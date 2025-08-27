Triết lý thiết kế của Masterise Homes: Từ di sản bản địa đến chuẩn mực sống toàn cầu

Tại Giải thưởng Kiến trúc & Thiết kế Châu Á 2025 (Asia Architecture Design Awards 2025- AADA 2025) gần đây, Masterise Homes đã ghi dấu ấn đậm nét khi mang về chiến thắng kép cho hai dự án: The Centric tại Hải Phòng và The Rivus tại TP.HCM.

Đằng sau những danh hiệu quốc tế là hành trình bền bỉ của một đội ngũ đặt tâm huyết vào từng chi tiết, với khát vọng đưa bất động sản hàng hiệu Việt Nam vươn tầm toàn cầu.

Trong vai trò góp phần vào đội ngũ kiến tạo ngôn ngữ thiết kế cho các công trình biểu tượng ấy, ông Nguyễn Hoàng Triều, Phó Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes, đã cùng chúng tôi mở ra những lát cắt về triết lý thiết kế, sự dung hòa giữa giá trị văn hóa bản địa và chuẩn mực toàn cầu cùng xu hướng thiết kế tương lai của bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Triều, Phó Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes.

Chào ông, Masterise Homes vừa được vinh danh tại một trong những giải thưởng thiết kế và kiến trúc danh giá bậc nhất khu vực. Đại diện Khối Thiết kế của Masterise Homes, ông có thể chia sẻ về triết lý thiết kế xuyên suốt áp dụng cho các dự án giành giải cũng như triết lý nói chung mà Masterise Homes đang theo đuổi?

Trong quá trình kiến tạo các dự án, chúng tôi luôn tuân thủ những nguyên tắc nền tảng trong phát triển sản phẩm, xoay quanh nhu cầu của khách hàng, tạo ra các không gian sống tối ưu khả năng gắn kết và mang đến những trải nghiệm sống, giá trị sống thực sự có chiều sâu.

Việc đảm bảo các giá trị sống được thể hiện từ những điểm chạm mỗi ngày và rất đời thường, đó là sự an toàn, gắn kết, dịch vụ thiết yếu thuận tiện, cao hơn là sư kết nối con người với nhau, kết nối được với bên trong mình và cao hơn nữa là gợi nhớ bản sắc dân tộc.

Nói một cách đơn giản là làm sao cư dân cảm thấy tiện lợi hơn mà vẫn duy trì được những chuẩn mực sống chất lượng cao; được sống trong môi trường hài hòa, cân bằng giữa không gian cảnh quan, hạ tầng thuận tiện và cảm nhận được giá trị bền vững ở nơi họ ở. Không chỉ là câu chuyện kiến trúc hay số lượng tiện ích, mà nhiều hơn chính là cảm giác an toàn, gắn bó, tự hào.

Masterise Homes đề cao sự hài hòa giữa không gian cảnh quan, hạ tầng và mang đến những giá trị sống thực sự có chiều sâu.

Trong danh mục bất động sản của Masterise Homes hiện tại, mỗi dòng sản phẩm mà chúng tôi phát triển đều có tính cách, bản sắc riêng nhưng đều đảm bảo 4 tiêu chí cốt lõi là Sự tinh tế trong từng chi tiết; Sản phẩm lấy cảm hứng từ di sản, kết nối nguồn cội với hiện tại và tương lai; Chất lượng được công nhận, giá trị bảo chứng theo thời gian và sản phẩm được quốc tế ghi nhận.

Với The Centric (Hải Phòng), theo ông đâu là điểm khác biệt giúp dự án được trao giải Thiết kế Kiến trúc có Ý tưởng Xuất sắc nhất Châu Á? Phải chăng việc vừa giữ được “phần hồn” bản sắc Việt vừa được công nhận trên trường quốc tế là thử thách lớn nhất với đội ngũ thiết kế Masterise Homes khi phát triển dự án này?

Sự “tinh tế trong từng chi tiết” và “cảm hứng di sản” tiếp tục là hai yếu tố quan trọng giúp chúng tôi định hình phong cách thiết kế cho The Centric. Masterise Homes mong muốn tạo một dấu ấn đậm bản sắc Hải Phòng - một thành phố có bề dày văn hóa và một khí chất rất riêng. Chính những biểu tượng văn hóa đặc trưng của phố Cảng như: sắc đỏ hoa phượng rực rỡ mỗi mùa hạ, hình ảnh Núi Voi hung vĩ, làn nước trong vắt của Vịnh Lan Hạ… đã trở thành chất liệu cảm xúc cho từng không gian, phối cảnh, nhịp điệu của từng khối nhà.

The Centric là biểu tượng thương mại – giải trí – văn hóa đậm cảm hứng bản địa.

The Centric được phân thành bốn tuyến phố: Đông hội nhập, Tây chất Cảng, Nam hứng khởi, Bắc giao thương. Trong đó, mỗi khu mang tính cách và biểu cảm riêng, giống như bốn sắc độ của một đô thị đang chuyển mình. Từ đó, chúng tôi định hình The Centric như một biểu tượng “Thương mại - Giải trí - Văn hóa” mang niềm tự hào của người dân địa phương, thể hiện khát vọng vươn tầm của một Hải Phòng năng động.

Thật ra, kết hợp tinh thần bản địa cùng hơi thở thời đại là một thách thức nhưng cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ thiết kế của Masterise Homes. Chắt lọc tinh hoa từ bản sắc địa phương để đưa chất “sắt” kiên cường, phóng khoáng của người Hải Phòng vào từng đường nét thiết kế của dự án, chúng tôi xem The Centric là bản hòa ca giữa kiến trúc, nghệ thuật và văn hoá bản địa.

Song song với điều đó, Masterise Homes đảm bảo mọi tiêu chuẩn từ chức năng, độ bền vững đến trải nghiệm người dùng. Tất cả sản phẩm đều mang một triết lý phát triển xuyên suốt: kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế, nơi cư dân tìm thấy sự cộng hưởng giữa giá trị cá nhân và dấu ấn không gian sống, giữa văn hóa địa phương và lối sống toàn cầu. Bản địa hóa không phải là phần cộng thêm - đó là yếu tố cốt lõi để tạo ra phong cách sống phù hợp với khách hàng Việt, nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh với các thị trường khó tính trên thế giới.

Còn về dinh thự The Rivus – vừa giành giải “Thiết kế Nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025”, ông có thể chia sẻ những điều tâm đắc trong ngôn ngữ thiết kế để tạo nên chuẩn mực “hàng hiệu” cho dự án này?

Tôi đặc biệt tâm đắc khi mỗi chi tiết của dinh thự hàng hiệu tại The Rivus đều được chăm chút như một tác phẩm thủ công tinh xảo mang đậm tinh thần di sản của nhà mốt danh tiếng Elie Sabb. Chúng tôi cũng tin rằng, một tuyệt tác bất động sản hàng hiệu không chỉ cần ngôn ngữ thiết kế xuất sắc, mà còn phải được kiến tạo từ sự thấu hiểu và tôn vinh giá trị của mảnh đất nơi dự án tọa lạc. Tại The Rivus, kiến trúc và quy hoạch được thiết kế để hòa quyện cùng dòng chảy của hai con sông lớn ôm trọn khu đất là sông Đồng Nai và sông Tắc, tạo nên một chuẩn mực sống hàng hiệu ven sông hiếm có.

Gần như toàn bộ các căn dinh thự đều được bố trí hướng trực diện sông, bao quanh bởi mảng xanh và sân vườn rộng lớn. Các không gian được mở tối đa về phía mặt nước, để gió trời và ánh sáng tự nhiên trở thành một phần trong từng khoảnh khắc thường nhật của cư dân.

The Rivus còn sở hữu bến du thuyền riêng riêng ngay trong nội khu và đường dạo ven sông dài 760 mét, kiến tạo một chuẩn mực sống khác biệt, nơi thiên nhiên, kiến trúc và đặc quyền cá nhân hòa quyện thành một nhịp sống xa hoa kín đáo và kiêu hãnh.

Ông có kỳ vọng gì về những xu hướng thiết kế trong tương lai, và Masterise Homes sẽ làm gì để bắt kịp xu hướng này?

Tôi tin rằng trong tương lai, xu hướng thiết kế sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, cá nhân hóa sâu sắc, nhân văn hóa trải nghiệm, đồng thời đề cao việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường trải nghiệm gắn kết cộng đồng.

Điều đó cũng tương đồng với định hướng xuyên suốt của Masterise Homes: ứng dụng bề dày kinh nghiệm quốc tế để kiến tạo nên những chuẩn sống mang đậm phong cách toàn cầu, nhưng vẫn có chiều sâu bản địa. Các dự án của Masterise Homes có thể mang đậm cảm hứng Á Đông trong thiết kế kiến trúc, nhưng phải đạt chuẩn quốc tế trong chất lượng, dịch vụ và vận hành. Đó là nơi cư dân tìm thấy sự an tâm trong từng dịch vụ, sự chỉn chu trong từng trải nghiệm, và cảm giác tự hào khi được sống trong một không gian phản chiếu đúng phong cách sống và đẳng cấp của chính mình.

Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ thú vị.