Thanh Hóa chi hơn 96 tỷ đồng chăm lo Tết cho người có công

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tặng quà bằng tiền mặt với mức 1.000.000 đồng/người cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ...

Ngày 27/12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 713/NQ-HĐND quyết định mức kinh phí tặng quà cho các đối tượng người có công, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, công dân tiêu biểu... nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách an sinh này hơn 96 tỷ đồng.

Việc tặng quà Tết năm 2026 được thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức chi và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Theo nghị quyết, tỉnh Thanh Hóa sẽ tặng quà bằng tiền mặt với mức 1.000.000 đồng/người cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ; hộ số B (vợ và con liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp hằng tháng; tướng lĩnh lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh nhóm người có công, nghị quyết cũng quy định mức quà cao hơn đối với các đối tượng tiêu biểu, do các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm, chúc Tết tại gia đình. Theo đó, mỗi đối tượng trong nhóm này được tặng quà trị giá 3.000.000 đồng.

Các đối tượng được áp dụng mức quà này gồm: gia đình người có công tiêu biểu; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc tôn giáo tiêu biểu; công dân tiêu biểu, người có đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Việc tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm, chúc Tết không chỉ mang ý nghĩa hình thức, mà còn là dịp để lãnh đạo lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời động viên những cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Đối với các già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo, sự quan tâm này góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Ngoài hai nhóm đối tượng nêu trên, nghị quyết cũng quy định mức quà tặng trị giá 500.000 đồng cho một số đối tượng khác, không thuộc diện quy định tại hai khoản trước.

Cụ thể, nhóm này gồm: đảng viên đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đang cư trú trên địa bàn tỉnh; các đối tượng đã nghỉ hưu như giáo sư, phó giáo sư; cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đại tá, thượng tá lực lượng vũ trang.