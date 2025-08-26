Phú Gia Bảo Lộc hưởng lợi từ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Dự án Phú Gia Bảo Lộc không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là tài sản giá trị dài hạn, được ví như “của để dành” giữa trung tâm liên kết vùng đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 20, điểm giao với cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Phú Gia Bảo Lộc sở hữu lợi thế giao thông vượt trội. Khu vực dự án còn là trung tâm phát triển đô thị mới của Bảo Lộc, kết nối nhanh chóng đến các khu du lịch trọng điểm và thuận tiện di chuyển đến thành phố Đà Lạt chỉ trong 1 giờ.

VỊ TRÍ “VÀNG” TRÊN TRỤC KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC

Bảo Lộc vốn có hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản và kết nối đa hướng. Khi Cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Liên Khương vận hành, ấn định Bảo Lộc là trục con thoi giữa hai đầu kinh tế lớn phía Nam và Tây Nguyên. Tuyến liên tỉnh Nha Trang - Phan Thiết - Vũng Tàu hoàn thiện nâng cấp càng góp phần thúc đẩy xúc tiến giao thoa kinh tế liên vùng. Thêm vào đó, sân bay Liên Khương là giải pháp trong chính sách hạ tầng, san sẻ áp lực cho hàng không Nam Trung bộ đã quá tải ở Cam Ranh.

Theo định hướng phát triển, Bảo Lộc sẽ trở thành đô thị sinh thái, thông minh, đa chức năng; là đô thị trung tâm phát triển các chức năng của đô thị tỉnh.

Bên cạnh đó, dự án còn ngay khu dân cư hiện hữu đông đúc, thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đã hình thành sẵn như: hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại, ngân hàng, chợ truyền thống, siêu thị, bến xe, trụ sở UBND… tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân sinh sống, kinh doanh và đầu tư

Khách hàng quan tâm và tham quan dự án khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc.

SẢN PHẨM ĐA DẠNG - KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG SỐNG NĂNG ĐỘNG

Dự án Khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc có quy mô 91.214m2 gồm 2 phân khu chính với 357 sản phẩm, bao gồm shophouse, nhà liên kế phố, nhà liên kế vườn, biệt thự có diện tích từ 100 - 400 m2 với thiết kế kiến trúc độc đáo và công năng sử dụng phù hợp với đa dạng nhu cầu đầu tư – nghỉ dưỡng - ở.

Những ngôi nhà ở đây được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc vùng Florence – Tuscany (nước Ý) tạo sự khác biệt bởi các dãy nhà đa sắc màu, cá nhân hóa từng ngôi nhà cho gia chủ trong quần thể đồng nhất về kiến trúc.

Đặc biệt với tâm huyết giữ trọn nét đẹp tự nhiên của địa thế Bảo Lộc, các dãy nhà được khéo léo phân bổ và xây dựng nương theo địa thế đất tạo nên cảnh quan uốn lượn, trập trùng vô cùng độc đáo. Quan trọng hơn cả, sắc màu rực rỡ là nhân tố định vị sự sôi động và tươi mới cho dự án với mục tiêu đưa Phú Gia Bảo Lộc trở thành điểm đến mới hấp dẫn tại Bảo Lộc.

Phối cảnh đa sắc màu tại dự án khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc.

Đặc biệt, Shophouse và nhà phố thương mại 1 trệt 2 lầu được thiết kế tối ưu không gian kinh doanh kết hợp ở rộng rãi với diện tích từ 100 - 300m2 vô cùng lý tưởng để kinh doanh cơ sở lưu trú và các ngành hàng đang rất cần Bảo Lộc như mini-hotel, café, bar, club, vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ dưỡng….. Trong đó, tầng 1 để kinh doanh, tầng 2, 3 là không gian sinh hoạt gia đình với phòng khách, bếp, phòng ngủ, khu giải trí và sân thượng.

Đối với nhà liên kế vườn và biệt thự lại được thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế mang đến nét đẹp châu Âu sang trọng. Với nhóm sản phẩm này, chủ đầu tư đặc biệt mong muốn tạo nên mái ấm cho gia đình ba thế hệ nên việc đặt phòng ngủ ở tầng trệt là ưu tiên hàng đầu.

Với tâm huyết mang đến Bảo Lộc một khu đô thị kiểu mẫu, Chủ đầu tư còn chú trọng quy hoạch hơn 30 tiện ích đẳng cấp lấy cảm hứng từ thần thoại La Mã cổ đại để nâng tầm cuộc sống của cư dân. Điểm nhấn chính của toàn dự án là 4 khu vườn được đặt tên theo 3 vị thần La Mã: Cupid Garden, Minerva Garden, Apollo Garden và vườn địa đàng Eden Garden được đặt xen kẽ xuyên suốt toàn dự án.

Ngoài tạo không gian xanh mát, vườn còn là những điểm “check-in” độc đáo cho khách du lịch khi tới Bảo Lộc như tháp nghiêng Pisa, đôi cánh thiên thần, vườn ánh sáng hoa Bồ Công Anh, cánh cổng thời gian, con đường nghệ thuật, mê cung xanh, đài phun nước, quảng trường, vườn hoa nghệ thuật theo mùa, cầu vượt Firenzi...

Tiếp đó, dự án còn có các tiện ích phục vụ cho nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí như: Sân tập golf, trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà trẻ, café, sân bóng rổ, sân trượt ván, khu thiền – yoga, khu BBQ, đường chạy bộ, nhà hàng Ngọc Sương,…

PHÁP LÝ RÕ RÀNG - NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO ĐẦU TƯ

Phú Gia Bảo Lộc đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có sổ đỏ từng lô và giấy phép xây dựng đầy đủ.

Sở hữu vị trí trung tâm, hạ tầng kết nối cao tốc và pháp lý hoàn thiện, Phú Gia Bảo Lộc được đánh giá là tài sản có tính thanh khoản cao, tiềm năng sinh lời hấp dẫn nhờ đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư, cũng như làn sóng du lịch nghỉ dưỡng hướng về vùng đất có khí hậu ôn hòa quanh năm như Bảo Lộc.

Sở hữu vị trí thuận lợi, kết nối nhanh chóng với trung tâm Bảo Lộc cũng như các tuyến giao thông huyết mạch, Phú Gia Bảo Lộc hứa hẹn không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời.