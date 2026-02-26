Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Từ đường bộ cao tốc, cảng biển đến các dự án đô thị và năng lượng, Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Áp lực về thời gian đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác bồi thường, tái định cư được xác định là khâu then chốt.

Chiều 25/02/2026, Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn.

TẬP TRUNG CAO CHO CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, các bước hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được khẩn trương triển khai, cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào ngày 30/4/2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các địa phương tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bảo đảm khởi công đúng mốc thời gian đề ra.

Quang cảnh cuộc họp

Với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, đến nay vẫn chưa xác định được hướng tuyến chính thức, chủ đầu tư chưa cắm cọc giải phóng mặt bằng nên các địa phương chưa thể kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các địa phương đang chủ động thực hiện các bước phê duyệt trích lục, trích đo, chuẩn bị phương án bồi thường và triển khai các khu tái định cư, phấn đấu đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu tại Cảng hàng không cơ bản bảo đảm tiến độ phần thi công trong hàng rào. Riêng công tác giải phóng mặt bằng ngoài hàng rào, đặc biệt liên quan đến đất quốc phòng và di dời công trình quốc phòng, còn chậm do chưa thống nhất phương án di dời, hoàn trả. Công tác trích đo địa chính đang được hoàn thiện.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong khi đó, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn còn vướng ở khâu bàn giao mặt bằng khi một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất, không đạt mốc thời gian trước ngày 15/01/2026 theo chỉ đạo.

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đang triển khai các bước chuẩn bị để khởi công vào ngày 30/4/2026. Dự án Khu du lịch văn hóa – lịch sử thuộc “Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã Kim Liên đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật.

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG LÀ KHÂU QUYẾT ĐỊNH

Đối với Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cả 10/10 dự án đã hoàn thành và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện có 4 dự án đang trình Sở Xây dựng thẩm định; 6 dự án trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong tháng 02/2026.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm

Hợp phần bồi thường, di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành các hạng mục chính, bao gồm giải phóng mặt bằng toàn bộ lòng hồ để phát huy hiệu quả dự án. Các hạng mục phụ trợ, hoàn trả tuyến đường sản xuất kết hợp dân sinh bị chia cắt đang tiếp tục triển khai, cơ bản đạt tiến độ.

Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh đang được Sở Xây dựng lập hồ sơ, xin ý kiến Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò, dự kiến hoàn thành cuối tháng 02/2026. Các hạng mục thuộc Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh đang trong quá trình thực hiện.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương Kim Liên, Nam Đàn, Hoàng Mai, Hưng Nguyên báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và nêu một số khó khăn, vướng mắc phát sinh. Lãnh đạo Sở Tài chính cũng thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Khắc Thận ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận kết luận cuộc họp

Nhấn mạnh ý nghĩa của các dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế – xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, coi giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ. Các địa phương phải chủ động xây dựng khu tái định cư; các cơ quan, đơn vị có công trình trên tuyến dự án phối hợp di dời, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Đối với các vị trí liên quan đến đất quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai; Sở Tài chính phối hợp bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án. Công tác rà soát mỏ vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự tại công trường cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra.