợ, hoàn trả tuyến đường sản xuất kết hợp dân sinh bị chia cắt đang tiếp tục
triển khai, cơ bản đạt tiến độ.
Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh đang được Sở Xây dựng
lập hồ sơ, xin ý kiến Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, trình phê duyệt điều
chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
và quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò, dự kiến hoàn thành cuối
tháng 02/2026. Các hạng mục thuộc Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị
thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh đang trong quá trình thực hiện.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương Kim Liên, Nam Đàn,
Hoàng Mai, Hưng Nguyên báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và nêu một số khó
khăn, vướng mắc phát sinh. Lãnh đạo Sở Tài chính cũng thông tin về tình hình giải
phóng mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.
Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn
Khắc Thận ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong công tác giải
phóng mặt bằng, đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục.
Nhấn mạnh ý nghĩa của các dự án trọng điểm đối với phát triển
kinh tế – xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt,
linh hoạt tháo gỡ khó khăn, coi giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ.
Các địa phương phải chủ động xây dựng khu tái định cư; các cơ quan, đơn vị có
công trình trên tuyến dự án phối hợp di dời, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.
Đối với các vị trí liên quan đến đất quốc phòng, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh phối hợp địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp
và Môi trường được giao xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai; Sở Tài chính
phối hợp bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án. Công tác rà soát mỏ vật liệu, bảo đảm
an ninh trật tự tại công trường cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm
tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra.
Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe
13:03, 25/02/2026
Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn Năm Căn - Đất Mũi dài gần 58,5 km, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực khai thác tuyến...
Thanh Hóa: Triển khai thi công tuyến đường dài gần 12km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn
Tuyến đường dài 11,74 km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn chính thức được ra quân thi công đầu năm Bính Ngọ 2026, kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 47, Đại lộ Nam Sông Mã và mở rộng không gian phát triển đô thị ven biển Thanh Hóa.
Đề xuất mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên 6 làn xe từ năm 2027
TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất đầu tư gần 30.000 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên quy mô 6 làn xe, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn tới...
5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận nhiều mốc lưu lượng kỷ lục mới...
Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của UAV
Sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay phải chờ, chuyển hướng, Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: